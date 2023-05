Un guide pour éclairer vos espaces extérieurs

Des idées d’experts pour utiliser des guirlandes lumineuses, des lanternes, des suspensions, des lampes de chemin et d’autres formes d’éclairage extérieur pour éclairer vos espaces de jardin avec style et beauté !

Semblables à leurs parents d’intérieur, les solutions d’éclairage extérieur peuvent être mélangées et assorties pour compléter votre style personnel.

Que vous organisiez un rassemblement pendant la journée, que vous mettiez le paysage sous les étoiles ou que vous vous préoccupiez simplement de la sécurité des visiteurs, quelques lumières bien placées peuvent faire toute la différence.

Des lanternes aux guirlandes lumineuses en passant par les bougies, voici les lumières dont vous avez besoin pour transformer votre jardin en un espace parfait à tout moment de la journée.

Accrochez les guirlandes n’importe où

Les guirlandes lumineuses sont un moyen facile de créer une lueur ambiante apaisante. Que vous prépariez un repas romantique en plein air pour deux ou que vous organisiez une grande fête, ces brins brillants associent l’esthétique souhaitée.

Restez simple pour les petits rassemblements en décrivant le bord d’un patio ou d’un balcon avec un seul brin. Cette solution d’éclairage subtile minimise les distractions tout en fournissant une douce luminescence qui met l’accent sur votre délicieux repas fait maison.

Pour un grand barbecue dans une cour tentaculaire, accrochez plusieurs brins en lignes parallèles au-dessus de votre tête. Pour ce faire, utilisez des mâts télescopiques ou accrochez-vous aux arbres pour intégrer le paysage. Ne renoncez pas à cette idée à cause d’un jour de pluie. Improvisez en suspendant des guirlandes lumineuses sous un auvent.

Vous voulez concentrer la lumière en un seul endroit ? Pensez à fixer des guirlandes lumineuses sur un parasol.

Placez des lanternes partout

Envie de plus de mobilité avec votre éclairage ? Optez pour des lanternes ou des ouragans. Placez-les dans toute la cour, en soulignant votre chemin pour vous mêler au bar extérieur, puis passez au buffet de grillades et enfin pour vous détendre sur une chaise au bord de la piscine.

Ajoutez une touche atmosphérique à une configuration en plein air avec une petite lanterne au centre de la table. Utilisez-le seul ou entourez la petite lanterne avec des lanternes d’appoint légèrement plus grandes ou des ouragans sur une table à manger rectangulaire. Placez-les sur un coureur, puis accentuez chacun avec des couronnes de fausses baies. Comme alternative, remplissez l’intérieur de cailloux, de coquillages ou de verdure réaliste.

Pour un look différent, placez une ou deux lanternes sur la table d’appoint à côté d’un canapé en osier. Ils émettent une lueur confortable qui vous aide à vous installer lors d’une nuit tranquille ou à fournir un éclairage supplémentaire tout en lisant un livre.

Les lanternes de sol sont également une option. Utilisez-les avec des bougies coniques pour éclairer un coin sombre du pont ou regroupez-les près de la porte. Quoi de mieux ? Les lanternes et les ouragans ajoutent également à votre décor pendant la journée. Ils embellissent votre espace extérieur avec des designs sophistiqués et un attrait classique.

Allumer des bougies dans le jardin

En parlant de bougies, elles constituent un éclairage extérieur idéal par temps calme. Qu’elles soient placées dans une lanterne près de la porte-patio ou placées dans un petit porte-verre, elles contribuent à rehausser l’ambiance. Sur la véranda, allumez une bougie parfumée pour vous détendre après une longue journée ou ajoutez la touche finale à un repas formel en plein air avec un candélabre.

Gardez-le décontracté avec des bougies chauffe-plat dans des bocaux transparents suspendus le long de la clôture.

Vous cherchez une façon créative de tapisser une allée ? Utilisez des votives dans des supports en céramique pour guider le chemin.

Accrochez les pendentifs d’en haut

Pour que votre terrasse ressemble davantage à une salle à manger intérieure, envisagez l’ajout de suspensions. Ils sont le choix naturel à accrocher au-dessus de la table, que ce soit pour organiser un dîner ou profiter de l’air frais seul.

Conservez la fluidité de l’attrait chic et moderne de votre maison avec une suspension noire classique ou gardez-la rustique avec une suspension à abat-jour tissé.

Pour les événements formels, pensez à apporter votre style sophistiqué à un porche avec un lustre. Assurez-vous qu’il est résistant aux intempéries ou sous un porche couvert. Si vous vous sentez créatif, accrochez un lustre aux branches robustes d’un grand arbre.

Pour éclairer sous de faibles porte-à-faux, envisagez les montages encastrés comme alternative. Ils ne gêneront pas et resteront en place dans le vent.

Vous cherchez à attirer l’attention sur des zones inattendues ? Accrochez une suspension au-dessus des meubles du salon ou de la table du buffet sur le pont.

Guidez le chemin avec les feux de chemin

Pour les propriétaires qui croient que la sécurité est la première priorité, installez une série de feux de chemin le long de votre allée. Les lampes solaires sur piquet sont une solution pratique, car elles s’allument automatiquement et restent en place. Pour un look subtil, optez pour de petites lumières qui se fondent dans la passerelle.

Vous n’avez pas de chemin mais appréciez la lueur subtile ? Alignez les lumières de chemin le long du bord de votre étang de jardin ou autour de votre jardin en pleine croissance.

Les feux de chemin peuvent également être utilisés dans l’allée. Les LED lumineuses vous guident sans effort vers le garage après la tombée de la nuit.

A lire aussi : Idées d’escaliers de jardin pour une belle cour

Qu’en est-il de la taille et de la couleur de l’ampoule ?

Les guirlandes lumineuses peuvent transformer votre jardin en n’importe quel type de scène. Si vous visez une ambiance intime, optez pour des brins avec de petites ampoules qui restent en arrière-plan.

Pour les soirées avec de la musique forte, de la danse et du karaoké, pensez aux guirlandes lumineuses avec des ampoules plus grosses. Ils peuvent faire une déclaration tout au long de l’événement et ajouter à l’atmosphère animée.

En ce qui concerne les couleurs, pensez au blanc pour les événements de tous les jours et au multicolore pour les vacances. Célébrez chaque saison avec des ampoules en forme allant des ananas halogènes lors d’un luau d’été aux cœurs fluorescents lors de la Saint-Valentin.

Quelques conseils de sécurité

Voici quelques conseils rapides pour assurer la sécurité de vos amis et de votre famille autour de l’éclairage extérieur :

Assurez-vous que chaque ampoule est approuvée pour une utilisation en extérieur. Cela sonne également vrai si c’est sous un porche couvert, car le plafond peut devenir froid et humide.

La plupart des installations nécessitent un professionnel. Embauchez un électricien expérimenté pour vous assurer que tous les I sont pointillés et que les T sont croisés.

Pour les lumières dans les espaces difficiles d’accès, pensez à investir dans des ampoules à durée de vie prolongée. Cela minimise la fréquence à laquelle vous grimperez sur des échelles et déplacerez des meubles.

Munissez chaque prise extérieure d’un couvercle et assurez-vous que la fiche est également protégée.

Avec ces conseils à l’esprit, mettez un peu de lumière et profitez de votre espace !

Heather Cordonnier est écrivain pour Caisse et baril. Elle se spécialise dans le partage de ses conseils de style sur les blogs de bricolage et de style de vie.