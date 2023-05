Une garantie de maison vaut-elle l’argent ?

Si vous êtes propriétaire, une garantie résidentielle peut vous faire économiser de l’argent sur les réparations, si vous choisissez la bonne entreprise.

Au cours des dernières années, les garanties résidentielles sont devenues très populaires auprès des propriétaires qui cherchent à se protéger contre les réparations coûteuses de la maison et des appareils électroménagers. Mais valent-ils l’argent?

La réponse est : Peut-être.

Cela dépend de l’entreprise émettrice de la garantie et des besoins du propriétaire.

Les garanties habitation sont particulièrement courantes dans les transactions immobilières. Une garantie de maison peut aider à vendre une maison plus rapidement et pour plus d’argent, car elle offre à l’acheteur une protection contre l’inconnu.

Combinée à une solide inspection de la maison, une garantie de la maison peut donner à l’acheteur le niveau de confort nécessaire pour conclure l’affaire.

Qu’est-ce qu’une garantie habitation ?

Fondamentalement, c’est une police d’assurance pour votre maison. Pour une prime fixe de 350 $ à 500 $ ou plus par an, une société de garantie résidentielle émettra une police de garantie résidentielle au propriétaire. Dans cette politique, l’entreprise s’engage à réparer ou à remplacer certains appareils et systèmes domestiques majeurs si ou lorsque ces appareils ou systèmes tombent en panne.

Si vous avez une garantie résidentielle et que des appareils ou des systèmes tombent en panne, vous déposez une réclamation en ligne ou par téléphone.

Ensuite, l’entreprise envoie un prestataire de services sous contrat à votre domicile ou vous fait appeler un professionnel. Vous payez des frais de service, généralement de 50 $ à 100 $ pour chaque réparation. Le fournisseur de services peut résoudre le problème sur place ou peut avoir besoin de commander des pièces et d’approuver les réparations avec la société de garantie.

Selon la police, vous devrez peut-être payer l’intégralité de la réparation à l’avance, puis être remboursé par la société de garantie pour la partie couverte par la police.

Devriez-vous acheter une garantie habitation ?

Si vous achetez une maison nouvellement construite, vous n’avez probablement pas besoin d’une garantie. De nombreux États exigent que le constructeur de maisons répare les défauts de matériaux et de fabrication pendant quelques années (généralement de deux à dix ans). Et les nouveaux appareils de ces nouvelles maisons sont presque toujours protégés par des garanties d’un an.

Les maisons existantes, cependant, sont une autre histoire. Une maison usagée peut avoir une usure considérable et avoir tendance à être équipée d’appareils plus anciens. Si la maison est remplie d’anciens systèmes et d’appareils électroménagers qui peuvent nécessiter des réparations au lieu d’être remplacés, une garantie de la maison peut être judicieuse.

Si vous pensez, « Hmmm… peut-être que nous pouvons mettre à niveau les appareils vers des modèles plus récents et meilleurs avec une couverture d’une garantie domestique », vous serez probablement déçu. La plupart des politiques de garantie de maison ne le feront pas.

Que couvre une garantie habitation ?

Une entreprise de garantie résidentielle typique offre plus d’un niveau de couverture. Plus il couvre, plus le prix est élevé.

Une garantie habitation de base couvrira une liste très précise d’appareils et de systèmes tels que :

• Systèmes de plomberie et d’électricité

• Chauffage et conduits

• Chauffe-eau

• Réfrigérateur de cuisine

• Lave-vaisselle

• Cuisinière/four

• Four à micro-ondes intégré

• Compacteur de déchets

• Élimination des ordures.

Forfaits légèrement meilleurs couvre également la sonnette, l’alarme antivol ou incendie, les ventilateurs de plafond, les ventilateurs d’extraction, l’aspirateur central, la laveuse, la sécheuse et les ouvre-portes de garage.

Une mise à niveau, coûtant de 100 $ à 300 $ supplémentaires, peuvent inclure des piscines et des spas extérieurs, des pompes de fosses septiques, des systèmes de gicleurs et des pompes de puits.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert ? Lisez les petits caractères lors de l’examen d’une garantie à domicile. Le diable est dans les détails. Une garantie de maison suffira probablement pas couvrir tout ce qui n’est pas spécifié. Et il peut ne pas payer certains des articles couverts si certaines conditions ne sont pas remplies.

Par exemple, la plupart des garanties de maison ne couvriront pas les réparations qui existaient avant la police, et la plupart ont une période d’attente de 30 jours. Si vous achetez une maison et que quelque chose ne va pas avec un appareil électroménager au cours des 30 premiers jours, la garantie ne le couvrira probablement pas.

Une garantie à domicile peut ne pas couvrir si un appareil a été mal installé ou mal entretenu, ou s’il a déjà fait l’objet de travaux.

De plus, le coût total d’une réparation coûteuse peut ne pas être couvert. De nombreuses polices ont une limite annuelle – par exemple, 1 500 $ à 2 500 $ par an – et peuvent avoir une franchise.

Trouver une compagnie de garantie de maison digne de confiance

Recherchez « avis sur la garantie de la maison » en ligne. Dans les résultats, recherchez les sites d’avis qui semblent impartiaux, ceux qui ne vendent pas de publicité ou ne mènent pas aux entreprises qu’ils examinent. Ensuite, lisez les critiques. Portez une attention particulière aux mauvaises critiques (certaines sociétés de garantie chargent certains sites de critiques avec de fausses «bonnes» critiques).

Vous constaterez que les sociétés de garantie à domicile varient en qualité, mais beaucoup sont connues pour rechigner au service.

Si vous travaillez avec la mauvaise entreprise, ils peuvent traîner les pieds lorsque vous avez besoin d’une réparation. Si votre maison n’a pas d’eau chaude, de climatisation, de chauffage ou d’électricité, retarder les réparations peut vous obliger à régler le problème vous-même.

C’est peut-être exactement ce qu’ils espèrent.

Assurez-vous que la société de garantie que vous choisissez est en fait une entreprise, et non une filiale locale ou un site de génération de prospects. Recherchez le nom de l’entreprise sur le Web et assurez-vous qu’il a une adresse réelle et notez les contacts dont vous aurez besoin à l’avenir si vous avez un problème.

Poser beaucoup de questions avant de vous inscrire et confirmez toutes les réponses que vous recevez par écrit.

Demandez si vous devez appeler la société de garantie de la maison pour demander une réparation afin qu’elle soit couverte. Si c’est le cas, demandez si l’entreprise dispose d’un service téléphonique 24 heures sur 24.

Découvrez qui fournira des services de réparation dans votre région. Les grandes entreprises nationales sont plus susceptibles d’avoir une longue liste de fournisseurs de services. Consultez les fournisseurs de services locaux sur les sites d’évaluation en ligne pour vous assurer qu’ils sont dignes de confiance.

Tout doit être détaillé dans le contrat. Méfiez-vous des formulations contractuelles telles que « à notre entière discrétion » ou « nous nous réservons le droit ». Ce sont généralement les premières étapes vers le refus des réclamations.

Si vous déposez une réclamation, obtenir le nom et les coordonnées de la personne de service qui se présente à votre domicile. Essayez de rester au milieu du processus afin que la société de garantie ne puisse pas prétendre que les retards sont causés par le défaut de l’entrepreneur d’envoyer les documents. Une bonne pratique consiste à faire des copies et à les envoyer vous-même, par e-mail, si nécessaire.

Si vous rencontrez des retards frustrants, informez le représentant des réclamations que vous déposerez des plaintes auprès de la BBB et des sites d’examen en ligne à moins qu’ils ne transmettent immédiatement votre cas à «l’équipe d’escalade» ou à d’autres superviseurs. Obtenez les noms, les lignes directes et les adresses e-mail de toutes les personnes à qui vous parlez.

Bien que les sociétés de garantie domiciliaire aient une réputation moins que reluisante, une recherche et une surveillance minutieuses peuvent garantir que la police que vous choisissez est une forme d’assurance valable contre les réparations inconnues.

Cet article, écrit par Don Vandervort, a été initialement publié sur USNews.com