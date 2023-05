Un guide utile pour les types de vignes qui poussent à l’extérieur des maisons, y compris les annuelles et les vivaces, les feuillus et les persistants, les fleurs et les non-fleurs, et plus encore.

Les vignes peuvent être des annuelles ou des vivaces, à feuilles caduques ou persistantes, fleuries ou non, aimant le soleil ou habitant l’ombre. Cela signifie que vous pouvez choisir une vigne qui correspond le mieux à votre style de jardin, qu’il s’agisse d’un lierre (Hedera helix) sur un mur de briques pour un look traditionnel, d’une clématite grimpant sur une tonnelle dans un jardin de cottage ou d’une fleur de la passion (Passiflora) dressée comme un accent dans un design de jardin contemporain.

Décider quel type de vigne que vous voulez est la première étape. Les annuelles à croissance rapide telles que la gloire du matin (Ipomoea) et la Susan aux yeux noirs (Thunbergia alata) couvriront rapidement une clôture, un mur ou une tonnelle et se réensemenceront souvent.

Les plantes vivaces telles que le chèvrefeuille (Lonicera) et la plante grimpante trompette (Campsis radicans) prennent plus de temps à démarrer, mais vous récompenseront avec une croissance continue et des étalages de fleurs pendant des années. Le bougainvillier ajoutera une touche tropicale à votre jardin, tandis que le jasmin étoilé (Trachelospernum jasminoides) se distingue par son parfum puissant. Si vous voulez du feuillage, des fleurs et des fruits, vous pourriez envisager un kiwi rustique (Actinidia arguta).

Une autre considération sera le système de soutien. Les plantes avec des branches épaisses ou des fruits lourds auront besoin d’une structure solide pour les soutenir. Et parce que les vignes s’attachent à leurs supports de différentes manières, il faudra aussi savoir s’attacher sur le bon support.

Les vignes volubiles s’enroulent ou s’enroulent naturellement autour de tout ce qui est proche et raisonnablement mince, y compris les plantes voisines. De bons choix de supports pour ces plantes comprennent de minces morceaux de fil, de corde ou de corde, ou des piquets ou poteaux en bois ou en fer, et des treillis.

Les vignes volubiles qui finissent par former un tronc épais, comme la glycine, n’auront besoin d’un support qu’à la base lors de leur première plantation, mais vous devrez fournir un support pour la croissance supérieure.

Les vignes à vrilles ont des tiges assez droites avec de petites ramifications bouclées qui s’étendent pour s’enrouler autour des supports proches, qu’il s’agisse d’un fil, d’une autre tige de la même plante ou d’une plante voisine. Ces vrilles sont encore plus petites que les tiges des vignes volubiles, de sorte que les supports doivent être tout aussi minces. Les bons choix incluent le treillis métallique, le cordon, la corde ou le filet en plastique. Les vignes légères avec des vrilles, comme les clématites, auront besoin de supports permanents pour la plante ; quelque chose comme une vigne n’aura besoin de supports pour les troncs que lorsqu’ils sont jeunes.

Les tiges des vignes accrochées, parfois appelées crampons, ont de petites vrilles avec des disques d’aspiration, des racines aériennes ou des griffes qui s’accrochent aux surfaces, en particulier celles qui ne sont pas complètement lisses. Les vignes accrochées typiques comprennent le lierre de Boston ( Parthenocissus tricespidata ), la plante grimpante hivernale ( Euonymus fortunei ) et la vigne vierge ( P. quinquefolia ). Parce qu’ils s’accrochent avec tant de ténacité, vous n’aurez pas besoin de fournir de supports. Cependant, vous devrez les surveiller car, à long terme, ils peuvent endommager les matériaux de construction tels que le bois et le stuc.

Certaines vignes, comme les bougainvilliers, doivent être physiquement attachées en place, bien qu’elles puissent également se frayer un chemin à travers d’autres plantes. Vous pouvez les former sur un treillis autoportant ou une grille métallique, en utilisant des attaches en plastique souple ou de la ficelle pour maintenir les branches en place. Pour former des vignes autoportantes sur des murs et d’autres structures, insérez des vis à œil dans le support et attachez les branches à la vis à œil. Une autre approche consiste à étirer le fil entre les vis à œil et à attacher les branches aux fils.