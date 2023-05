Un foyer en maçonnerie convient-il à votre maison ?

Rien ne correspond tout à fait à la chaleur et à l’ambiance des flammes vacillantes dans une cheminée.

Par une journée froide, un feu est le point focal idéal pour lire un bon livre ou profiter d’une conversation tranquille. Mais les foyers de maçonnerie à bois ont fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années en raison des préoccupations concernant la production de carbone et la pollution causée par les particules dans leur fumée.

Heureusement, les foyers de maçonnerie à bois conventionnels ont évolué pour atténuer certains des problèmes de pollution de l’air qui leur sont associés. Aujourd’hui, une variété d’options sont disponibles qui produisent de la chaleur avec beaucoup moins de pollution.

Cheminées de foyer en maçonnerie

Les appareils à combustion et les accessoires tels que les foyers, les poêles à bois, les poêles à granules et les fournaises doivent évacuer leur fumée et autres gaz de combustion toxiques par un conduit ou une cheminée.

Les cheminées sont conçues pour capter et évacuer la fumée et les gaz chauds. Pour évacuer la fumée et les gaz par convection naturelle, une cheminée est généralement haute – du foyer à quelques pieds au-dessus du toit.

Bien que les cheminées traditionnelles évacuent par le toit, certains des foyers à haut rendement et autres appareils à combustion d’aujourd’hui peuvent évacuer à travers un mur.

Les cheminées conventionnelles ont traditionnellement été construites en brique et en mortier, doublées de tuiles de cheminée ignifuges et recouvertes de mortier pour sceller le dessus contre les intempéries. Mais aujourd’hui, les fabricants vendent des cheminées métalliques à double paroi plus récentes et plus faciles à installer, vendues en pièces ou en kits préfabriqués. Ceux-ci sont beaucoup plus faciles à construire et moins susceptibles de tomber lors d’un tremblement de terre.

La plupart des cheminées accomplissent admirablement leur travail important. Cependant, une cheminée de maçonnerie endommagée ou mal entretenue gaspille de l’énergie et présente un danger pour la sécurité.

Avec un foyer au bois, pendant que la cheminée évacue la fumée, la chambre de combustion aspire de l’oxygène pour alimenter le feu.

Cheminée Foyer et Portes

À moins qu’un foyer n’ait des portes vitrées et un évent qui aspire l’air de combustion de l’extérieur, il peut extraire plus de chaleur d’une maison qu’il n’en produit. Ces mêmes courants de convection qui transportent la fumée dans la cheminée peuvent également aspirer l’air intérieur chauffé de la pièce et l’envoyer par la cheminée.

Les matériaux utilisés pour le foyer et la façade d’un foyer en maçonnerie comprennent la brique, la roche, le béton, le marbre, le granit et la tuile. Les codes et le bon sens limitent la proximité de l’ouverture à laquelle vous pouvez localiser des matériaux combustibles, tels que des panneaux de bois, des planchers de bois ou des panneaux muraux.

L’anatomie d’un foyer en maçonnerie

Les maçons construisent des cheminées de maçonnerie classiques, en utilisant de la brique, de la pierre, etc. La construction d’un tel foyer prend du temps et coûte cher, coûtant généralement 5 000 $ ou plus.

Les vrais foyers en maçonnerie nécessitent une fondation en béton robuste pour supporter et répartir le poids important du foyer et de la cheminée. Ils sont presque toujours construits là où une maison est en cours de construction (une nouvelle maison ou un ajout majeur). Traditionnellement, ces foyers brûlaient du bois mais, en raison des polluants qu’ils créent, de nombreux foyers de maçonnerie sont maintenant équipés de bûches au gaz.

De nombreux foyers qui semblent être en maçonnerie ne sont pas entièrement faits de brique, de pierre ou d’autres matériaux de maçonnerie. Au lieu de cela, ils ont une façade en matériaux de maçonnerie, mais leurs intérieurs et leurs conduits de cheminée sont des appareils à haut rendement fabriqués en acier, comme indiqué ci-dessous. En fin de compte, il s’agit simplement d’un moyen beaucoup plus simple et plus abordable de construire un foyer beaucoup plus efficace que son homologue en maçonnerie.

Construction d’un foyer en maçonnerie

Le dessin ici montre la construction d’une cheminée classique en maçonnerie typique, de haut en bas. Le chapeau de cheminée empêche les objets de tomber dans la cheminée et, avec un pare-étincelles, empêche les étincelles de s’échapper.

Le conduit de cheminée, en métal isolé ou en terre cuite, transporte en toute sécurité les gaz de combustion vers la cheminée.

Le dôme de fumée et la tablette anti-vent fonctionnent ensemble pour évacuer la fumée et les gaz de la cheminée.

Le registre, une porte en fonte ou en acier, régule le tirage dans la cheminée.

La chambre de combustion contient le feu, envoie la fumée vers le haut et maximise le rayonnement thermique dans la pièce.

Le cendrier, accessible par une petite porte métallique à l’extérieur, offre une zone de stockage ignifuge pour les cendres.

La fondation supporte le poids du foyer et de la cheminée en le répartissant uniformément sur le sol.

Qu’est-ce qu’un grillon de cheminée ?

Là où une cheminée en maçonnerie pénètre dans le toit, vous trouverez un criquet de cheminée. Vous vous demandez peut-être ce qu’est – ou peut-être qui – est un grillon de cheminée ? »

Bien que le mot « cricket » évoque immédiatement des visions d’un gros insecte, sur une maison, il fait référence à une structure en forme de pointe sur le toit – un petit faux toit derrière une projection telle qu’une cheminée. Le terme trouve probablement son origine dans les jeux de cricket ou de croquet, joués pour la première fois à l’époque d’Henri VIII. La forme d’un cricket de toit imite l’arc – ou le guichet en forme de pointe – utilisé dans ces deux jeux.

Aussi appelé selle, un grillon évacue l’eau de la cheminée et des autres saillies du toit. Un grand morceau de solin en tôle coiffe le dessus. De même, un grand solin qui recueille l’eau à la rencontre de deux pentes de toit est également appelé grillon.

Comment économiser de l’énergie lors de l’utilisation d’un foyer

Bien qu’ils soient chauds lorsque vous êtes juste devant eux, les foyers peuvent être de véritables gaspilleurs d’énergie. Voici quelques façons utiles d’économiser de l’énergie lorsque vous utilisez un foyer.

Fermez les portes de votre chambre

Lorsque vous brûlez un feu, fermez les portes de la pièce où se trouve le foyer. Cela permet de garder cette pièce chauffée et d’empêcher un feu crépitant d’extraire de l’air chaud du reste de votre maison (et de le remplacer par de l’air extérieur froid). Ouvrez également une fenêtre à proximité pour donner au feu juste assez d’air pour brûler.

Achetez une excellente grille de cheminée

Les grilles de cheminée diffèrent considérablement par leur structure et leur style. Assurez-vous que le vôtre contient des bûches de manière à maximiser le flux de chaleur dans votre pièce ou qu’il a des tubes parallèles en forme de C qui pointent vers la pièce, recyclant l’air réchauffé dans la pièce.

Fermez la cheminée

De nombreux foyers en métal et en verre sont équipés d’un ventilateur qui fait circuler l’air chauffé dans la pièce voisine. Même les modèles sans cette fonction vous permettent d’économiser de l’énergie en gardant l’air extérieur frais là où il doit être, et non dans votre maison, lorsque votre foyer n’est pas utilisé.

Mettez un amortisseur dessus

Bien sûr, la façon la plus simple d’empêcher l’air froid d’entrer dans votre maison lorsque votre foyer est inactif est de fermer votre registre. Cela peut vous faire économiser jusqu’à 15 % de votre facture énergétique totale.

Scellez-le

L’application de mastic fabriqué pour être utilisé autour du foyer et de la chambre de combustion est un autre moyen simple et peu coûteux de garder l’air frais à l’extérieur et l’air chaud à l’intérieur.

Mise à niveau vers le gaz

Considérez d’autres options

