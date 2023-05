Tranchée pour arroseurs

Conseils de bricolage d’experts sur le creusement de tranchées pour l’irrigation goutte à goutte. Apprenez à creuser efficacement des tranchées pour les systèmes de gicleurs et les meilleures façons de creuser des tunnels sous le béton.

Une fois que vous avez cartographié votre nouveau système de gicleurs et jalonné votre cour avec les emplacements, la tâche devient alors de creuser les tranchées pour les tuyaux. Commencez par celui qui se connectera aux vannes de contrôle, en le rendant ainsi que toutes les tranchées suivantes aussi droites que possible.

Tranchée

Les tranchées n’ont besoin que de 8 à 12 pouces de profondeur dans les climats doux. Dans les zones où des gels durs se produisent, 18 pouces suffisent. Si vous vivez dans un climat très froid, consultez votre fournisseur d’irrigation pour connaître la profondeur recommandée sous la ligne de gel.

Parce que creuser est un travail ardu, étudiez votre plan une dernière fois pour les économies manquées telles que l’utilisation d’une seule tranchée pour plus d’un tuyau. Une pioche et une pelle suffisent ; cependant, selon l’étendue de votre projet, vous pouvez choisir de louer une trancheuse (bien que ce ne soit pas une option pour les parterres de fleurs ou les zones couvertes de sol car cela détruirait les plantations). Arrosez le sol quelques jours à l’avance pour l’adoucir.

Avant de creuser, placez des feuilles de plastique des deux côtés de chaque tranchée que vous prévoyez creuser. Préservez le gazon en travaillant doucement la pelle en dessous, en le décollant et en le plaçant sur l’une des feuilles de plastique. De même, récupérez le sol en le plaçant sur la feuille de plastique de l’autre côté. En faisant cela, remplacer à la fois le sol et le gazon devient une tâche beaucoup plus facile après avoir posé le tuyau.

Si vous souhaitez alléger encore plus votre charge, vous pouvez louer un tire-tuyau pour installer les tuyaux. L’utilisation d’une machine à tirer les tuyaux n’est pas un travail pour les non-initiés, alors n’envisagez pas d’en louer une et de le faire vous-même, sauf si vous avez une expérience préalable.

Creuser un tunnel sous le béton

Si vous enterrez des tuyaux en PVC à l’extérieur pour l’approvisionnement en eau, les gicleurs ou d’autres formes d’irrigation, vous pouvez arriver à une situation où les tuyaux doivent passer sous une passerelle en béton solide. Vous ne voulez pas casser ou couper le béton, alors que pouvez-vous faire ?

Le moyen le plus simple et souvent le plus facile de creuser un tunnel sous un chemin de maçonnerie est de le dynamiter avec de l’eau. Pour ce faire, vous devrez fabriquer un outil spécial pour forer l’eau : une longueur de tuyau en acier reliée à un tuyau.

Tranchez un trou d’accès de chaque côté de la passerelle, perpendiculaire au chemin, qui vous permettra d’enfoncer le tuyau de forage d’eau d’un côté à l’autre. (Il y a de fortes chances que ces trous soient une continuation des tranchées que vous utiliserez plus tard pour faire passer le tuyau d’irrigation.) Creusez juste à côté du béton à une profondeur d’environ 6 pouces sous la dalle, et sous le lit de gravier s’il y a est une. L’idée est de descendre dans un sol qui sera plus facile à creuser.

Vissez un tuyau d’arrosage à une extrémité d’un tuyau en acier de 3/4 de pouce suffisamment long pour passer sous la promenade avec un peu de longueur à revendre. À l’autre extrémité, vissez un réducteur de 3/4″ à 1/2″ pour assurer un souffle plus puissant. Allumez l’eau à plein passage, puis utilisez le tuyau pour éroder un tunnel sous la passerelle. Portez des bottes en caoutchouc et préparez-vous à un désordre boueux !

Une fois que vous avez creusé tout le chemin sous la promenade jusqu’au trou d’accès de l’autre côté, coupez l’eau mais laissez le tuyau dans le tunnel. Laissez les flaques d’eau s’infiltrer dans le sol ou videz l’eau.

Couvrir une extrémité d’une longueur de tuyau en PVC avec du ruban adhésif pour sceller la saleté. Puis du ruban adhésif qui se termine à l’extrémité de la buse du tuyau en acier (ou utilisez un raccord fileté femelle de 3/4 de pouce pour glisser). Demandez à un ami de retirer le tuyau en acier pendant que vous poussez le tuyau en PVC sous la passerelle dans la direction opposée. Retirez le ruban adhésif et vous êtes prêt à faire des connexions au tuyau en PVC aux deux extrémités.

