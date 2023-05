Types de fils et câbles électriques

Une explication illustrée des différences entre les fils monoconducteurs et les câbles multiconducteurs

Dans les maisons plus anciennes, le système électrique est probablement composé de fils à un seul conducteur. Aujourd’hui, cependant, une grande partie du câblage électrique est réalisée avec des câbles multiconducteurs en raison de leur commodité d’utilisation. Si vous effectuez des travaux d’électricité dans votre maison, vous pouvez utiliser l’un ou l’autre ou une combinaison des deux.

Câbles monoconducteurs ou multiconducteurs

Les deux types de fils monoconducteurs les plus courants sont THW et THWN/THHN, qui sont protégés par une gaine métallique ou plastique. Les fils eux-mêmes peuvent être solides ou toronnés. Le fil à âme pleine produit les meilleures connexions, mais sa rigidité le rend plus difficile que le fil toronné à acheminer à travers le conduit.

Vous pouvez acheter du fil au pied ou en bobines allant de 50 à 500 pieds. Selon votre installation, assurez-vous de vérifier la cote pour une application intérieure ou extérieure ainsi que la tolérance de température.

Le câble multiconducteur le plus courant est en métal ou en plastique et contient un fil neutre, un fil « chaud » (ou deux) et un fil de mise à la terre. Les fils neutre et chaud sont isolés par un matériau thermoplastique ; le fil de terre peut ou non être isolé. Les fils sont codés par couleur pour éviter les erreurs de connexion. Les fils neutres sont blancs ou gris, les fils de mise à la terre sont verts et les fils chauds sont de toute autre couleur.

Les câbles illustrés ici comprennent : Deux types de câbles de type NM, décrits ci-dessus, qui sont les choix courants pour les installations intérieures. La version la plus récente, connue sous le nom de NM-B, ne peut être utilisée que dans des endroits secs et tolère une chaleur jusqu’à 140 degrés F.

Les câbles NM et NM-B peuvent être achetés au pied et sont également livrés dans des boîtes pouvant en contenir de 25 à 250 pieds. Une version plus grande du câble NM, appelée câble de gros appareil, est gainée de noir et, en raison de son encombrement, contient du fil toronné plutôt que du fil solide pour faciliter son acheminement. Le câble armé de type MC est gainé de métal en spirale, mais en raison de son coût, il n’est pas couramment utilisé pour les applications intérieures.

Les différents types de câbles sont également désignés par le nombre de conducteurs qu’ils contiennent et leur taille. Par exemple, un câble identifié comme « 14-2 » avec terre a un fil neutre et un fil chaud ainsi qu’un fil de terre. Le #14, désigné par l’American Wire Gauge, représente le diamètre des fils seuls, sans isolation. Plus le diamètre est grand, plus la capacité du fil à transporter le courant est grande. La désignation d’un conducteur est estampillée sur la gaine du câble ainsi que sur chaque fil.

Le métal le plus couramment utilisé pour les fils est le cuivre, en raison de son efficacité en tant que conducteur. Le fil est également disponible en aluminium et en aluminium recouvert de cuivre, mais, comme ils ne sont pas aussi efficaces pour conduire le courant, les fils doivent être plus gros pour atteindre la même capacité.

Avant d’utiliser l’une de ces alternatives, vérifiez les codes locaux.

Courant admissible

L’intensité admissible des conducteurs en cuivre isolés par la taille du fil et le type d’isolation

Les restrictions suivantes, du National Electrical Code, s’appliquent lorsqu’il n’y a pas plus de trois conducteurs sous tension dans un câble ou un boîtier.

Sections transversales des fils de cuivre et des conducteurs

Câble électrique blindé

Le câble électrique blindé flexible serpente à travers les murs, les sols et les plafonds pour fournir une gaine de protection entièrement métallique pour les fils.



Le conduit métallique en spirale en acier galvanisé était autrefois le matériau traditionnel pour le câblage électrique dans de nombreuses maisons, mais depuis l’invention et l’acceptation du câble non métallique, il est maintenant utilisé principalement dans les situations où une protection supplémentaire est nécessaire pour les fils.

Deux ou trois fils isolés traversent chaque boîtier blindé, et chaque fil est enveloppé de papier robuste, appelé douille. Dans un câble à deux fils, un fil est noir, l’autre blanc. Ils sont codés par couleur pour maintenir la continuité dans tout le système électrique (le noir est normalement « chaud » et le blanc est « neutre »).

Le boîtier métallique sert de terre, mais le câble armé a également une terre interne ou « bande de liaison » qui doit fonctionner sans interruption entre toutes les connexions. La gaine en acier peut être coupée avec une scie à métaux ou pliée et coupée en diagonale puis cassée. Des connecteurs spéciaux avec des douilles aux extrémités sont destinés à effectuer des connexions aux boîtiers électriques.

Le câble armé, qui remonte au début des années 1900, est communément appelé BX, une désignation de produit qui lui a été donnée par ses premiers fabricants, Johnson et Greenfield (la gaine métallique sans fils intérieurs s’appelle Greenfield). Aujourd’hui, là où les codes l’autorisent, BX ne peut être installé que dans des endroits secs et intérieurs. Le câble non métallique Romex a remplacé le BX comme type de câblage domestique le plus courant.

Protéger les fils et les câbles avec un conduit

Le conduit ressemble à un tuyau de plomberie et sert à protéger les conducteurs contre les dommages causés par l’humidité ou les chocs. Plusieurs options de conduit différentes sont disponibles ; vous voudrez évaluer les besoins particuliers d’un emploi pour déterminer quel type lui convient.

L’évaluation de l’application du conduit, ainsi que du nombre et de la taille des fils qu’il conviendra, déterminera le diamètre du conduit dont vous aurez besoin. Le tableau ci-dessus propose quelques lignes directrices.