Tuyaux, raccords et colonnes montantes pour gicleurs

Un guide d’achat expert pour les tuyaux, raccords et colonnes montantes de gicleurs, avec des informations sur les différents types.

L’épine dorsale d’un système d’irrigation se trouve principalement sous terre et se compose de trois éléments principaux : des tuyaux, des raccords et des colonnes montantes verticales. Avant d’acheter l’un d’entre eux, cependant, vérifiez votre code du bâtiment local pour savoir si vous êtes tenu d’utiliser un tuyau en cuivre pour la ligne d’alimentation principale.

Tuyaux d’arrosage

La plupart des systèmes de gicleurs souterrains utilisent du chlorure de polyvinyle (PVC) de l’annexe 40. Cependant, utilisez un tuyau Schedule 80 pour le démarrage de votre système car il est plus solide et résiste aux dommages causés par l’exposition au soleil.

Dans les zones où vous ne pouvez pas utiliser de tuyau rigide, le PVC flexible est une option tant que votre pression d’eau n’est pas trop élevée.

Les systèmes résidentiels utilisent généralement des tuyaux dont le diamètre varie de 3/4 pouce à 1 3/4 pouce. Parlez à un fournisseur pour déterminer la meilleure taille pour votre pression d’eau et le débit requis par votre aménagement paysager.

Le tuyau en polyéthylène (PE) est parfois utilisé en combinaison avec le PVC pour connecter les têtes de gicleurs aux tuyaux souterrains, car il est flexible et ne nécessite pas de ciment pour établir une connexion comme le fait le PVC flexible. Cependant, le PE ne résiste pas aussi bien à la pression que le PVC.

Raccords de gicleurs

Les raccords en PVC, qui peuvent être des pièces filetées ou de type glissant, sont utilisés pour joindre des tuyaux, faire des virages, bifurquer l’écoulement de l’eau dans plusieurs directions ou fermer les extrémités. Les raccords coulissants se fixent avec du ciment, formant des connexions solides et permanentes.

Utilisez des raccords filetés là où vous devrez peut-être faire des ajustements ou des remplacements. Les raccords filetés nécessitent des mesures exactes pour s’assurer que la connexion est stable. Les raccords de tuyauterie en PE sont barbelés ou filetés et sont maintenus ensemble par des colliers en acier inoxydable.

Colonnes montantes de gicleurs

Ceux-ci connectent les têtes d’arrosage au système d’irrigation et sont disponibles dans une gamme d’options pour répondre à vos besoins paysagers. Les colonnes montantes en PE prédécoupées, les colonnes montantes en plastique à hauteur réglable et les colonnes montantes à joint pivotant vous permettent de personnaliser la hauteur et l’angle de vos têtes d’arrosage.