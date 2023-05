Tuyaux et plomberie domestique pour plombiers bricoleurs

Comment fonctionnent les conduites d’eau de plomberie domestique, avec un schéma des matériaux et tailles de tuyaux courants pour l’alimentation domestique, le drainage et la plomberie d’évacuation

Deux principaux types de plomberie desservent une maison : les tuyaux d’alimentation en eau et les tuyaux d’évacuation des eaux usées. Les canalisations d’alimentation en eau sont sous pression, mais les canalisations d’évacuation-évacuation-évent fonctionnent par gravité. D’autres systèmes de plomberie plus spécialisés comprennent la tuyauterie de gaz naturel et les systèmes d’aspiration centralisée.

Tuyaux d’alimentation en eau

Un tuyau principal d’alimentation en eau relié à la conduite principale de la compagnie des eaux ou à un puits sur votre propriété alimente votre maison en eau. Si vous avez déjà vu de l’eau jaillir d’une bouche d’incendie, vous avez une idée de la pression qui déplace l’eau.

Une fois que l’eau arrive à votre maison, l’alimentation principale se divise en un système de tuyaux pour l’eau froide et un autre, relié au chauffe-eau, pour l’eau chaude. Les conduites d’eau chaude et froide sont souvent parallèles.

Les systèmes de drainage des déchets tirent parti de la gravité pour canaliser les déchets vers la conduite d’égout. La pile de sol, une conduite verticale de 3 à 4 pouces de diamètre, transporte les déchets vers un drain principal, généralement sous la maison, qui se vide dans un égout ou une fosse septique.

Les tuyaux d’évent empêchent les gaz d’égout de s’infiltrer dans votre maison, tandis que les pièges – des coudes remplis d’eau dans les tuyaux – empêchent les gaz de s’échapper par le drain. Les tuyaux de ventilation peuvent se connecter aux cheminées de sol ou s’évacuer directement à travers le toit.

Types de tuyaux

Une chose que tous les systèmes de plomberie ont en commun, ce sont les tuyaux. De l’alimentation en eau à la tuyauterie de gaz en passant par les évacuations, les tuyaux sont le matériau fondamental de la plomberie domestique.

Parcourir les matériaux pour ce projet sur Amazon

• Outils de plomberie

• Raccords de plomberie

• Matériaux de tuyaux en cuivre

• Matériaux de tuyaux en PVC

La taille et le matériau d’un tuyau peuvent servir d’assez bon indicateur de sa fonction. Les tuyaux en plastique blanc, en cuivre et galvanisés (argentés) de 1/2 à 1 pouce de diamètre transportent généralement de l’eau, bien que certains tuyaux en acier galvanisé, en acier noir et en cuivre flexible de même taille puissent transporter du gaz.

Des tuyaux en plastique noir, en fonte et en cuivre de grand diamètre (1 1/2 pouce et plus) sont souvent utilisés pour le système d’évacuation des eaux usées. Un tuyau en plastique ou en fonte de 4 pouces ou plus dessert généralement la cheminée principale du sol, la conduite d’évacuation et de ventilation qui dessert les toilettes et les autres accessoires de la salle de bain. Les tuyaux de 1 1/2 pouce et plus de diamètre desservent généralement d’autres conduites d’évacuation et d’évacuation ; un tuyau en plastique léger de 1 1/4 pouce à 1 1/2 pouce de diamètre est parfois utilisé pour les systèmes d’aspiration intégrés. Voici une vidéo sur la façon de choisir la tuyauterie d’alimentation en eau :

Des tubes flexibles en cuivre ou en plastique de plus petit diamètre sont utilisés pour les alimentations en eau qui alimentent les machines à glaçons, les distributeurs d’eau chaude, les filtres à eau, etc. Les raccords peuvent être en laiton ou en plastique. Vous trouverez également des tuyaux flexibles (parfois nervurés) reliant une petite vanne murale aux toilettes et aux robinets et des tuyaux flexibles conçus pour acheminer le gaz des vannes aux chauffe-eau, sécheuses et autres appareils à gaz.

Les tuyaux en métal ou en plastique sont reliés par une variété de raccords conçus pour coupler des longueurs en ligne droite, tourner des coins, se ramifier dans deux directions, réduire ou agrandir la taille du tuyau ou se connecter à un type de luminaire.

Voici un aperçu des principaux types de tuyaux.

Tuyau en cuivre rigide

Le tuyau en cuivre rigide est largement préféré pour la tuyauterie d’alimentation en eau. Il est robuste et durable, résiste à l’accumulation de minéraux et peut supporter à la fois l’eau froide et l’eau chaude.

Le tuyau d’alimentation rigide est vendu en trois épaisseurs : M (paroi mince), L (paroi moyenne) et K (paroi épaisse). La plupart des plomberies hors sol sont de type M.

Tuyau en cuivre souple

Le tuyau en cuivre souple est plus cher que le tuyau en cuivre dur, mais il est suffisamment flexible pour pouvoir être acheminé sans avoir besoin d’autant de raccords que le cuivre rigide. Le type L est plus couramment utilisé que le type M pour les applications hors sol.

Les deux types de tuyaux en cuivre peuvent être assemblés avec des raccords soudés en permanence ou des raccords évasés/à compression qui peuvent être démontés.

Tuyau en acier galvanisé

Les tuyaux et raccords en acier galvanisé étaient la norme pour la plomberie d’approvisionnement en eau avant 1960 et sont encore courants. Le revêtement de zinc galvanisé à l’extérieur résiste à la rouille et à la corrosion, mais avec le temps, l’intérieur des tuyaux se bouche avec des dépôts minéraux et finit par se corroder.

Les connexions étanches sont réalisées avec des raccords filetés. Des tuyaux en acier galvanisé de plus grand diamètre sont utilisés pour la plomberie de ventilation dans certaines maisons.

Pour éviter la corrosion due à l’électrolyse qui se produit lorsque deux métaux différents sont assemblés, une union diélectrique doit être utilisée partout où le cuivre est connecté à un tuyau en acier.

Le tuyau en fer noir est similaire à l’acier galvanisé mais, comme il ne résiste pas à la corrosion, il est principalement utilisé pour les conduites de gaz dans les maisons.

Tuyau en plastique

Les tuyaux en plastique sont utilisés dans de nombreuses applications de plomberie car ils sont relativement peu coûteux, faciles à installer et insensibles à la corrosion. Cependant, dans certains endroits, les tuyaux en plastique ne sont pas autorisés par le code pour les tuyaux d’alimentation en eau, alors vérifiez auprès de votre service du bâtiment.

Plusieurs types de plastique sont utilisés pour les tuyaux. Les tuyaux rigides peuvent être en PVC (chlorure de polyvinyle), en CPVC (chlorure de polyvinyle chloré) et en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène). Le PVC n’est généralement pas utilisé pour la plomberie d’eau chaude et froide, uniquement pour le drain DWV, les tuyaux d’évacuation des déchets (DWV). Parfois, il est utilisé pour les conduites d’eau extérieures, notamment dans les climats chauds où l’eau ne gèle pas. Le CPVC est utilisé pour la plomberie d’eau chaude et d’eau froide – le «C» supplémentaire au début fait une grande différence dans les propriétés du tuyau.

Les tubes en plastique flexibles sont fabriqués à partir de PE (polyéthylène). Tous les tuyaux en plastique sont évalués pour la pression qu’ils peuvent supporter ; cette note est estampillée à l’extérieur du tuyau. Les codes de plomberie n’autorisent pas le PE (alias HDPE) pour la plomberie d’eau chaude et froide à l’intérieur d’un bâtiment, mais le PE est utilisé pour les conduites d’eau extérieures, les conduites d’eau, etc.

Tuyau en fonte

Le tuyau en fonte est un matériau solide et durable utilisé pour la plomberie DWV. Deux types sont courants : l’ancien type « moyeu » ou « cloche et robinet » assemblé avec du plomb et de l’étoupe, et les nouveaux tuyaux « sans moyeu » ou « sans moyeu » qui sont assemblés avec des joints en caoutchouc spéciaux et de l’acier inoxydable. colliers de serrage appelés « accouplements sans moyeu ».

Comment dimensionner les tuyaux d’alimentation en eau

Lors de l’ajout de nouveaux appareils de plomberie ou d’appareils électroménagers à votre maison, la première chose que vous devrez considérer est de savoir si votre pression d’eau est suffisamment bonne pour supporter vos ajouts. Vérifiez les codes du bâtiment locaux pour connaître les «unités d’appareils» (une cote qui représente les pieds cubes d’eau utilisés par minute) d’un appareil ou d’un nouvel appareil. Cela vous indiquera quel type et quelle taille de tuyau est recommandé au branchement.

Si vous prévoyez une rénovation majeure ou un ajout, pour savoir quelle taille de tuyau utiliser pour l’approvisionnement en eau, calculez les cotes unitaires des appareils pour tous vos appareils et appareils, puis approximativement la longueur des tuyaux de distribution. Dans la plupart des cas, le pipeline principal de la rue à votre domicile mesure 3/4 ou 1 pouce de diamètre, les branchements d’alimentation utilisent un tuyau de 3/4 pouce de diamètre et les tuyaux pour les composants individuels mesurent 1/2 pouce.

N’oubliez pas que la pression de l’eau diminue d’une demi-livre par pouce carré pour chaque pied de tuyau dépassant de votre alimentation en eau. Pour une pression d’eau idéale sur les appareils des deuxième et troisième étages, vous aurez peut-être besoin d’un tuyau plus gros. Votre code du bâtiment local peut vous aider à déterminer la bonne taille de tuyau dans ces situations.

Conseils pour les plombiers bricoleurs

Bon, maintenant que vous avez déterminé le type de tuyaux à utiliser pour votre travail de plomberie à domicile, voici une vidéo très utile de Julio Caluori de Go2Learn. Cette vidéo vous montrera les erreurs courantes que commettent les bricoleurs lors de la gestion de leurs propres réparations de plomberie, telles que des techniques inappropriées pour souder le cuivre ou assembler des tuyaux différents.