Trouvez un décor artistique ancien dans votre jardin de pierre local

Que vous souhaitiez ajouter une touche originale à votre jardin ou accessoiriser le hall d’entrée de votre maison, flâner dans une cour en pierre peut vous donner l’inspiration et les matériaux dont vous avez besoin. Les dalles ou pièces de pierre, combinées à d’autres matériaux, peuvent ajouter du style, du caractère, de l’intérêt visuel et de la fonctionnalité à votre maison et à votre jardin.

Bien que chaque dalle de pierre ne puisse pas être considérée comme une œuvre d’art naturelle, les cours de pierre sont remplies de belles pièces originales formées au cours de millions d’années, qui n’attendent qu’à être découvertes. Chacun est unique dans sa texture, sa couleur, son motif et sa forme.

Certains deviennent sculpturaux alors que des siècles d’érosion exposent des bords et des couches intéressantes en dessous.

D’autres prennent des couleurs et des motifs ressemblant à de belles marques que vous pourriez découvrir sur les murs au fond d’une ancienne grotte. Chaque trouvaille est un trésor.

Types de pierre

Les chantiers de pierre de chaque région géographique des États-Unis ont tendance à transporter principalement de la pierre originaire de cette région, chaque pièce présentant des caractéristiques uniques formées par l’histoire géologique de la région – taillées par des tremblements de terre, des rivières et des mers anciennes, et colorées par des gisements de minéraux et de fer.

Par exemple, en vous promenant autour de La Canada Rustic Stone dans le sud de la Californie, vous verrez probablement des piles de dalles orange de l’Arizona, de quartzite gris scintillant de l’Idaho ou de grès pétrifié brun foncé de l’Oklahoma. Vous pouvez également rencontrer des bacs de pierre de rebord en forme d’obélisque intéressant ou de roche de rivière grise et lisse.

Au Rock Yard en Géorgie, en revanche, vous trouverez peut-être de la dalle de Tennessee Crab Orchard, un grès dur de couleur rose avec une teneur élevée en silice, en magnésium et en fer. Ou vous découvrirez peut-être une pierre bleue de Pennsylvanie très plate composée de couches de roches sédimentaires. (Le terme pierre bleue en Grande-Bretagne est utilisé pour décrire une roche ignée différente formée par la lave, fendue par l’action du gel et utilisée à Stonehenge.) Ou, vous pouvez être attiré par l’Oklahoma Stone, une variété uniformément plate dans les tons bleus et bruns.

Au cours de votre expédition dans le jardin de pierre, vous ne saurez pas ce que vous allez trouver – ou ce que vous pourriez vouloir créer avec ce que vous trouverez – jusqu’à ce que vous y arriviez. L’inspiration viendra lorsque vous explorerez les piles et les poubelles de ces beautés naturelles.

Bases pour tables

Si la fabrication d’une table en pierre est votre rêve, il peut être intéressant de savoir que les chantiers en pierre et les points de vente de matériaux de construction portent souvent des supports de mortier, le support parfait pour une table en pierre lourde. Ces supports sont construits en tuyau et s’adaptent à différentes largeurs, ce qui leur permet de s’adapter aux irrégularités des dimensions d’une pierre. Un seul support peut supporter un plateau en pierre de la taille d’une petite table d’appoint. Vous aurez besoin de deux supports côte à côte pour supporter un gros morceau de pierre. Les stands coûtent environ 40 $.

Les supports de mortier sont peints et un peu rayés. (Leur utilisation prévue est purement fonctionnelle en tant que supports de plâtriers sur les chantiers de construction.) Vous pouvez les peindre pour correspondre au décor de votre pièce ou décaper la peinture pour révéler une finition en acier doux. Ou, si vous voulez un aspect rouillé et patiné, vous pouvez appliquer un agent oxydant, tel que Instant Rust de Modern Options, sur l’acier brut. Comme le nom du produit l’indique, cela leur donnera une couche de rouille presque instantanée.

Prix ​​de la pierre

La pierre est généralement vendue à la livre et non à la pièce. La plupart des dalles se vendent environ 20 à 45 cents la livre. Les rochers de rivière se vendent environ 12 cents la livre.

Selon votre achat, vous aurez peut-être besoin d’un camion et d’un assistant ou deux avec des gants de travail pour le transporter à la maison. La livraison est également une option.

La pierre est très difficile à tailler ou à percer. Ainsi, lorsque vous choisissez une pièce, rappelez-vous que ce que vous voyez est à peu près ce que vous obtenez. L’idée est d’acheter des pièces qui ne nécessitent pas d’outillage, rendant ces meubles et accessoires en pierre aussi simples que beaux.

L’artiste et écrivain Bobbi Vandervort apporte une inspiration créative et une personnalité à l’ameublement et au design de la maison dans le sud de la Californie.