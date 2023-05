Travailler avec des conduits électriques

Assurez-vous que les fils électriques sont sécurisés et protégés en toute sécurité pour garder votre maison en sécurité.

La plupart des codes locaux exigent que les fils exposés soient contenus dans un conduit, et pour une bonne raison. Le câblage électrique peut poser un grave risque d’incendie si les fils sont endommagés ou coupés. Les fils lâches courent également le risque d’être tirés ou tirés de leurs connecteurs ou de leur boîte de sortie.

Il existe trois types courants de conduits, chacun nécessitant une technique d’installation différente : le conduit métallique à paroi mince (type EMT), le conduit flexible (également appelé simplement « flex » ou Greenfield) et le conduit non métallique (PVC).

Avant de commencer le câblage proprement dit, vous devez installer l’ensemble du système de conduits. Il est indispensable de planifier à l’avance, car vous voulez un itinéraire aussi direct et droit que possible.

Choisir le bon type de conduit électrique pour un travail particulier est la clé d’une installation réussie. Cela minimisera non seulement la probabilité de réparations futures, mais réduira également la difficulté de la réparation en cas de problème. Voici un aperçu des trois principaux types de conduits et de la manière de les installer.

Installation d’un conduit métallique à paroi mince

Dans toute pièce où l’esthétique n’est pas un problème, comme un sous-sol ou un garage non fini, EMT est un bon choix pour enfermer le câblage exposé. Vous devrez déterminer la bonne taille de conduit en fonction du nombre de fils que vous tirerez (voir le tableau dans Conduit électrique pour les directives). En même temps, gardez à l’esprit que le fait de tirer des fils à travers un conduit plus grand que nécessaire facilitera le travail.

Lors de la création d’un système de conduits, vous couperez, raccorderez et plierez des conduits pour suivre l’itinéraire que vous avez planifié. L’EMT peut être plié avec une cintreuse de conduits, bien que vous puissiez choisir d’acheter des conduits et des raccords pré-pliés, ce qui réduira votre travail.

EMT nécessite des boîtiers métalliques, qui peuvent être fixés aux murs ou aux plafonds. Utilisez des vis à bois à tête cylindrique large pour la charpente en bois; cependant, utilisez des vis à maçonnerie ou des ancrages expansibles pour le béton, la brique ou le bloc.

Couper et aléser les conduits. L’EMT peut être coupé à l’aide d’un coupe-tube ou d’une simple scie à métaux. Après la coupe, assurez-vous d’« aléser » ou de lisser les bords avec une lime ronde en métal. Si vous ne le faites pas, des bavures ou des bords irréguliers pourraient endommager les conducteurs.

Logistique d’acheminement des conduits. Si l’itinéraire le plus simple que vous pouvez planifier contient encore plus d’un total de 360 ​​degrés de virages, l’installation d’une boîte de tirage dans un emplacement central (et certainement à une intersection en T où un conduit se divise en deux) aidera à faciliter les fils à travers l’itinéraire. Une fois les fils tirés, ajoutez une plaque frontale pour dissimuler les fils exposés. Si vous n’avez pas besoin d’une boîte de tirage, utilisez simplement des coudes d’angle.

Sangles de conduit doit être utilisé pour ancrer l’EMT à 3 pieds d’une boîte de tirage et pas plus que tous les 10 pieds ailleurs dans la course. Selon la surface sur laquelle le conduit est monté, utilisez les dispositifs de fixation appropriés.

Faire des connexions de conduits. Les sections d’EMT peuvent être jointes à l’aide de raccords à vis de réglage sans filetage. Les pièces d’extrémité du conduit se glissent à l’intérieur de chaque extrémité du raccord et sont serrées avec des vis de réglage. Les raccords coudés sont livrés avec leurs propres vis de réglage dédiées.

Joindre le conduit aux boîtes. Avec les applications intérieures, le conduit métallique se dirige vers une boîte métallique carrée ou octogonale à travers une entrée défonçable. Choisissez une boîte suffisamment grande pour s’adapter facilement à la taille du conduit.

Si vous montez le boîtier et le conduit directement sur un mur, raccordez-les avec des raccords décalés. Connectez chaque raccord à la boîte avec un contre-écrou et chaque raccord au conduit avec son connecteur à vis de réglage intégré.

Installation d’un conduit métallique flexible

Aussi appelé Greenfield, ou simplement « flex », le conduit métallique flexible est un bon choix pour les gros appareils tels que les machines à laver qui pourraient avoir besoin d’être déplacés pour des réparations ainsi que pour les espaces restreints qui rendraient la flexion EMT trop difficile.

Couper des conduits souples. Comme l’EMT et le PVC, vous pouvez facilement couper un conduit flexible avec une scie à métaux. Si vous utilisez des connecteurs et des raccords qui se vissent, il n’est pas nécessaire d’aléser les extrémités du conduit après la coupe.

Courbure et support de conduit flexible. Même si le conduit flexible porte bien son nom, une seule course entre les boîtes et les raccords ne doit pas se plier à plus de 360 ​​degrés au total. Les sangles de conduit ne doivent pas être installées à plus d’un pied d’une boîte ou d’un raccord et pas à plus de 4 1/2 pieds l’une de l’autre dans une course.

Conduit de mise à la terre. Les codes locaux exigent que le conduit flexible soit mis à la terre ; la plupart des systèmes font simplement passer un fil de mise à la terre le long des conducteurs du circuit.

Installation d’un conduit rigide non métallique

Le conduit non métallique le plus couramment utilisé pour les applications domestiques est le PVC Schedule 40. Résistant au feu, à la chaleur et à la lumière du soleil, ce conduit en plastique est plus léger, moins cher et plus facile à utiliser que l’EMT. Cependant, il n’est pas autorisé dans certaines régions, alors vérifiez vos codes de construction locaux avant de l’installer. Pour vous assurer que vous achetez le bon matériel, vérifiez qu’il est marqué d’une approbation d’un laboratoire d’essai pour les matériaux électriques ; Le tuyau en PVC utilisé dans les applications d’irrigation n’est pas un substitut approprié.

Les conduits non métalliques nécessitent également l’utilisation de boîtiers en PVC. Étant donné que les systèmes de conduits non métalliques ne sont pas mis à la terre, un fil de mise à la terre doit être acheminé le long des conducteurs.

Conduit de coupe et d’ébarbage. Comme pour l’EMT, le PVC peut être facilement coupé avec une scie à métaux. Assurez-vous de limer les bords rugueux après la coupe pour éviter que les conducteurs ne soient endommagés.

Conduite de jonction. Le PVC droit Schedule 40 est disponible en longueurs de 10 pieds et a un raccord chacun. Utilisez de la colle grise pour conduit pour joindre le conduit aux raccords.

Pliage de conduits non métalliques. Le conduit en PVC peut être plié à l’aide d’un radiateur infrarouge spécialement conçu à cet effet. N’essayez pas d’autre source de chaleur, comme un chalumeau, ou vous ruinerez simplement le conduit. Bien sûr, la méthode la plus simple consiste simplement à acheter du PVC déjà plié. Lors de la conception de votre système, planifiez-le de manière à ce qu’aucun tronçon de conduit entre les boîtes ou les raccords ne fasse plus que l’équivalent d’un virage à 360 degrés.

Conduit de support. Pour supporter un conduit non métallique, placez des sangles à moins de 4 pieds de chaque boîte ou raccord ainsi que le long du parcours.