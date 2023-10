Un guide sur les raccords de tuyauterie et comment les utiliser

Je doute qu’il existe un plombier bricoleur qui n’a pas éprouvé la frustration de devoir se rendre à plusieurs reprises à la quincaillerie pour effectuer une réparation. Je sais que oui.

Assembler un réseau de tuyaux de différents diamètres et matériaux peut s’apparenter à assembler un puzzle. Parfois, vous ne savez pas exactement quel raccord acheter jusqu’à ce que vous atteigniez la partie du puzzle où vous en avez besoin.

Les raccords de plomberie varient selon la taille, le but et le matériau. Vous devez souvent relier des tuyaux de différents matériaux avec des raccords de transition. Les matériaux couramment utilisés aujourd’hui – cuivre, PVC et CPVC, PEX, ABS, acier galvanisé et fonte – peuvent pour la plupart être connectés les uns aux autres à l’aide de raccords appropriés.

Avec toutes les différentes tailles et matériaux de tuyaux disponibles, les choses peuvent devenir confuses. Les raccords pour les conduites d’eau sont différents de ceux pour les conduites d’évacuation et d’évacuation. Il n’est pas étonnant que les plombiers professionnels ne vont nulle part sans un camion rempli d’accessoires. C’est leur armoire magique, qui leur permet de réaliser des installations et des réparations beaucoup plus efficacement que des amateurs comme moi.

Raccords de conduite d’eau

Le PEX devient rapidement le matériau de choix pour les conduites d’eau. Mais le PVC, le CPVC et le cuivre sont encore couramment utilisés, tout comme l’acier galvanisé à l’extérieur.

Trois raisons de la popularité du PEX sont sa flexibilité (il peut se plier dans les coins), sa durabilité et sa facilité d’assemblage. Il vous suffit de pousser les tuyaux et raccords PEX ensemble plutôt que de les coller (PVC et CPVC), de les souder (cuivre) ou de les visser (acier galvanisé).

Voici les raccords dont vous aurez probablement besoin lors de l’assemblage ou de la réparation de conduites d’eau :

Coupleur: Relie deux longueurs de tuyau en ligne droite. Chaque fois que vous coupez un tuyau lors d’une réparation, vous aurez besoin d’un coupleur pour le remonter.

Relie deux longueurs de tuyau en ligne droite. Chaque fois que vous coupez un tuyau lors d’une réparation, vous aurez besoin d’un coupleur pour le remonter. Plier: Pour changer la direction du tuyau. Les angles de courbure les plus courants sont de 90 degrés (c’est-à-dire les coudes) et de 45 degrés. Les coudes sont généralement constitués du même matériau que le tuyau, à l’exception des coudes PEX, qui sont en laiton ou en plastique dur.

Pour changer la direction du tuyau. Les angles de courbure les plus courants sont de 90 degrés (c’est-à-dire les coudes) et de 45 degrés. Les coudes sont généralement constitués du même matériau que le tuyau, à l’exception des coudes PEX, qui sont en laiton ou en plastique dur. Tee: En forme de lettre « T » avec deux ports parallèles et un perpendiculaire. Il est utilisé pour ajouter un embranchement. Lorsque l’embranchement est d’une taille différente de l’embranchement principal, vous pouvez réaliser le raccordement avec un té réducteur.

En forme de lettre « T » avec deux ports parallèles et un perpendiculaire. Il est utilisé pour ajouter un embranchement. Lorsque l’embranchement est d’une taille différente de l’embranchement principal, vous pouvez réaliser le raccordement avec un té réducteur. Adaptateur réducteur : Une autre façon de joindre des tuyaux de différents diamètres. Il peut avoir la forme d’une cloche (courant pour les tuyaux en cuivre et galvanisés) ou s’insérer à l’intérieur d’un tuyau plus grand (plus courant pour le plastique). Le premier type est un adaptateur en forme de cloche et le second une bague réductrice.

Une autre façon de joindre des tuyaux de différents diamètres. Il peut avoir la forme d’une cloche (courant pour les tuyaux en cuivre et galvanisés) ou s’insérer à l’intérieur d’un tuyau plus grand (plus courant pour le plastique). Le premier type est un adaptateur en forme de cloche et le second une bague réductrice. Syndicat: Un type de coupleur que vous pouvez démonter. Son gros écrou fileté maintient ensemble les deux moitiés du tuyau connecté. Vous pouvez en utiliser un à la place d’un coupleur dans toute situation où vous démontez temporairement les tuyaux.

Un type de coupleur que vous pouvez démonter. Son gros écrou fileté maintient ensemble les deux moitiés du tuyau connecté. Vous pouvez en utiliser un à la place d’un coupleur dans toute situation où vous démontez temporairement les tuyaux. Adaptateur fileté : Pour joindre un tuyau avec un joint coulissant de colle ou de soudure à un tuyau avec des filetages, vous aurez besoin d’un adaptateur fileté. Il peut avoir des filetages mâles ou femelles. Des adaptateurs filetés relient les tuyaux en plastique les uns aux autres, ou le cuivre à lui-même ou au laiton.

Pour joindre un tuyau avec un joint coulissant de colle ou de soudure à un tuyau avec des filetages, vous aurez besoin d’un adaptateur fileté. Il peut avoir des filetages mâles ou femelles. Des adaptateurs filetés relient les tuyaux en plastique les uns aux autres, ou le cuivre à lui-même ou au laiton. Raccord à compression : Cela vous permet de joindre des tuyaux en plastique ou en cuivre sans colle ni soudure. La plupart comportent un anneau qui s’ajuste autour du tuyau et un écrou qui se serre sur le raccord, coinçant l’anneau dans l’espace entre le tuyau et le raccord. Les raccords à compression permettent une réparation facile des tuyaux. La plupart des robinets et robinets d’arrêt de toilettes modernes sont équipés de raccords à compression.

Raccords de vidage et de drainage

La fonte était un matériau courant pour les tuyaux d’évacuation dans la première partie du 20e siècle. Ils sont généralement connectés à des coupleurs dotés de joints en caoutchouc entourés d’une gaine en acier inoxydable.

De nos jours, la plupart des drains sont fabriqués en plastique PVC ou ABS. Les raccords de vidange en plastique sont généralement collés, mais ceux que vous devrez peut-être retirer temporairement, comme les bouchons de nettoyage, sont filetés.

Voici les raccords de vidange les plus courants. La liste n’inclut pas les coupleurs et les coudes ordinaires, car ils sont similaires à ceux utilisés pour les conduites d’eau et servent aux mêmes fins.

Coude à balayage long : Fait un coude à 90 degrés dans un arc plus long qu’un coude ordinaire pour permettre à l’eau de s’écouler plus facilement. Il est utilisé pour connecter les conduites de drainage verticales aux conduites horizontales.

Fait un coude à 90 degrés dans un arc plus long qu’un coude ordinaire pour permettre à l’eau de s’écouler plus facilement. Il est utilisé pour connecter les conduites de drainage verticales aux conduites horizontales. Té droit : Remplit la même fonction que les tés pour les conduites d’eau, mais sont rarement utilisés pour les conduites de drainage. Ils sont principalement destinés aux évents, reliant les tuyaux horizontaux aux cheminées verticales.

Remplit la même fonction que les tés pour les conduites d’eau, mais sont rarement utilisés pour les conduites de drainage. Ils sont principalement destinés aux évents, reliant les tuyaux horizontaux aux cheminées verticales. Té sanitaire : Aka un santee, celui-ci a un balayage sur son port perpendiculaire pour favoriser l’écoulement de l’eau dans la direction du balayage. Utilisez-le pour connecter une conduite de déchets horizontale à une conduite verticale, mais pas une conduite verticale à une conduite horizontale. C’est le travail du prochain essayage.

Aka un santee, celui-ci a un balayage sur son port perpendiculaire pour favoriser l’écoulement de l’eau dans la direction du balayage. Utilisez-le pour connecter une conduite de déchets horizontale à une conduite verticale, mais pas une conduite verticale à une conduite horizontale. C’est le travail du prochain essayage. Oui : En forme de lettre « Y », un étoile fait le même travail qu’un té sanitaire, mais avec moins de risques de reflux. C’est le raccord dont vous avez besoin pour raccorder le drain vertical de votre évier ou de vos toilettes à l’égout. Vous pouvez également l’utiliser pour raccorder un tuyau d’évacuation horizontal à un tuyau vertical.

En forme de lettre « Y », un étoile fait le même travail qu’un té sanitaire, mais avec moins de risques de reflux. C’est le raccord dont vous avez besoin pour raccorder le drain vertical de votre évier ou de vos toilettes à l’égout. Vous pouvez également l’utiliser pour raccorder un tuyau d’évacuation horizontal à un tuyau vertical. Double étoile : Comme vous vous en doutez, il dispose de deux ports d’entrée au lieu d’un seul. Il est couramment utilisé pour connecter un évier à double vasque à un seul siphon en P.

Raccords de transition

Que vous connectiez des tuyaux en PVC ou en CPVC au cuivre, des tuyaux en fonte à l’ABS ou des tuyaux galvanisés au cuivre, vous aurez besoin d’un raccord de transition. Dans certains cas, vous pouvez le faire en prenant deux adaptateurs filetés de matériaux différents et en les vissant ensemble. Mais il est souvent plus facile d’utiliser un adaptateur spécialement conçu pour les coupler, à condition que vous en trouviez un.

Adaptateur coulissant plastique-cuivre : Ce raccord est doté de filetages mâles en cuivre à une extrémité et d’un joint coulissant en PVC ou CPVC à l’autre. Après avoir soudé un adaptateur fileté femelle au tuyau en cuivre, vissez l’adaptateur et collez le tuyau en plastique sur le joint coulissant.

Ce raccord est doté de filetages mâles en cuivre à une extrémité et d’un joint coulissant en PVC ou CPVC à l’autre. Après avoir soudé un adaptateur fileté femelle au tuyau en cuivre, vissez l’adaptateur et collez le tuyau en plastique sur le joint coulissant. Union diélectrique : Utilisée pour accoupler le cuivre ou le laiton à l’acier galvanisé, sa rondelle isolante maintient les tuyaux séparés électrostatiquement pour éviter la corrosion. Les raccords diélectriques sont couramment utilisés lors de l’installation de chauffe-eau.

Utilisée pour accoupler le cuivre ou le laiton à l’acier galvanisé, sa rondelle isolante maintient les tuyaux séparés électrostatiquement pour éviter la corrosion. Les raccords diélectriques sont couramment utilisés lors de l’installation de chauffe-eau. Accouplement fonte-plastique : Ceux-ci sont largement connus sous le nom de raccords Fernco, du nom de l’entreprise qui les fabrique la plupart. Ils sont constitués d’un cylindre en caoutchouc entouré d’une gaine en acier inoxydable et de deux ou plusieurs colliers de serrage filetés serrés à l’aide d’un tournevis.

