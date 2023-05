Vannes et minuteries de contrôle des gicleurs

Ce guide de l’acheteur utile couvre les vannes de contrôle des gicleurs et les minuteries. Découvrez les différents types de vannes d’arrosage et comment configurer les minuteries d’arrosage.

Les systèmes d’arrosage de pelouse et de jardin ont des vannes spéciales qui servent de portes pour l’approvisionnement en eau – elles s’ouvrent ou se ferment pour permettre ou couper l’eau du système. Avec la plupart des systèmes, plusieurs vannes sont impliquées, chacune contrôlant un circuit, une série ou des têtes de gicleurs différents.

Les vannes d’arrosage peuvent être contrôlées manuellement au niveau de la vanne ou à distance par une minuterie, reliée par des fils électriques à la vanne. La plupart des minuteries sont conçues pour contrôler plusieurs vannes et actionnent les vannes selon un programme prédéfini.

Types de vannes d’arrosage

De nombreux types de vannes d’arrosage sont disponibles dans les quincailleries, les fournitures de jardinage, les centres de rénovation domiciliaire et en ligne. Ils varient en taille, en matériau et en configuration.

Tailles des vannes d’arrosage. Pour un usage résidentiel, les tailles les plus courantes sont de 3/4 de pouce et de 1 pouce, c’est-à-dire qu’elles s’adaptent à ces tailles de tuyaux d’arrosage, de sorte que la taille que vous choisirez dépendra de la conception de votre système. Une vanne de 1 pouce gère un débit d’eau plus important qu’une vanne de 3/4 de pouce.

Matériaux des vannes d’arrosage. Vous pouvez acheter des vannes en plastique à fort impact ou des vannes en laiton. Bien que les vannes en laiton soient beaucoup plus durables que le plastique, elles sont aussi beaucoup plus chères. Les valves en plastique coûtent entre 12 $ et 15 $ chacune ; les valves en laiton coûtent plus de 50 $ chacune.

Configurations de vannes. Vous pouvez acheter des vannes d’arrosage individuellement ou sous forme de collecteurs, où deux vannes ou plus sont regroupées dans une seule unité. Différents types de vannes de commande de gicleurs sont utilisés dans différents climats.

Dans les zones où les tuyaux ne risquent pas de geler, des vannes anti-siphon sont installées à un pied au-dessus du plus haut gicleur du circuit et comprennent un clapet anti-retour qui empêche l’eau dans les tuyaux de contaminer l’alimentation en eau de la maison.

Dans les régions plus froides, les vannes de régulation en ligne sont placées sous terre dans une boîte de protection sous la ligne de gel ; ils nécessitent un clapet anti-retour séparé.

Les vannes de contrôle en ligne sont également utilisées dans les zones où les vannes anti-siphon ne peuvent pas être placées à un pied au-dessus de l’arroseur le plus élevé ; ces zones sont généralement là où il y a des collines ou des pentes.

Les vannes d’arrosage conçues pour une utilisation manuelle ont une commande manuelle simple sur le dessus. Cependant, la plupart des vannes achetées ont un solénoïde destiné à être câblé à une minuterie.

Minuteries d’arrosage

Les minuteries d’arrosage, disponibles en ligne et dans les centres de rénovation et les quincailleries, couvrent toute la gamme, du plus simple au plus complexe. Vous pouvez acheter des minuteries individuelles à piles qui contrôlent une seule vanne. Ou vous pouvez acheter des minuteries enfichables de haute technologie qui fonctionnent à distance pour contrôler de nombreux circuits différents avec des horaires d’arrosage complexes.

Minuteries simples. La plus simple des minuteries mécaniques se fixe à un tuyau d’arrosage ou à un tuyau Y ; vous réglez simplement le cadran sur la durée d’arrosage souhaitée. Cependant, comme une minuterie mécanique n’utilise pas de source d’alimentation, vous devez la régler manuellement chaque fois que vous voulez arroser. Une minuterie à piles se fixe également au tuyau d’arrosage ou au tuyau Y et allume et éteint automatiquement le système à des heures programmées.

Certains peuvent être définis pour des intervalles de plusieurs jours, des jours spécifiques de la semaine ou plusieurs fois par jour. Le modèle que vous choisissez déterminera également s’il contrôle un seul circuit ou plusieurs circuits, chacun avec son propre horaire. Optez pour celui qui vous avertira lorsque la batterie sera faible – si la batterie est épuisée, vous perdrez ce que vous avez programmé.

Minuteries à circuits multiples. Pour une plus grande flexibilité dans l’automatisation d’un système de gicleurs, une minuterie murale à circuits multiples qui se branche sur une prise de courant de 110 V et est connectée aux vannes de contrôle avec un câble isolé basse tension est le meilleur choix. Certains sont conçus pour être montés à l’intérieur ; les modèles étanches peuvent être montés à l’extérieur.

Il existe un certain nombre d’options lors du choix d’une minuterie électronique. Certains modèles exécutent des programmes qui allument chaque circuit dans un ordre spécifié, pendant la même durée, pour le même nombre de fois par semaine. Des modèles plus sophistiqués peuvent exécuter différents programmes sur différents circuits, ce qui vous permet d’ajuster la fréquence et la durée de chaque circuit pour les différentes zones de votre paysage.

Les minuteries automatiques contrôlent généralement plusieurs circuits ou « stations ». Vous pouvez acheter des minuteries à 4, 6, 8 ou 12 stations.

Bien que plus un minuteur ait de fonctionnalités, plus il sera cher, voici quelques fonctionnalités qui peuvent faire en sorte que le coût supplémentaire en vaille la peine :

• La possibilité d’exécuter des programmes séparés sur deux vannes en même temps (assurez-vous simplement d’avoir un débit et une pression d’eau adéquats)

• Batterie de secours qui maintient l’horloge et les informations de programme en cas de panne de courant.

• Programmation extensible si vous ajoutez des circuits à votre système à l’avenir

• Un capteur de pluie qui surveille les précipitations et éteint le système s’il détecte trop d’eau, réduisant ainsi les déchets et évitant une pelouse détrempée

• Une télécommande qui vous permet de réinitialiser les programmes sans avoir à accéder à un coin sombre du garage pour effectuer les modifications

• Une fonction de réglage saisonnier qui vous permet de régler les programmes en fonction de la période de l’année et des températures et précipitations probables.