Voir à travers les murs avec votre iPhone ou Android

Révélez les problèmes invisibles dans votre maison avec la caméra thermique peu coûteuse Seek qui se branche sur un téléphone mobile

Imaginez que vous branchez un appareil photo de poche sur votre téléphone intelligent et que vous puissiez ensuite voir des tuyaux ou des conduits qui fuient à l’intérieur des murs. C’est ce que fait la caméra Seek Thermal™.

Bien que l’imagerie thermique nécessitait auparavant un équipement spécial coûtant des milliers de dollars, la caméra Seek Thermal™ se vend entre 199 et 250 dollars environ et est disponible sur Amazon.com, Thermal.com ou Home Depot.

Monté sur un téléphone iOS ou Android, ce petit accessoire de caméra thermique vous permet de visualiser, de prendre des photos ou de filmer des vidéos qui voient littéralement la chaleur, révélant les tuyaux, les conduits, l’isolation et bien plus encore. Il peut trouver une myriade de problèmes cachés dans la maison.

Ce que cette caméra fera

« Certaines des utilisations les plus citées concernent les applications de rénovation et de construction », a déclaré Tim LeBeau, vice-président des ventes de Seek Thermal. « Qu’il s’agisse de trouver des fuites d’air autour des portes, des problèmes de CVC, d’identifier des fenêtres avec des courants d’air ou de voir des problèmes électriques, l’utilisation à l’intérieur et autour de la maison a permis à des milliers de personnes de voir l’invisible. »

Voici une variété d’utilisations courantes :

Identifier les sources de perte d’énergiecomme des fenêtres et des portes qui fuient, des conduits de chauffage brisés et une isolation insuffisante

Trace de dégât des eaux dans un mur ou à travers un plafond jusqu’à sa source

Identifier l’emplacement des tuyaux et bouchons de tuyaux

Voir dans le noir. Vous pouvez scanner votre jardin à la recherche de personnes ou de prédateurs avant d’enquêter sur des bruits étranges ou de laisser votre chien sortir la nuit, ou de trouver votre chien ou votre chat dans le noir.

Vérifiez la température de votre barbecue ou plaque chauffante, déterminez le niveau de propane dans votre réservoir ou mesurez instantanément la température de surface des aliments

Détecter les températures dangereuses autour de votre fournaise ou de votre chauffe-eau.

Vérifier la température intérieure de votre réfrigérateur, congélateur ou four.

Comment fonctionne la caméra thermique

L’imagerie thermique convertit l’énergie thermique en une image visible par l’œil humain.

L’appareil photo Seek, un petit appareil de ½ once qui peut être transporté dans une poche, jeté dans une boîte à outils ou attaché à un sac à dos, se branche sur le connecteur microUSB sur les appareils Android et le connecteur Lightning ™ sur les appareils iOS – il nécessite donc un Android avec un microUSB ou un iPhone 5 ou 6 avec le connecteur Lightning™.

À l’intérieur du boîtier en magnésium durable se trouve un capteur thermique de nouvelle génération et une lentille en chalcogénure personnalisée. Il crée de véritables images thermiques avec une résolution de 206 x 156, soit plus de 32 000 pixels thermiques.

La caméra Seek fonctionne avec une application gratuite et facile à utiliser qui est disponible dans l’App Store d’Apple et sur Google Play. L’application permet aux utilisateurs de démarrer facilement, tout en incluant une gamme de commandes suffisamment importante pour un travail sérieux.

L’application Seek vous permet de :

Prenez et partagez des photos et des vidéos thermiques

Choisissez parmi quatre modes de mesure de température différents, y compris la possibilité de mettre automatiquement en surbrillance tout ce qui se trouve au-dessus ou au-dessous d’une température spécifiée dans la scène

Choisissez parmi neuf palettes de couleurs différentes qui peuvent être appliquées aux mesures de température

Balayez de manière transparente entre une image normale et une image thermique

Notre test de produit

L’appareil photo est amusant et facile à utiliser. En fait, c’est assez étonnant de voir les images qu’il «voit», en particulier lors de la visualisation de scènes avec des variations de température importantes. Les caractéristiques comprennent la mesure ponctuelle pour mesurer les températures d’éléments/zones spécifiques et une fonction la plus élevée/la plus basse qui montre la température la plus chaude et la plus froide présente dans le cadre.

Bien que les inconvénients soient peu nombreux, nous avons noté que le champ de vision de la caméra semble limité par rapport à celui de l’iPhone. Lors de l’utilisation de la lecture/représentation visuelle de l’application, elle était décalée et saccadée. L’image a une fréquence d’images faible, en particulier lorsque l’appareil photo est déplacé rapidement.

L’emballage du produit est bien pensé et robuste, ce qui le rend idéal pour le stockage à long terme de l’appareil photo.

Dans l’ensemble, la caméra est petite et facilement transportable. L’étui de transport portable est très résistant et semble offrir une bonne protection. L’application iOS que nous avons testée fonctionne bien et est facile à utiliser.

Actu immobilier.fr a reçu un échantillon du fabricant pour les tests, mais n’a pas reçu de compensation pour cet examen du produit.