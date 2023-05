Les commutateurs ouvrent et ferment les circuits électriques, permettant au courant de circuler à travers les lumières et les appareils. À un moment donné, ils étaient assez simples – juste une bascule que vous avez activée et désactivée. Mais les choses ont changé. À mesure que nos besoins en matière d’efficacité énergétique ont évolué et que la technologie s’est améliorée, les interrupteurs d’éclairage ont connu une renaissance.

Les nouveaux commutateurs offrent une large gamme de commandes, telles que la gradation sur toute la plage, un fondu retardé de marche à arrêt et des commutateurs de gradation qui mémorisent une gamme de paramètres prédéfinis.

Certains détecteurs de présence allument automatiquement les lumières lorsqu’une personne entre dans une pièce, puis s’éteignent lorsqu’elle en sort. Les commandes d’éclairage central peuvent être programmées pour faire fonctionner des groupes ou des bancs de lumières dans toute la maison, car les besoins d’éclairage dans diverses zones changent tout au long de la journée. Les lumières, ventilateurs et autres appareils électriques peuvent être contrôlés avec des télécommandes infrarouges sans fil. Et il existe des interrupteurs conçus pour contrôler les lampes fluocompactes, fluorescentes et halogènes.

Certains interrupteurs sont actionnés avec des clés, des minuteries ou des yeux photoélectriques qui détectent la lumière du jour. D’autres interrupteurs sont couplés à des prises électriques (interrupteurs « combinés »). Vous dites qu’il est difficile de trouver un interrupteur dans le noir ? Pour cette situation, vous avez besoin d’un interrupteur avec une veilleuse. Les interrupteurs extérieurs, montés dans un boîtier électrique étanche spécial, sont actionnés avec un levier qui protège contre les chocs.

Dans cette section de Actu immobilier.fr, nous examinerons de plus près ces nombreux types d’interrupteurs d’éclairage.

Interrupteurs d’éclairage unipolaires

L’interrupteur d’éclairage le plus simple et le plus courant est en fait appelé par les revendeurs de matériel et les électriciens un «interrupteur d’éclairage unipolaire». Avec un interrupteur d’éclairage unipolaire, basculer le levier vers le haut complète le circuit, allumer les lumières ou les appareils, et le basculer vers le bas interrompt le circuit, éteignant les lumières ou les prises.

Un interrupteur unipolaire a deux bornes à vis en laiton sur le côté qui reçoivent les fils noir et blanc du circuit. (Le nombre de vis de borne identifie le type d’interrupteur.) Les interrupteurs unipolaires modernes ont également une vis de mise à la terre verte (non illustrée) qui se connecte au fil de terre du circuit.

Avec un interrupteur d’éclairage unipolaire, basculer le levier vers le haut complète le circuit, allumer les lumières ou les appareils, et le basculer vers le bas interrompt le circuit, éteignant les lumières ou les prises. Un interrupteur unipolaire a deux bornes à vis en laiton sur le côté.

Commutateurs à trois et quatre voies

Le type d’interrupteur qui fera fonctionner les lumières du couloir à partir de chaque extrémité du couloir est appelé un interrupteur d’éclairage à trois voies ; il a un terminal supplémentaire.

Il existe des endroits où vous souhaitez pouvoir contrôler une lumière (ou une série de lumières) à partir de plusieurs emplacements. Les interrupteurs à trois voies, traditionnellement utilisés à chaque extrémité d’un escalier ou d’un couloir, sont la réponse. Un interrupteur à trois voies a trois bornes à vis, peut avoir une vis de mise à la terre verte et n’a pas de marquage « marche » ou « arrêt » sur la bascule.

Les gradateurs à trois voies fonctionneront dans ces mêmes endroits. Une commande de gradation standard à trois voies peut être montée à une extrémité du couloir ou de l’escalier, ou une commande de gradation spéciale à deux emplacements peut graduer depuis l’une ou l’autre extrémité du couloir ou de l’escalier.

Les interrupteurs marche/arrêt à quatre voies peuvent être combinés avec des gradateurs ou des interrupteurs à trois voies lorsque vous souhaitez contrôler les lumières à partir de trois endroits différents ou plus. Un interrupteur à quatre voies a quatre bornes, peut avoir une vis de mise à la terre verte et n’a aucune marque sur la bascule.