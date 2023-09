Voici pourquoi « Shark Tank » aime le citron vert du premier samedi pour garder les insectes à distance

First Saturday Lime est devenu populaire peu de temps après ses débuts sur Aquarium à requins. Avec plus de 1,6 million de vues sur TikTok, cet insectifuge écologique est devenu un favori pour sa polyvalence, en particulier parmi les propriétaires de poulets de basse-cour pour lutter contre les acariens et nuisibles dangereux.

Les agriculteurs utilisent la chaux depuis des siècles, et bien qu’elle soit efficace pour désodoriser et traiter les excréments d’animaux et pour adoucir les sols acides des champs, cette chaux de grange a une nouvelle tournure. First Saturday Lime fait passer la chaux agricole à un niveau supérieur avec une formule non caustique et insoluble qui agit comme une barrière contre les insectes et un répulsif.

Que vous soyez amoureux des animaux, apiculteur, maraîcher, agriculteur amateur bio ou que vous souhaitiez simplement conserver votre poulailler propre, toichanter ce produit garde les insectes et les odeurs sous contrôle. Nous avons examiné dans quelle mesure les clients ont trouvé First Saturday Lime utile sur leur propriété.

Qu’est-ce que le premier samedi Lime ?

First Saturday Lime est un insectifuge mensuel qui peut être utilisé en toute sécurité autour des animaux et des personnes. Ce produit naturel éloigne les puces, les tiques, fourmis, les pucerons et les acariens des jardins, des poulaillers et des pelouses. Le déshydratant puissant élimine efficacement votre propriété des insectes exosquelettes en séchant et en étouffant les œufs et les larves d’insectes qui peuvent affecter la santé de vos poulets, chevaux et animaux de compagnie. First Saturday Lime empêche également la croissance des algues et des moustiques dans les sources d’eau, telles que les étangs, les bains d’oiseaux et les abreuvoirs. Vous pouvez aussi ajouter ce produit polyvalent aux bacs à litière pour contrôler les odeurs, saupoudrez-le dans le jardin pour exterminer les pucerons, les escargots et les limaces et traitez les pelouses et les périmètres pour assécher rapidement les insectes.

Contrairement à la chaux de grange traditionnelle (calcaire moulu) ou à la chaux hydratée, la formule First Saturday Lime n’est pas caustique, donc la manipulation n’est pas un problème pour les humains ou les animaux. Il est également insoluble, ce qui signifie que s’il est mouillé, il reste efficace une fois séché. Comparé aux pesticides chimiques, First Saturday Lime est un produit naturel sans danger pour l’environnement.

Lorsque l’on compare la terre de diatomées (DE) à la chaux First Saturday, la silice cristalline contenue dans la DE n’est pas recommandée pour une utilisation autour des poulets en raison de leur système respiratoire sensible. Bien que le DE puisse être une excellente poudre pour débarrasser les plantes des parasites, First Saturday Lime est un pari plus sûr pour un usage général.

Avantages

Granulés faciles à appliquer

Lutte naturelle et écologique contre les nuisibles

Contrôle la croissance des algues

Rafraîchit et désodorise les enclos des animaux

Utiliser comme poussière d’insectes de jardin

Neutralise les dommages causés par l’urine aux pelouses

Peut être utilisé en toute sécurité sur la litière des animaux

Les poules adorent un bain de poussière de citron vert du premier samedi

La formule insoluble fonctionne après une pluie

Sans parfum

Sans danger pour les animaux

Les inconvénients

Cher

Candidatures mensuelles

Comment utiliser le citron vert du premier samedi

Pensez à utiliser le premier samedi de chaque mois comme jour de traitement (c’est dans le nom, après tout). Utilisez-le avec un épandeur de pelouse ou saupoudrez-le comme traitement périmétrique autour des bâtiments, des jardins, des piscines ou des enclos pour animaux pour éliminer les insectes. Un sac de 20 livres de First Saturday Lime traite le périmètre d’une maison de 2 000 pieds carrés ou 1 livre par 20 pieds carrés.

Assurez-vous de suivre les instructions sur l’emballage lors de l’utilisation sur du gazon, car la chaux modifiera le pH du sol. Cependant, lorsque l’urine d’animaux endommage les pelouses, une fine couche de First Saturday Lime est un traitement efficace pour équilibrer le pH du sol et restaurer le gazon. Lorsqu’il est utilisé dans les chenils et les écuries, les odeurs sont réduites, l’humidité est contrôlée et les insectes s’arrêtent dans leur élan.

Les propriétaires de poulets traitent les poulaillers et les enclos avec First Saturday Lime pour nettoyer, désodoriser et fournir à leur troupeau un bain de poussière. Un saupoudrage de 1/8 de pouce rend les poules heureuses, et une pincée dans leur litière la maintient fraîche et sans insectes. Bien que l’utilisation de vinaigre pour nettoyer un poulailler fonctionne, cela ne dissuadera pas les infestations d’insectes.

Si vous disposez de sources d’eau, vous souhaiterez que First Saturday Lime élimine la croissance d’algues dans les abreuvoirs, les étangs ou les auges. Ne passez pas le samedi à frotter la mousse : ajoutez simplement une fine couche de First Saturday Lime à l’eau propre. Rassurez-vous, il est sans danger même s’il est ingéré en petites quantités. Après tout, c’est une source naturelle de calcium pour vos créatures.

Pour adoucir les sols acides, First Saturday Lime aide à équilibrer les niveaux de pH. Selon la qualité du sol du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) note technique n°8, « Le pH du sol est un excellent indicateur chimique de la qualité du sol. Les agriculteurs peuvent améliorer la qualité des sols acides en chaulant pour ajuster le pH aux niveaux nécessaires à la culture. Les avantages du chaulage comprennent une disponibilité accrue des éléments nutritifs, une structure du sol améliorée et des taux d’infiltration accrus. Nous vous recommandons de vous procurer un kit d’analyse de sol d’abord.

Les meilleurs avis d’utilisateurs Amazon

Avec une moyenne de 4,7 étoiles sur cinq sur plus de 4 600 évaluations, les clients expliquent comment ils utilisent First Saturday Lime dans leurs propriétés et pourquoi ils l’aiment.

«Nous gardons cela pour nous débarrasser des puces ainsi que des fourmis», écrit la critique cinq étoiles Laura Mitchell. «Nous avions des fourmis qui rampaient sur les côtés de notre piscine hors sol et avons posé une ligne autour de l’extérieur de la piscine. Plus de fourmis ! Nous l’avons également placé autour de la terrasse pour la même raison. Je le recommande fortement! »

« Ce truc est un tueur silencieux de créatures. Vous ne réalisez pas que cela fonctionne jusqu’à ce que vous remarquiez que vous ne parlez pas des insectes dans votre jardin. Nous l’utilisons partout : notre jardin, notre poulailler, l’herbe et autour de la piscine. J’adore ce truc !!! partage Joseph S, un autre critique cinq étoiles.

Kimberly Mejiaun acheteur vérifié, dit : « Sac de grande taille pour mon jardin. J’ai deux gros chiens et je l’utilise pour rafraîchir la cour et comme répulsif. (Ça) fonctionne très bien ! C’est un incontournable dans notre famille.

Où acheter du citron vert du premier samedi

La chaux est un élément essentiel de la vie à la ferme, et First Saturday Lime amène la chaux de grange de base à un nouveau niveau avec ses multiples utilisations, ses ingrédients doux et ses résultats efficaces. Vous pouvez acheter un sac de 20 livres chez Walmart ou Amazon pour environ 32 $, ou un sac de 5 livres chez Tractor Supply pour 20 $.

