Types de têtes d’arrosage

Il existe trois types de têtes de gicleurs pour répondre aux besoins de la plupart des espaces paysagers : les têtes de pulvérisation, les rotors et les barboteurs. Pour éviter un sur- ou un sous-arrosage, utilisez le même type de tête sur l’ensemble d’un circuit. Utilisez des arroseurs avec un rayon de pulvérisation plus court dans les petites zones et des têtes avec un rayon de pulvérisation plus long dans les grandes zones.

Têtes de pulvérisation d’arrosage

Ils sont idéaux pour les petites pelouses, les arbustes et les parterres de forme irrégulière, car leur rayon de pulvérisation fixe (généralement entre 5 et 15 pieds) permet un arrosage ciblé. Une tête de pulvérisation comporte deux parties principales : le corps et la buse.

Pour un placement près des arbustes, la tête repose sur une colonne montante fixe ; pour les zones à fort trafic où la colonne montante pourrait être cassée, une tête escamotable reste au ras du sol jusqu’à ce que l’eau arrive, monte pendant l’arrosage, puis se rétracte lorsque le cycle est terminé. Les buses sont fixées au corps de la tête de pulvérisation, au-dessus du filtre, et se déclinent en plusieurs modèles pour diriger la pulvérisation en quarts, demi-cercles ou cercles complets.

Les têtes de pulvérisation jettent plus d’eau en moins de temps que les rotors, et elles ont besoin d’une pression d’eau inférieure – environ 20 ou 30 psi (livres par pouce carré) par rapport à entre 30 et 70 psi pour les rotors. Une pression d’eau élevée provoque la brumisation des têtes de pulvérisation, vous devrez donc peut-être installer des têtes avec réglage de débit intégré ou utiliser des réducteurs de pression pour les maintenir efficaces.

Rotors d’arrosage

Pour les grands espaces paysagers, les rotors sont la meilleure option. Ils utilisent une pression d’eau plus élevée pour projeter des jets d’eau beaucoup plus loin que les têtes de pulvérisation – jusqu’à 50 pieds.

Les nouveaux rotors à engrenages réduisent le bruit des rotors standard et les boîtiers fermés scellent les débris pour rendre les besoins d’entretien moins fréquents. Comme les têtes de pulvérisation, les rotors peuvent s’asseoir sur des contremarches fixes près des arbustes ou surgir pendant l’utilisation ; ils sont également livrés avec différentes buses pour différents modèles de pulvérisation.

Les rotors sont une option particulièrement intéressante pour les sols argileux, car ils distribuent l’eau plus lentement que les têtes de pulvérisation, ce qui permet un meilleur drainage. Bien qu’une distribution d’eau plus lente signifie que vous devrez peut-être faire fonctionner les rotors plus longtemps que les têtes de pulvérisation, leur longue portée signifie que vous en aurez besoin de moins.

Bubblers

Idéal pour les petits arbustes, arbres et jardinières, les barboteurs pulvérisent directement vers le bas dans des zones allant jusqu’à 5 pieds, ce qui les rend idéaux là où vous voulez arroser les racines sans mouiller les fleurs ou le feuillage.

Rotors ou têtes fixes ?

Après avoir élaboré votre plan de jardin, vous devrez choisir la bonne tête d’arrosage pour chaque emplacement. Dans la plupart des cas, le choix se résumera soit à un rotor, soit à une tête de pulvérisation fixe.

Tout d’abord, mesurez votre pelouse. Si, par exemple, votre pelouse mesure 30 pieds de large, installer des rotors qui arrosent cette distance sera plus efficace que d’installer le double du nombre de têtes de pulvérisation qui projettent 15 pieds. D’un autre côté, si votre pelouse mesure 10 pieds de large, l’utilisation de rotors d’un rayon minimum de 15 pieds non seulement gaspillera de l’eau, mais fera également un travail inefficace d’arrosage de la zone.

Si les rotors sont votre meilleur choix mais que vous n’avez pas assez de pression d’eau, calculez le coût d’installation d’une pompe de surpression par rapport à l’installation de deux fois plus de têtes de pulvérisation fixes.

Plus de considérations

Voici quelques autres considérations à garder à l’esprit :

• Pour les pelouses et autres zones très fréquentées, installez des composants avec des têtes qui s’ouvrent lors de l’arrosage et se retirent lorsque le cycle est terminé.

• Si vous vivez dans une région venteuse, optez pour des têtes de pulvérisation qui arrosent au ras du sol au-dessus des rotors pour réduire la perte d’eau.

• Pour les pentes, installez des rotors à faible débit en haut. Si une pente est assez longue, ajoutez une ou deux rangées de rotors, mais mettez-les sur un cycle d’arrosage plus court car l’eau du haut coulera vers le bas.

• Une tête de gicleur avec clapet anti-retour intégré doit être installée au point le plus bas du circuit pour réduire le drainage lorsque les gicleurs se déclenchent.

• Si votre sol est argileux lourd, sélectionnez des têtes à faible débit pour éviter le ruissellement et/ou l’accumulation.

• Si l’eau de votre maison est dure, choisissez des têtes d’arrosage conçues pour résister à l’obstruction et vérifiez-les régulièrement.

• Si votre pression d’eau se situe entre 80 et 100 psi, utilisez des têtes de pulvérisation qui tempèrent la pression pour empêcher la buée et la dissipation de l’eau.

• Assurez-vous que les têtes d’arrosage ne sont pas bloquées par les plantes et ajustez leur élévation au besoin au fur et à mesure que les plantes poussent.

• Si vous craignez qu’un élévateur ne soit heurté, utilisez-en un avec un mamelon flexible à la base pour l’empêcher de se casser lors de l’impact.

• Montez les têtes escamotables sur les colonnes montantes à joint pivotant afin de maintenir la tête d’arrosage au niveau du sol. Les contremarches sur les joints oscillants sont également mieux à même d’absorber un impact sans se casser.