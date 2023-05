Un générateur portable peut vous faire économiser en cas de panne de courant

Conseils d’experts sur les générateurs portables d’urgence, y compris comment les acheter, les configurer et les faire fonctionner, ainsi que les caractéristiques, les tailles et l’équipement nécessaire des générateurs.

AVERTISSEMENT DE MONOXYDE DE CARBONE: Ne faites jamais fonctionner une génératrice ou une voiture à l’intérieur de votre maison ou de votre garage, même si les portes et les fenêtres sont ouvertes.

Lorsque l’électricité est coupée lors d’une tempête majeure ou d’une panne d’une entreprise de services publics, beaucoup d’entre nous réalisent à quel point nous dépendons de l’électricité. L’électricité, après tout, fournit de la lumière et alimente à peu près tous les appareils et appareils technologiques de nos maisons. En conséquence, sans électricité, nos maisons deviennent un peu plus qu’un abri. Nous sommes assis dans le noir, imaginant nos aliments surgelés en train de dégeler et priant pour une plus longue durée de vie de la batterie de notre téléphone portable et de notre ordinateur portable.

C’est pourquoi les générateurs d’urgence ont du sens. Les générateurs peuvent fournir suffisamment d’énergie pour que nos foyers continuent de fonctionner jusqu’à ce que l’électricité revienne. Avoir une génératrice électrique portative à portée de main en cas de panne de courant majeure peut aider votre famille à affronter la tempête. Avoir une certaine puissance électrique peut vous permettre d’avoir quelques lumières, un système de réfrigération, de l’eau chaude provenant d’un chauffe-eau à gaz et une fournaise à gaz en état de marche.

Dans cet article, vous trouverez des informations qui vous aideront à faire des choix judicieux concernant les générateurs électriques d’urgence et d’autres appareils qui peuvent maintenir l’alimentation électrique en fonctionnement. De plus, vous obtiendrez de l’aide pour l’installation, l’entretien et la maintenance de base.

Pour plus d’informations sur les générateurs de secours, qui sont une version permanente à haute capacité du générateur de secours le plus courant, veuillez consulter Alternatives aux générateurs de secours.

Acheter le meilleur générateur d’urgence portable

Si vous vivez dans une région où les pannes de courant sont rares mais se produisent parfois, un générateur d’urgence portable peut être tout l’investissement dont vous avez besoin. Il peut faire fonctionner le congélateur et le réfrigérateur ou vous permettre d’allumer certaines lumières et de faire fonctionner un micro-ondes et un ordinateur afin que vous puissiez survivre pendant des jours sans aucune perte grave.

Choisissez un générateur spécialement conçu pour un usage domestique plutôt qu’un générateur de chantier ou de camping. Tenez compte de la puissance et des types de prises dont vous aurez besoin. Tenez également compte de la qualité de la machine et de sa facilité de démarrage et d’entretien.

Considérations sur le générateur

Voici les caractéristiques à prendre en compte lors de votre choix :

Quantité d’énergie qu’un générateur fournira

Les générateurs sont dimensionnés en fonction du nombre de watts de puissance électrique qu’ils délivrent. En plus de la puissance fournie par une génératrice en mode de fonctionnement constant, une génératrice doit également fournir de courtes rafales de puissance de «surtension», qui sont nécessaires pendant quelques secondes pour démarrer un gros appareil tel qu’un réfrigérateur ou une sécheuse.

Un petit générateur fournit de 3 000 à 4 000 watts, ce qui est suffisant pour alimenter un réfrigérateur de taille moyenne, quelques appareils électroménagers, un téléviseur et quelques lumières. Si vous voulez une vie plus civilisée, augmentez la puissance à 5 000 à 6 000 watts et vous pourrez ajouter un climatiseur de fenêtre ou deux, un congélateur et plus d’appareils. Les gros générateurs qui délivrent de 7 000 à 10 000 watts vous permettent de faire fonctionner à peu près tout dans une maison de taille moyenne, moins un système de climatisation central.

Type et nombre de prises électriques d’un générateur

Un petit générateur portable peut n’avoir que des prises de 12 volts, adaptées aux rallonges standard et capables de faire fonctionner des lumières et des appareils de petite à moyenne taille. Si vous avez besoin d’alimenter un appareil de 240 volts, assurez-vous que le générateur a une prise appropriée. Si vous branchez le générateur dans la maison via un commutateur de transfert (voir Générateurs de secours et batteries de secours UPS), il doit y avoir une prise spéciale à quatre fentes qui fournit à la fois 120 et 240 volts.

Type de carburant qui alimentera le générateur



La plupart des générateurs bon marché ne fonctionnent qu’à l’essence ou au diesel et peuvent avoir un réservoir de carburant qui ne peut contenir que quelques heures. Choisissez un modèle dont le réservoir est suffisamment grand pour pouvoir fonctionner presque toute la nuit. Pensez également aux génératrices qui peuvent se convertir pour se connecter à un réservoir de propane ou aux conduites de gaz naturel de la maison.

Moteur du générateur et méthode de démarrage

Certains générateurs bas de gamme commencent à utiliser une corde de traction que vous tirez comme vous le feriez avec une tondeuse à gazon à l’ancienne. Les modèles haut de gamme ont des démarreurs électriques alimentés par batterie. De toute évidence, appuyer sur un bouton de démarrage est beaucoup plus facile que de tirer sur une corde. Considérez également ce qui est nécessaire pour les maintenir opérationnels. Certains moteurs doivent être démarrés et fonctionner pendant quelques minutes tous les mois ou tous les deux mois, tandis que d’autres peuvent fonctionner pendant un an ou deux sans fonctionner.

Méthode de mise à la terre du générateur

Presque tous les générateurs modernes n’ont pas besoin d’être mis à la terre (connectés à une tige de mise à la terre enfoncée dans la terre ou à une conduite d’eau en métal). Pour des raisons de sécurité, consultez le manuel du propriétaire pour vous assurer que le modèle que vous choisissez n’a pas besoin d’être mis à la terre.

Vidéo utile

Vous trouverez ci-dessous une vidéo de Consumer Reports qui est très utile pour avoir une vue d’ensemble lors de l’achat d’un générateur.

Installation d’un générateur portable

La plupart des génératrices d’urgence portables nécessitent une quantité modeste d’assemblage, y compris l’installation de roues. Vous devrez également ajouter de l’huile du type recommandé par le fabricant. En général, si vous prévoyez d’utiliser le générateur par temps froid, ajoutez de l’huile 5W-30 ; pour courir par temps modéré à chaud, utilisez 10W-30. Assurez-vous également d’utiliser le type de carburant recommandé. Par exemple, de nombreux modèles nécessitent de l’essence sans plomb avec un indice d’octane de 85 ou plus et pas plus de 10 % d’éthanol.

Planifier à l’avance

N’oubliez pas qu’il sera beaucoup plus facile de rassembler tout l’équipement et de l’installer lorsque vous aurez de l’électricité, surtout si une panne survient après la tombée de la nuit. Avant de faire fonctionner le générateur, planifiez où vous le placerez en cas de panne et déterminez où vous allez faire passer les rallonges. Faites une liste des appareils et des lumières que vous souhaitez alimenter en cas de panne de courant et additionnez leurs puissances pour vous assurer de ne pas surcharger le générateur.

Ne jamais faire fonctionner un moteur à essence à l’intérieur de la maison— il produit des émanations nocives de monoxyde de carbone qui peuvent être mortelles. Il peut être exécuté à l’extérieur sur un patio, un porche ouvert ou une allée, ou dans un hangar ou une autre dépendance inoccupée et ventilée.

Sachez également que le bruit du générateur peut être irritant, donc, si possible, placez l’appareil hors de portée de voix. Ne prévoyez pas de placer le générateur là où il pourrait être vulnérable à la pluie. Bien que les générateurs puissent fonctionner pendant une courte période dans un léger brouillard, une averse peut les rendre inutilisables.

Testez votre équipement

Testez la longueur des rallonges pour vous assurer qu’elles atteindront l’endroit où vous en avez besoin et rangez-les près du générateur. Stockez beaucoup d’essence ou d’autres carburants dans des récipients sûrs et faciles d’accès.

Assurez-vous d’utiliser des rallonges robustes et non des cordons domestiques légers. Les cordons doivent, au minimum, avoir un fil de calibre 12 ; Un calibre 10 ou plus épais est préférable. Vérifiez l’état des cordons, sans entailles dans l’isolant ou fil dénudé exposé.

Le panneau de service électrique

N’essayez pas de brancher une génératrice portative au panneau de service électrique de votre maison. Ce type de générateur est conçu pour fournir une quantité limitée d’énergie via des rallonges. Si vous voulez un système qui fournit automatiquement de l’électricité pendant une panne, engagez un professionnel pour installer une génératrice de secours (voir Alternatives à une génératrice de secours portable).

Si vous souhaitez que votre génératrice alimente certaines prises et certains appareils de votre maison sans avoir besoin de plusieurs rallonges, demandez à un électricien d’installer un commutateur de transfert dans le panneau de service principal de la maison. Après avoir installé ce commutateur de transfert, il vous suffit de brancher le générateur pour alimenter les circuits électriques désignés. Branchez uniquement les appareils et les lumières que vous souhaitez utiliser.

Comment faire fonctionner un générateur de secours

Avant de faire fonctionner un groupe électrogène de secours, lisez l’article Installation d’un générateur portable (au-dessus de). Si vous suivez les étapes suggérées dans cet article, vous serez bien mieux préparé pour faire fonctionner le générateur rapidement et facilement.

Lors de la configuration du groupe électrogène, vérifiez les niveaux d’huile et de carburant et remplissez-les au besoin. Roulez le générateur jusqu’à l’endroit sec et bien aéré que vous avez choisi et rassemblez les différentes rallonges dont vous aurez besoin.

Démarrez le générateur avant de brancher les rallonges. Branchez les cordons, puis faites-les passer dans la maison. Bien que les cordons puissent être mouillés, gardez toutes les connexions, par exemple, là où vous branchez deux cordons, sèches. Ajustez la vitesse du moteur au besoin pour soutenir les appareils ou l’éclairage que vous souhaitez alimenter.

Consultez votre manuel du propriétaire pour déterminer combien de temps le moteur fonctionnera avant que vous ayez besoin de faire le plein afin que vous puissiez anticiper le besoin de faire le plein. Lorsque vous faites le plein, éteignez d’abord le moteur et débranchez les cordons. Attendez quelques minutes que le moteur refroidisse avant d’ajouter le carburant.

Si la panne de courant peut durer des jours plutôt que des heures, planifiez votre consommation d’énergie afin de pouvoir laisser le moteur se reposer. Ne faites fonctionner le réfrigérateur ou le congélateur que sporadiquement et gardez sa porte fermée autant que possible.

Si possible, ne faites fonctionner une génératrice qu’un quart à la moitié du temps. Vous pouvez, par exemple, l’éteindre lorsque tout le monde est allé se coucher. Les exceptions incluent une pompe de puisard qui doit fonctionner en continu pour évacuer l’eau du sous-sol ou une fournaise ou une chaudière à gaz nécessaire pour chauffer la maison les nuits très froides.

Entretenir une génératrice portative

Rien n’est plus frustrant lors d’une panne de courant que de sortir votre groupe électrogène de secours portable pour découvrir qu’il ne fonctionnera pas.

Il est essentiel de garder un générateur opérationnel pendant les semaines ou les mois où vous n’en avez pas besoin. Si vous n’utilisez généralement votre générateur qu’une seule fois dans une lune bleue, envisagez fortement d’acheter une housse pour le protéger des intempéries et des débris.

Tout d’abord, consultez le manuel du propriétaire pour les instructions d’entretien appropriées afin que vous puissiez être sûr que le moteur démarrera lorsque vous en aurez besoin. Les manuels conseillent généralement :

• Nettoyer et/ou changer périodiquement les bougies d’allumage

• Nettoyage de l’écran du pare-étincelles

• Maintenir une quantité d’huile suffisante

• Changer l’huile après un certain nombre d’heures de fonctionnement

• Nettoyer et/ou changer périodiquement le filtre à air

Si vous ne démarrez pas une génératrice portative pendant plus d’un mois, ajoutez un stabilisateur de carburant dans le réservoir pour empêcher le carburateur de s’encrasser. De nombreux fabricants recommandent de faire tourner le moteur pendant environ 10 minutes tous les deux à trois mois.

Si votre génératrice est équipée d’un démarreur électrique, assurez-vous de garder la batterie chargée afin que la génératrice démarre lorsque vous en avez besoin. (Si la batterie est déchargée, la plupart des modèles vous permettent de démarrer le générateur en tirant à la main.)

Gardez le générateur propre. Couvrez-le pour le garder au sec. S’il a besoin d’être nettoyé, évitez d’utiliser un tuyau; utilisez une brosse douce ou essuyez-le avec un chiffon à peine humide.