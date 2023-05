Cet article utile explique comment utiliser les vieilles fenêtres en bois comme accents décoratifs. Du naturel à la finition en passant par les intempéries, en passant par les cadres photo et les miroirs.

Pendant des siècles, les fenêtres ont permis aux gens de voir le monde qui les entoure depuis la sécurité et la chaleur de leur maison. Malheureusement, lorsque les vieilles maisons sont démolies ou que les vieilles fenêtres sont remplacées par des variétés plus récentes, les fenêtres à ossature de bois qui offraient autrefois une vue sur le monde sont reléguées aux tas d’ordures, aux chantiers de récupération et aux points de vente des constructeurs d’occasion.

Si vous voyez une vieille fenêtre en bois mise en pâture, sauvez-la ! Sauvez son histoire et son charme en lui donnant une nouvelle vocation. Peu d’objets ménagers peuvent être aussi efficaces qu’une vieille fenêtre en bois pour donner du style et une touche personnelle à une maison ou à un jardin.

Vieilles Fenêtres Au Naturel

Lorsqu’elles ne sont pas finies, les vieilles fenêtres ont une beauté qui leur est propre. Leur matériel rouillé et leurs couches de peinture écaillées racontent leurs histoires de décennies d’utilisation lorsque vous les utilisez à de nouvelles fins.

Laissées telles quelles, les vieilles fenêtres peuvent être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur. Ajoutez à l’ambiance de votre jardin en accrochant une vieille fenêtre à une clôture. Ou montez-en un sur un placard ou un mur de chambre pour créer un organisateur intrigant. (Si vous avez l’intention de laisser une vieille fenêtre non finie à l’abri des intempéries, envisagez d’appliquer une finition satinée transparente pour protéger le bois.)

Rénover une vieille fenêtre

Créer une pièce plus raffinée demande un peu plus de réflexion, de temps et d’huile de coude. Mais le produit final coloré peut donner une nouvelle vie à une salle morne ou à un mur uni. Une simple couche de peinture peut faire l’affaire. Ou vous pouvez devenir plus délicat et appliquer une finition patinée.

Bien sûr, le verre brisé doit être enlevé. Faites attention. En portant des gants et des lunettes de protection épais, centrez chaque vitre, une par une, sur une poubelle doublée et cassez doucement la vitre à l’aide d’un marteau. Retirez soigneusement tous les éclats restants avec des pinces. Nettoyez ensuite les cadres en bois avec une brosse métallique.

Une fois l’ancien verre retiré, poncez le cadre en bois jusqu’à l’obtention de la douceur souhaitée, apprêtez et peignez.

Comment « altérer » une vieille fenêtre

Une nouvelle couche de peinture avec un aspect vieilli peut raviver et restaurer un cadre de fenêtre, tout en honorant son âge. Pour créer ce type de finition, utilisez un produit qui permet à la couleur de la couche de base de transparaître à travers les fissures « altérées » de la couche de finition.

Commencez par poncer ou brosser les morceaux de vieille peinture du cadre de la fenêtre. En raison de la texture irrégulière que vous allez créer, la surface n’a pas besoin d’être totalement lisse.

Choisissez deux couleurs de peinture acrylique qui se complètent. Appliquez la première couche et laissez sécher.

Ensuite, appliquez au pinceau une couche d’un médium au fini craquelé, tel que FolkArt Crackle Medium (disponible sur Amazon). Laissez sécher pendant la nuit.

Vient ensuite la partie amusante. Lorsque vous peignez une couche d’une couleur secondaire complémentaire sur le dessus du médium craquelé, la nouvelle peinture craquera immédiatement pour exposer de petites touches de la couleur en dessous. Appliquez une seule couche de la couleur secondaire, en brossant dans une seule direction. Évitez de trop brosser, ce qui comblera les fissures.

Cadres photo et miroirs

Les vieilles photos de famille prennent une importance historique lorsqu’elles sont encadrées dans de vieilles portes françaises. Les miroirs d’imposte font rebondir la lumière sur un haut plafond. Un miroir de fenêtre extérieur amène la cour arrière jusqu’au porche arrière. Un miroir robuste avec un rebord reflète l’extérieur sur un palier à l’étage et permet un perchoir pour certains animaux en bois fantaisistes. Les personnages de dessins animés trouvent une nouvelle maison dans un cadre de fenêtre aux couleurs vives.

L’installation de nouveaux verres ou miroirs dans le cadre de votre fenêtre ajoutera un aspect fini et de la robustesse à une fenêtre. De loin, la façon la plus simple de le faire est d’emballer votre cadre nettoyé et préparé et de l’apporter à un revendeur de verre local.

La plupart des revendeurs de verre peuvent également installer des supports de suspension à l’arrière de sorte que, lorsque vous rentrez chez vous, il vous suffit de les fixer au mur.

L’artiste et écrivain Bobbi Vandervort apporte une inspiration créative et une personnalité à l’ameublement et au design de la maison dans le sud de la Californie. Toutes les conceptions de fenêtres par Bobbi Vandervort.