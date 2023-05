Vignes pour treillis, tonnelles, toits de patio et belvédères

Pour de nombreux propriétaires, un plafond suspendu ou un gazebo n’est pas seulement un moyen de fournir de l’ombre ou un abri, mais aussi un moyen d’améliorer le jardin. Les vignes grimpantes font partie intégrante de nombreux modèles, offrant de la couleur, un feuillage luxuriant, un parfum et de l’ombre de façon saisonnière ou toute l’année, selon l’endroit où vous vivez.

Si tel est votre désir, votre plan pourrait inclure un système d’arrosage qui répondra aux besoins de vos plantations mais qui n’acheminera pas l’eau directement à une structure de bois. Même ainsi, tous les poteaux et poutres doivent être bien traités avec un produit de préservation du bois pour éviter les dommages dus à l’humidité.

Voici une liste de certaines des vignes les plus rustiques, par leurs noms communs et leurs noms scientifiques (si différents) et les températures minimales que les plantes supporteront en hiver.

Clématite anémone (C. montana; 10 degrés F.)

Cette vigne à feuilles caduques à croissance rapide présente des fleurs blanches à roses au début du printemps avant l’émergence de ses feuilles. Plante grimpante vigoureuse, ses feuilles vert clair procurent une ombre modérée à dense. Il nécessite une taille légère.

Vigne trompette rouge sang (Distictis buccinatoria; 24 degrés F.

Une vigne à feuilles persistantes à croissance rapide, cette plante fleurit lorsque le temps est chaud; ses fleurs en forme de trompette sont rouge orangé virant au rouge bleuté. Il fournit une ombre modérée.

Bougainvillier (30 degrés F.)

Bien que la période de floraison maximale ait lieu en été, les fleurs – dans des couleurs éblouissantes de violet, magenta, cramoisi, rouge brique, orange, jaune, rose ou blanc – peuvent apparaître du printemps à l’automne et même en hiver dans les climats les plus doux. Un cultivateur rapide et vigoureux avec des feuilles vert moyen, ce feuillage persistant fournit une ombre modérée à dense.

Clématite jackmanii (20 degrés F.)

Bien qu’elle ne fournisse qu’une ombre très légère, cette vigne est appréciée pour ses grandes fleurs violettes, qui émergent en été. Les tiges dormantes doivent être coupées lorsque la nouvelle croissance commence au printemps.

Jasmin blanc commun (Jasmin officinale; 5 degrés F.)

Cette vigne à feuilles persistantes à croissance rapide perd une partie de son feuillage dans les régions plus froides. Des fleurs blanches parfumées s’épanouissent tout au long du printemps. Après la floraison, la vigne doit être éclaircie et taillée pour conserver son attrait.

Clématite persistante (Clématite armandii; 0 degrés F.)

Une clématite à feuilles persistantes, à démarrage lent, pousse rapidement par temps chaud et fournit une ombre légère à modérée. Il a un feuillage vert foncé brillant qui s’affaisse vers le bas, créant un motif fortement texturé; les fleurs, qui apparaissent au printemps, sont parfumées, blanches et en forme d’étoiles. Après la floraison, la plante doit être taillée pour la maintenir en échec.

Chèvrefeuille birman géant (Lonicera hildebrandiana; 20 degrés F.)

Les feuilles vert foncé de cette plante fournissent une ombre modérée. Les fleurs parfumées jusqu’à 7 pouces de long fleurissent en été. Ils sont blancs lorsqu’ils s’ouvrent pour la première fois, puis deviennent jaunes et orange doux en vieillissant.

Raisins (Américain, 25 degrés F. ; Européen, 10 degrés F.)

Le feuillage luxuriant de cette vigne à feuilles caduques et à croissance rapide produit une ombre dense et fraîche. Les variétés à fruits donnent des raisins comestibles mais peuvent aussi attirer les insectes.

Des roses (0 degrés F.)

Les roses grimpantes fournissent une ombre légère à modérée et poussent généralement rapidement. De nombreuses variétés sont disponibles; choisissez des types résistants aux maladies avec un feuillage qui ne moisit pas facilement.

Clématite douce d’automne (Clematis dioscoreifolia robusta10 degrés F.)

De la fin de l’été à l’automne, cette vigne à feuilles caduques offre des masses mousseuses de petites fleurs parfumées blanc crème et des feuilles vert foncé brillantes. Il pousse rapidement et fournit une ombre modérée à forte.

Glycine (30 degrés F.)

(Photo ci-dessus) Des grappes parfumées et pendantes de fleurs blanches, roses, lavande ou violettes caractérisent cette vigne populaire. Le feuillage vert clair fournit une ombre modérée à forte.

