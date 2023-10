Un guide pour obtenir d’excellents résultats en peignant un revêtement de cèdre

Le revêtement de cèdre est apprécié pour sa durabilité, sa résistance aux insectes et sa beauté naturelle. Mais lorsqu’on le peint, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un bardage en bois dur.

En tant qu’entrepreneur agréé, j’ai peint ou repeint plusieurs maisons avec un revêtement en cèdre, dont la mienne. Même si vous le faites vous-même, peindre votre maison coûte cher. Évitez les erreurs coûteuses liées aux mauvais produits ou techniques et obtenez d’excellents résultats grâce à mes conseils, astuces et procédures.

Rassembler les outils et le matériel

Les outils et matériaux dont vous avez besoin dépendent de l’état de votre revêtement et de votre méthode d’application.

Outils

Nettoyeur haute pression;

Toiles de protection ;

Échelle;

Grattoir à peinture;

Outil de décapage de peinture ;

Marteau;

Ouvre-boîte de peinture ;

Remuer les bâtonnets ;

ruban de peintre;

Papier de masquage ;

Pinceau pour peinture alkyde;

Pulvérisateur de peinture sans air ;

Pinceau pour peinture acrylique-latex;

Rouleau à peinture de neuf pouces avec une sieste de 3/4 de pouce ;

Cadre de rouleau à peinture de neuf pouces ;

Bac à peinture.

Matériaux

Chiffons;

Nettoyant pour bois de cèdre ;

Apprêt à l’huile alkyde ;

Peinture extérieure au latex acrylique;

Revêtement de remplacement pour les réparations ;

Gants en latex.

Préparez le revêtement de cèdre

Remplacez tout revêtement de cèdre pourri ou cassé. Remplissez les trous avec de la résine époxy pour bois, puis poncez-les. Utilisez un marteau pour sécuriser les attaches desserrées.

Pour les revêtements déjà peints ou teints, grattez et poncez toute la peinture écaillée. S’il y a plusieurs couches, essayez un outil de décapage de peinture comme le Wagner Spraytech Painteater pour une surface plus lisse et des résultats plus beaux.

Tous les revêtements de cèdre, sauf ceux nouvellement installés, doivent être lavés avec un détergent, puis rincés avec un nettoyeur haute pression. Nate Church, propriétaire de Outside Cleaners, une entreprise de nettoyage domestique à Cape Cod dans le Massachusetts, recommande le percarbonate de sodium, un agent de nettoyage domestique polyvalent et peu coûteux.

« Il est efficace pour tuer et affaiblir la croissance organique, mais il se dégrade rapidement en composants inoffensifs et est donc considéré comme un nettoyant écologique dans l’industrie », dit-il. Cela peut brûler les arbustes, dit-il, alors assurez-vous de mouiller les buissons avant et pendant les heures de travail.

Autre option : Wash Safe Cedar Wash. Après avoir appliqué le détergent, rincez abondamment avec un nettoyeur haute pression en prenant soin de ne pas endommager le bois.

Vous pouvez utiliser de l’eau de Javel sur les taches particulièrement tenaces, mais Church met en garde contre son utilisation exclusive. Bien qu’il puisse éclaircir le bois et lui donner un aspect neuf, il n’élimine pas la saleté ni la moisissure, essentiels à l’adhérence à long terme de la peinture.

« Nous utilisons du détergent pour nettoyer nos vêtements, pas de l’eau de Javel », dit-il. « L’eau de Javel éclaircit ou élimine les taches tenaces, mais ne nettoie pas les vêtements. C’est le travail du détergent.

De plus, l’eau de Javel peut provoquer une réaction dans les clous galvanisés qui crée des taches de rouille sur le revêtement, alors utilisez-la avec précaution. Laisser le revêtement sécher au moins 48 heures avant d’appliquer l’apprêt. Pour les revêtements nouvellement installés, attendez au moins deux semaines et pas plus de 12 semaines pour de meilleurs résultats.

Apprêter le revêtement

Choisissez un apprêt anti-taches à base d’huile alkyde de haute qualité, qui offre la meilleure protection contre les nœuds ou les fuites de tanins répandues dans les parements de cèdre.

Un apprêt à l’huile alkyde comme l’apprêt Nouveau départ pour terrasses et revêtements de sol de Benjamin Moore, fabriqué pour le bois riche en tanins comme le cèdre, fait un excellent travail de scellement du bois. L’apprêt alkyde Zinsser High Hide Cover-Stain de Rust-Oleum est un excellent bloqueur de tanin qui scelle le cèdre nu.

Appliquez l’un ou l’autre apprêt sur la surface et les côtés du revêtement avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur de peinture sans air. Si vous utilisez un pulvérisateur sans air, couvrez les fenêtres, les lumières et les portes avec du papier de masquage et du ruban adhésif pour peintre avant d’appliquer l’apprêt.

Essayez d’appliquer l’apprêt sur la plus grande partie possible de la surface du revêtement, y compris le fond et les côtés. Bien qu’il soit tentant d’utiliser une peinture et un apprêt dans un seul produit pour gagner du temps, ne le faites pas. Ceux-ci ne sont pas recommandés pour les revêtements de cèdre.

Peindre le revêtement

Bien qu’un apprêt à l’huile alkyde soit recommandé pour le cèdre, n’utilisez pas de peinture à l’huile alkyde comme couche de finition. Optez plutôt pour une peinture acrylique-latex de haute qualité pour les applications extérieures. Les gammes extérieures Aura et Regal de Benjamin Moore sont d’excellents produits, et les gammes Resilience, Emerald et Duration de Sherwin-Williams offrent une excellente couverture et des prix variables.

Un pinceau fournit le plus de peinture, mais cela prend du temps et il est préférable de le laisser pour les retouches et les petites zones. Si possible, utilisez un pulvérisateur sans air pour appliquer une couche de couverture initiale, puis brossez ou roulez pour enfoncer soigneusement la pointe dans la surface.

Si vous utilisez un pulvérisateur pneumatique, vous aurez besoin de plusieurs couches pour recouvrir complètement les panneaux de parement. Si vous utilisez un rouleau, choisissez un 3/4 po. un rouleau à poils longs, qui délivrera beaucoup de peinture sur la surface du revêtement. Un pinceau doit être utilisé conjointement avec un rouleau pour une meilleure couverture dans les coins et les bords.

Comme pour l’apprêt, veillez à recouvrir de peinture toutes les zones exposées du revêtement, y compris le bas et les côtés de chaque morceau de revêtement.