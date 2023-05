Types et schémas de fondation de maison

Comment les fondations de base sont construites, y compris les dalles, les fondations périmétriques, les blocs de béton et les piliers

Une maison a besoin d’une fondation pour supporter son poids considérable, fournir une base plate et de niveau pour la construction et séparer les matériaux à base de bois du contact avec le sol, ce qui les ferait pourrir et favoriserait l’infestation de termites.

Selon le moment et l’endroit où une maison a été construite, la fondation peut être en pierre, en brique, en bois traité avec un agent de préservation, en blocs de béton ou en béton coulé. De loin, le matériau le plus courant pour les fondations est le béton.

La plupart des maisons ont une fondation périphérique surélevée qui supporte les planchers et les murs porteurs. Certaines sont construites sur une dalle de béton plate, qui sert à la fois de base à la structure et de rez-de-chaussée de la maison. D’autres encore, notamment les maisons de vacances ainsi que les petites maisons plus anciennes, reposent souvent sur une série de piliers en béton.

Certaines maisons utilisent toutes ces méthodes pour différentes parties de la maison. Les maisons avec des fondations périmétriques, par exemple, ont souvent des supports de poteaux et de piliers sous une poutre qui passe sous un mur porteur au milieu de la maison.

Quel est le pied d’une maison?

La partie inférieure d’une fondation s’appelle une semelle (ou pied de page). La semelle est généralement plus large que le mur de fondation et se situe à environ 12 pouces sous la ligne de gel (la profondeur moyenne à laquelle le sol gèle année après année). La semelle répartit le poids de la maison pour empêcher le tassement ou le mouvement.

Types de fondations

Il existe trois types de fondations en béton conventionnelles : béton coulé, bloc de bétonet poteau et jetée. La taille et les types acceptables sont réglementés par les codes du bâtiment.

Fondation à périmètre surélevé

Comme indiqué ci-dessous, une fondation en béton coulé peut être soit une fondation périmétrique surélevée, une dalle plate ou une combinaison des deux.

Les maisons dans les climats chauds peuvent avoir une dalle monolithique, où la semelle, la fondation et la dalle forment une seule unité intégrale. Une fondation de périmètre conventionnelle a un mur en béton coulé soutenu par une semelle en béton coulé. Les deux sont renforcés par des tiges d’armature en acier (barres d’armature). Ce type de fondation est utilisé en relation avec les planchers surélevés et les dalles.

Une semelle en escalier, comme illustré à gauche, peut supporter un mur en blocs de béton. Les blocs ont des dimensions nominales de 8 x 8 x 16 pouces (ils sont en fait 3/8 pouces plus petits pour permettre les joints de mortier). Ils sont creux lorsqu’ils sont posés; une barre d’armature en acier est ajoutée et les creux sont souvent remplis de béton. Ils se prêtent à la construction où la formation de béton n’est pas pratique.

Les blocs de béton sont également utilisés pour la construction standard des murs de fondation. Ils sont soutenus par une semelle en béton; les deux sont renforcés avec des tiges d’acier et les blocs de béton sont remplis de coulis.

Fondation de la jetée et de la semelle

Un pilier en béton reposant sur une semelle, comme illustré à droite, peut être utilisé pour aider à soutenir les poutres à mi-portée. Bien que certaines maisons plus anciennes reposent entièrement sur des piliers, cette méthode a été progressivement abandonnée au profit de méthodes de fondation avec une plus grande intégrité.