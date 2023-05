Types d’armoires : sans cadre et cadre frontal

Il existe deux types de construction d’armoires : avec cadre et sans cadre (également appelé style européen).

Les armoires à cadre frontal, comme leur nom l’indique, ont un cadre autour de l’avant de l’armoire. Les armoires sans cadre ne le font pas. Vous pouvez généralement faire la différence entre les deux types de construction d’armoires par la façon dont les portes et les tiroirs s’emboîtent contre la façade.

Une autre différence est que, parce que le cadre de face ajoute de la rigidité à la construction, les armoires à cadre de face n’ont généralement pas de panneau supérieur ou de dos complet (ou le dos peut être fait d’un matériau mince). De plus, les armoires de base sans cadre sont généralement montées sur un socle ou un coup-de-pied séparé; les armoires à cadre frontal ont des bases intégrales.

Cabinet à cadre frontal

Une armoire à cadre frontal a un cadre 1 par 2 qui borde les bords avant de l’armoire, masquant la construction et renforçant la boîte. Les portes ou les façades de tiroirs recouvrent normalement le cadre, mais elles peuvent être alignées ou décalées. Les charnières décalées standard sont partiellement visibles de l’avant.

Armoire sans cadre

L’armoire sans cadre utilise des connecteurs et des charnières de style européen pour créer un look contemporain avec des portes affleurantes et des charnières cachées. Cette méthode de construction est souvent utilisée avec des armoires en stratifié. Les armoires sans cadre ont généralement un dessus et un dos solides, et les unités de base reposent sur un socle séparé.

Qu’est-ce qu’un rail Scribe ?

Un rail de traçage est une longueur de bois façonnée pour servir de tampon entre un mur avec une surface irrégulière et une armoire. Pour en installer un, utilisez une simple boussole pour tracer la surface du mur sur le rail, puis coupez-le pour assurer un ajustement serré.