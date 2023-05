Ventilateurs de grenier et conseils de ventilation

Ce guide de bricolage expert contient des conseils pour installer des ventilateurs et augmenter la ventilation dans votre grenier. Contient des schémas et des conseils utiles pour ventiler votre grenier.

Au plus fort de l’été, les greniers dans la plupart des régions du pays peuvent atteindre des températures allant jusqu’à 150 degrés Fahrenheit, et cette chaleur rayonne dans le reste de la maison. Une façon de refroidir la maison et d’économiser sur votre facture d’électricité consiste à installer un ventilateur de grenier, qui expulse l’air chaud du grenier et aspire l’air plus frais à travers les évents de soffite.

Même lors d’une journée d’été extrêmement chaude, la circulation de l’air extérieur dans le grenier peut abaisser considérablement la température, gardant votre maison plus fraîche et atténuant le besoin de climatisation.

Les ventilateurs de grenier solaires permettent d’économiser encore plus d’argent car ils tirent leur énergie du soleil au lieu de l’électricité. Ils sont également plus faciles à installer car aucun câblage ne doit être prolongé dans le grenier. Les ventilateurs de grenier électriques et solaires peuvent être installés directement dans un pignon (bien que, avec un ventilateur solaire, le panneau solaire sera sur le toit et se connectera au ventilateur avec des fils). Les deux types de ventilateurs peuvent également être contrôlés par thermostat afin qu’ils s’allument et s’éteignent à une température prédéfinie.

Assurez-vous d’acheter un ventilateur de la bonne taille pour votre grenier et qui déplacera suffisamment d’air pour être efficace. Un grenier plus grand peut même nécessiter deux ventilateurs. Assurez-vous également que votre grenier dispose de suffisamment d’évents de soffite pour aspirer suffisamment d’air frais.

L’installation d’un ventilateur de grenier est une tâche que vous voudrez peut-être confier à un professionnel. Si vous prévoyez de l’installer vous-même, vous aurez besoin des compétences nécessaires pour couper le toit (et le pignon du grenier si vous n’avez pas déjà un évent à persiennes) et faire monter l’électricité dans le grenier si vous êtes achat d’un ventilateur électrique.

Montez un ventilateur électrique derrière l’évent de pignon – un évent à persiennes s’ouvrira et se fermera automatiquement lorsque le ventilateur s’allumera et s’éteindra, ce qui en fait une meilleure option qu’une simple ouverture grillagée pour empêcher l’humidité et les débris de pénétrer dans votre grenier.

Assurez-vous que le ventilateur est solidement fixé aux montants ou aux chevrons de chaque côté de l’évent. S’ils sont trop éloignés, ancrez solidement deux 2 par 4 horizontalement entre les montants et fixez-y le ventilateur.

Pour un ventilateur solaire, vous devrez percer un trou dans le toit pour y placer le panneau solaire et le ventilateur lui-même (à moins que vous n’utilisiez un ventilateur solaire monté à l’extrémité du pignon, vous aurez toujours le panneau solaire panneau sur le toit, câblé au ventilateur en dessous dans le grenier). Suivez les mesures du fabricant pour couper le trou de la bonne taille, puis installez le ventilateur et ajoutez un solin autour du panneau pour éviter les fuites.

Un ventilateur de grenier électrique peut vous faire économiser environ 10 % sur vos coûts de climatisation, selon le climat où vous vivez et la quantité d’isolation de votre maison. Un ventilateur solaire coûtera plus cher au départ, mais comme il n’augmentera pas votre facture d’électricité, il vous fera économiser plus d’argent à long terme.

