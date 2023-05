Transformer un sous-sol

Augmenter la hauteur sous plafond du sous-sol

L’un des moyens les plus efficaces de gagner cet espace supplémentaire est de faire de votre sous-sol une zone habitable.

Si votre maison a un sous-sol sec avec un plafond d’au moins 7 pieds de haut, il y a de fortes chances que vous puissiez convertir la zone en espace de vie.

Calmes et distinctement séparés des principaux espaces de vie d’une maison, les sous-sols sont souvent idéaux pour les salles de loisirs, les centres de divertissement, les salles d’entraînement, les bureaux à domicile et les quartiers d’habitation des beaux-parents. De nombreux sous-sols ont un accès raisonnablement bon depuis les pièces du dessus, et beaucoup sont assez grands pour offrir de l’espace pour plusieurs pièces.

La sécheresse est la clé d’une salle de sous-sol réussie. Si votre sous-sol est perpétuellement humide ou, pire, inondé chaque hiver, votre premier investissement doit être de contrôler l’eau qui l’envahit. Les drains, les systèmes d’imperméabilisation des fondations, une pompe de puisard, le nivellement et le détournement des eaux de surface sont tous des moyens importants pour obtenir un sous-sol sec.

Bien qu’il y ait certaines choses qu’un propriétaire peut faire pour remédier à un sous-sol humide, la gestion des problèmes d’eau du sous-sol est souvent mieux laissée entre les mains d’un entrepreneur en imperméabilisation professionnel.

La gestion des équipements mécaniques tels que les conduits de chauffage, les conduits électriques et les tuyaux est également un problème. Si la hauteur libre le permet, l’équipement peut parfois être dissimulé au-dessus d’un faux plafond. Sinon, il peut être nécessaire de le réacheminer. Une autre alternative consiste à laisser les conduits et les conduits exposés et à peindre ces éléments pour qu’ils se fondent dans le décor.

Gardez à l’esprit que vous devrez chauffer – et peut-être refroidir – la zone, ainsi qu’une bonne ventilation. Et la déshumidification sera probablement un must.

Travaillez avec un entrepreneur en chauffage pour déterminer ce qui sera impliqué dans l’extension du système existant pour desservir le sous-sol. Il s’agit souvent d’une tâche relativement facile si le système est suffisamment grand pour gérer la charge accrue.

Parce que la lumière naturelle est souvent minime dans un sous-sol, assurez-vous de prévoir un éclairage artificiel suffisant. Certains sous-sols ont un ou plusieurs murs suffisamment hauts au-dessus du niveau du sol pour permettre l’installation de petites fenêtres laissant entrer la lumière naturelle.

Pour des informations utiles connexes, voir Isolation d’un sol en dalle de béton et Contrôle de l’humidité du sous-sol.

Ajouter de la hauteur au plafond de votre sous-sol pour une conversion peut être fait, mais c’est un projet coûteux.

Les codes locaux spécifient la hauteur minimale qu’un plafond doit avoir – il s’agit souvent de 7 pieds. Si le plafond du sous-sol de votre maison est inférieur à ce qui est autorisé, vous pourrez peut-être toujours convertir le sous-sol, mais vous augmenterez considérablement les dépenses, la main-d’œuvre ou les deux. Il est souvent moins cher et plus facile d’obtenir l’espace supplémentaire dont vous avez besoin en agrandissant votre maison.

Une option pour augmenter la hauteur du plafond du sous-sol consiste à soulever votre maison de ses fondations afin que les murs de fondation puissent être surélevés. Vous pouvez embaucher des entrepreneurs spécialisés dans le levage et le déménagement de maisons. Ce travail n’est pas à prendre à la légère (sans jeu de mots). Quand c’est fait correctement, c’est coûteux et assez complexe.

Une autre option consiste à creuser le sous-sol. Si vous n’avez besoin que de quelques centimètres supplémentaires, cela pourrait être une option raisonnable. Mais l’excavation est un travail majeur, et il est essentiel que la fondation ne soit en aucun cas compromise pendant le processus. Vous aurez certainement besoin de consulter un professionnel. Ces liens vous mèneront à un service gratuit qui vous aidera à trouver un ingénieur en structure et/ou un ingénieur des sols, avant d’envisager cette option, ou un entrepreneur local présélectionné en rénovation de sous-sol.