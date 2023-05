Travailler avec Trex et les terrasses composites

Conseils d’experts sur la façon d’installer et de travailler avec TREX et d’autres matériaux de terrasse en composite, comment couper et fixer TREX, et l’ossature pour terrasse en composite.

Si vous vous êtes déjà demandé ce qu’il advenait de vos sacs d’épicerie recyclés, jetez un coup d’œil sur la terrasse de votre voisin, elle pourrait en être faite. Plus de 70 % des sacs en plastique recyclés (plus de 1,5 milliard d’entre eux !) sont convertis en terrasses composites, clôtures et matériaux extérieurs similaires par le plus grand fabricant américain de ces matériaux, Trex Company.

Trex et plusieurs autres fabricants, dont Weyerhauser et TimberTech, combinent du plastique, des déchets de bois et de la sciure liés aux sites d’enfouissement dans des matériaux d’extérieur nécessitant peu d’entretien qui imitent l’apparence du bois de manière assez convaincante, mais sont de loin supérieurs au bois naturel dans leur capacité à se tenir debout. contre les effets néfastes du soleil, de la pluie, de l’air salé et des insectes. Bien qu’ils ne soient pas destinés à des fins structurelles, ces produits sont très résistants pour les terrasses, les clôtures et les garde-corps.

Les constructeurs aiment les composites parce qu’ils sont relativement faciles à installer – les matériaux sont de taille et de qualité très constantes, sont disponibles en longueurs allant jusqu’à 20 pieds et ne sont pas sujets au gauchissement et à la fissuration. Les terrasses en composite ne pourriront pas et ne se briseront pas (un bonus supplémentaire pour les pieds nus). Les nouveaux styles intègrent également une technologie de prévention des incendies dans le composite, ce qui réduit le risque d’incendie domestique pendant les cuissons et les rend moins dangereux lorsque les incendies de forêt peuvent constituer une menace.

En revanche, les terrasses en composite sont sensibles aux taches (en particulier les taches de graisse) et peuvent s’estomper avec le temps. Le coût est peut-être le facteur limitant le plus sérieux. Les produits de qualité coûtent plus cher que les bois tendres comme le pin traité. Mais ils durent plus longtemps avec beaucoup moins d’entretien, donc cette prime est compensée par leur durabilité.

Les composites sont disponibles en versions pleines et creuses. Les «planches» pleines sont plus simples à traiter, mais les types lourds et creux sont plus légers mais plus difficiles à installer.

Certains composites ressemblent à du vrai bois, du moins de loin. Pour les familles avec de jeunes enfants, ces planches synthétiques ont l’avantage supplémentaire d’être sans éclats. Avec d’autres, il est préférable de les considérer simplement comme un nouveau matériau. Si vous n’êtes pas satisfait des choix de couleurs, ou si vous souhaitez que votre terrasse soit assortie à votre maison, la plupart des produits peuvent être teints ou peints, selon les spécifications du fabricant. Certains peuvent s’estomper plus que d’autres.

La terrasse en vinyle est une autre option nécessitant peu d’entretien, bien qu’elle offre une terrasse particulièrement non traditionnelle. L’installation diffère également. En général, un rail en aluminium ou en vinyle est d’abord installé sur les solives, puis les pièces supérieures sont enclenchées. D’un point de vue environnemental, la terrasse en composite est considérée comme un produit «vert» car elle est construite avec des matériaux recyclés et est très durable.

Travailler avec Trex et les terrasses composites

Les terrasses composites telles que Trex peuvent être coupées, percées et fixées comme du bois traditionnel, mais il y a quelques astuces que vous devez connaître pour faciliter votre projet et fournir une finition plus professionnelle.

Il est important de reconnaître que les terrasses en composite se dilatent et se contractent avec la chaleur et le froid. Ce fait influencera grandement la façon dont vous allez travailler avec le matériau pour réduire les déchets et faciliter votre projet.

Après avoir acheté le matériau, entreposez la terrasse en composite à plat et groupée, si possible, dans la zone où vous allez la couper et l’installer. Le platelage doit être à la même température que la zone où il sera installé.

Travailler le matin lorsque le matériau est encore frais rendra votre travail beaucoup plus facile. Au fur et à mesure que la terrasse en composite se réchauffe, elle se dilate non seulement, mais devient également plus souple. Cela peut rendre la coupe et la sécurisation plus difficiles. Si le matériau de la terrasse commence à devenir chaud au toucher au fil de la journée, vous voudrez peut-être arrêter de travailler et poursuivre le projet le lendemain matin.

Comment couper et fixer une terrasse en composite

Vous pouvez effectuer de simples coupes transversales dans une terrasse composite de la même manière que vous couperiez n’importe quel pin tendre – une scie circulaire électrique fonctionnera très bien. Une scie à onglet électrique peut fournir des coupes droites très précises, et une scie à table avec des extensions de support peut faciliter tous les types de coupe. Des lames à pointe de carbure sont suggérées – moins il y a de dents, mieux c’est pour des coupes lisses. Ne laissez pas les lames devenir trop chaudes lors de la coupe, car cela peut déformer ou onduler les coupes.

Déchirer une planche composite (couper dans le sens de la longueur) est plus délicat. Même les charpentiers les plus expérimentés ont constaté que lorsque la lame de la scie électrique chauffe, elle crée de légères vagues le long de la ligne de coupe. Dans la mesure du possible, essayez d’éviter de déchirer la terrasse en composite et utilisez des planches pleines pour votre surface. Si vous devez déchirer, placez le côté coupé brut et exposé là où les défauts seront les moins visibles.

Si vous installez le platelage autour d’une structure existante, un simple routeur peut être utilisé pour faire des coupes courbes. Encore une fois, traitez le matériau comme vous le feriez avec du pin tendre.

Une coupe nette ne doit pas laisser de matériau lâche, mais si vous devez nettoyer un bord, n’utilisez pas de ponceuse. Les ponceuses endommageront la finition et, dans de nombreux cas, annuleront votre garantie. Une scie à chantourner à main fonctionnera bien pour lisser les bords finis si nécessaire.

L’une des étapes les plus critiques pour fixer correctement une terrasse en composite est de s’assurer qu’il y a un espace de 1/4 à 3/16 de pouce entre les planches de terrasse (ne pas dépasser 1/2 pouce). Cet espace est important pour deux raisons. Tout d’abord, il permet un drainage adéquat et maintient la terrasse plus propre, plus sûre et moins sujette aux problèmes d’humidité. Deuxièmement, étant donné que les terrasses en composite se dilatent par temps chaud, l’espace garantit qu’aucune contrainte supplémentaire ne sera exercée sur les fixations.

Un espacement supplémentaire est également important entre les extrémités des planches et là où les planches rencontrent un mur lorsque le platelage est perpendiculaire au mur. Entre les planches bout à bout, laissez un espace de 3/16 de pouce. Lorsque les extrémités des planches rencontrent un mur, laissez un espace sain de 1/2 pouce pour garantir que le matériau peut se dilater et se contracter sans entrer en contact avec le mur. Cela augmentera la longévité du pont et évitera également de s’incliner pendant la partie la plus chaude de la journée.

Les terrasses en composite peuvent être fixées aux solives en bois traité avec des vis ou avec des attaches cachées. L’utilisation de vis à terrasse en composite est essentielle car elles sont spécialement conçues pour aider à maintenir le matériau en place. Bien que les vis à bois courantes puissent sembler fonctionner aussi bien, elles ont tendance à « champignon » ou à percer les trous plutôt que de s’enfoncer dans le matériau. Les vis de terrasse en composite sont conçues de manière à ne pas pousser le matériau vers l’extérieur et à créer un ajustement beaucoup plus uniforme et serré.

Bien que le platelage en composite soit plus stable que le pin ordinaire, il peut toujours se casser lors de l’enfoncement des fixations près des bords. Le pré-perçage de trous pilotes peut empêcher que cela ne se produise et rendre l’installation beaucoup plus rapide et plus fluide. Au lieu de trous pilotes, certains fabricants suggèrent de percer un trou de départ d’environ 1/8 de pouce de profondeur dans le matériau. Sélectionnez une taille d’embout qui a le même diamètre que le noyau interne de la vis et veillez à ne pas pénétrer trop profondément dans le matériau.

Fraisez les vis mais pas plus profondément que la tête de la vis. En plus de créer une finition plus rugueuse, un fraisage profond peut réduire l’efficacité de la fixation et annuler la garantie. Il est également important que toutes les vis soient fixées à un angle de 90 degrés par rapport aux planches. La fixation par le côté peut provoquer des bosses dans la surface composite et détériorer la finition.

Encadrement pour terrasse Trex et composite

Les terrasses en composite sont une excellente alternative aux terrasses en bois traditionnelles, mais présentent certaines limites. Les terrasses composites ne peuvent pas être utilisées comme matériau de structure. Cela signifie que toute zone portante devra être encadrée et soutenue avant que le matériau composite puisse être fixé.

Lors de la construction de votre terrasse et de votre garde-corps, il est recommandé d’utiliser du bois traité sous pression comme charpente et solives de plancher. Ce bois est protégé contre les éléments et les insectes et fournira un support solide pour votre matériau de terrasse.

Assurez-vous de vérifier les instructions du fabricant lors de la planification de la sous-structure de votre terrasse en composite – le dimensionnement et l’espacement appropriés des poutres et des solives sont essentiels.