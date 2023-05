Types de prises électriques

Cet article traite des prises conventionnelles de 120 volts et 240 volts. Pour plus d’informations, consultez également le Guide d’achat des prises électriques.

Prises de 120 volts

Ces prises, qui se déclinent en plusieurs couleurs différentes, sont facilement identifiables : elles disposent de deux prises identiques, chacune avec trois emplacements enfichables.

Chaque prise a une fente arquée au fond qui met l’appareil à la terre ; au-dessus se trouvent deux fentes étroites – la plus large est neutre et la plus étroite est chaude. Vérifiez les exigences d’ampérage et de tension de l’appareil que vous avez l’intention de brancher à la prise par rapport à l’ampérage et à la tension de la prise, qui sont clairement indiqués à l’avant de la prise elle-même.

Certaines prises doubles permettent un câblage arrière au lieu d’un câblage latéral car il s’agit d’un processus plus simple; cependant, le câblage arrière n’est pas une connexion aussi sûre que le câblage latéral et peut même ne pas être autorisé par les codes locaux, alors vérifiez avant de remplacer ou d’installer une nouvelle prise. La meilleure option consiste à acheter une prise double dotée des deux types de connecteurs.

Prises électriques 120/240 volts

Fournissant à la fois 120 et 240 volts, ces prises ont quatre emplacements enfichables – deux sous tension, un neutre et un mis à la terre.

Avant de faire votre achat, inspectez la fiche et déterminez les exigences d’ampérage de l’appareil que vous avez l’intention d’utiliser sur cette prise pour vous assurer qu’il est compatible avec le modèle de fente de la prise. Vous pouvez trouver des styles qui se montent directement sur une surface ou qui sont encastrés dans un mur.

Prises de 240 volts

Ce type de prise n’est pas destiné à être utilisé avec des appareils standard, mais est plutôt réservé à des articles tels que des outils électriques, qui nécessitent souvent un circuit dédié en raison de leurs besoins en énergie.

Contrairement aux prises standard à trois broches, qui ont une fente neutre et une fente chaude en plus de la fente de mise à la terre en forme d’arc, une prise de 240 volts a deux fentes chaudes en plus de la fente de mise à la terre.

La conception unique de la prise vous permet de l’adapter facilement à la prise de l’outil électrique, garantissant non seulement que les exigences d’ampérage sont respectées, mais offrant également la fonction de sécurité supplémentaire vous empêchant de brancher accidentellement tout autre appareil dessus.

Les prises de 240 volts sont disponibles dans des styles qui peuvent être montés directement sur une surface ou encastrés dans un mur. Pour plus de sécurité, vous pouvez envisager un modèle industriel, qui a une fonction qui verrouille la fiche dans la fente. Ceci est particulièrement utile pour les outils électriques volumineux ou très lourds.

Prises GFCI

Un type spécial de prise appelé GFCI (ou GFI), abréviation de disjoncteur de fuite à la terre, est nécessaire dans les cuisines, les salles de bains et les autres zones exposées et humides d’une maison pour se protéger des chocs graves qui peuvent survenir lorsque l’électricité et l’eau rencontrer.

Identifiée par les boutons de réinitialisation et de test situés sur sa face, une prise GFCI de 120 volts remplace une prise double standard et surveille le courant électrique. C’est comme un disjoncteur super sensible. Chaque fois que les quantités de courant entrant et sortant ne sont pas égales, comme lors d’un défaut à la terre ou d’une fuite de courant, le GFCI détectera le problème et s’éteindra lui-même ou, dans certains cas, d’autres prises sur le même circuit.

Ainsi, si une ou plusieurs des prises de la cuisine, de la salle de bain ou des espaces extérieurs cessent de fonctionner, recherchez la prise GFCI qui dessert ce circuit.

Appuyez simplement sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le réceptacle – cela allumera tous les autres qui y sont connectés.

Appuyez périodiquement sur le bouton de test pour vous assurer que l’appareil fonctionne.

Remplacer une prise électrique ordinaire par une prise GFCI est aussi simple que de câbler une prise ordinaire. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, voir Comment câbler une prise électrique. Assurez-vous de suivre les instructions fournies avec l’appareil.

VOIR AUSSI : La veilleuse intégrée est géniale. Il s’agit d’un couvercle de prise qui sert également de veilleuse.