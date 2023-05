Types de câblage électrique

Une explication des différences entre les trois types de câblage : parallèle, commutateur et série

Un circuit électrique est un parcours fermé à travers lequel l’électricité circule en continu d’une source à travers un fil chaud jusqu’à l’appareil à alimenter, puis revient à nouveau à la source via un fil neutre. Le long du circuit, il peut y avoir des luminaires, des prises et/ou des interrupteurs (protégés par des boîtiers) connectés par un câblage en parallèle ou en série.

Le câblage peut être acheminé de plusieurs manières différentes. Par exemple, le câble d’un interrupteur peut passer par un boîtier de commutation, puis sur la lumière, ou il peut traverser la lumière jusqu’au boîtier de commutation via une « boucle de commutation ». D’autres fils peuvent traverser soit le boîtier de commutation, soit le boîtier de logement, soit les deux, sans interrupteur, en route pour alimenter différents appareils sur la ligne.

Câblage parallèle

Le câblage de la plupart des maisons est parallèle, ce qui signifie que plusieurs appareils sont alimentés sur un seul circuit. Les fils chauds et neutres traversent les différentes boîtes de logement le long du parcours et se ramifient vers des appareils et des prises individuels.

Câblage de l’interrupteur

Les interrupteurs, qui sont installés sur des fils chauds, autorisent ou interdisent le flux de courant vers une lumière ou un autre appareil. Un interrupteur à lame de couteau (illustré à droite) illustre la position de l’interrupteur lorsqu’il complète un circuit, permettant à l’électricité d’alimenter un appareil. L’illustration ci-dessous montre la position de l’interrupteur lorsqu’il interrompt le flux de courant de la barre omnibus chaude, interdisant le flux d’électricité.

Câblage en série

Ce type de câblage est rarement utilisé car il fonctionne de la même manière que les lumières de Noël à l’ancienne – lorsqu’une lumière s’éteignait, aucune ne s’allumait. Le câblage en série achemine le fil chaud à travers plusieurs appareils, puis rejoint le fil neutre, qui ramène à la source.