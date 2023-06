Traitement de l’eau de piscine

Un article détaillé sur les différents types de traitements de l’eau de piscine, y compris les meilleures pratiques pour le chlore, le brome, le chlore salé, etc.

L’eau, et particulièrement l’eau chauffée, est un terreau fertile pour les algues et autres micro-organismes porteurs de maladies. Pour cette raison, la désinfection régulière de l’eau de votre piscine est essentielle à l’entretien de la piscine.

Traitements au chlore pour piscines

La méthode traditionnelle de désinfection est l’utilisation de chlore de piscine, qui non seulement élimine les bactéries, mais est également capable de décomposer les débris organiques par oxydation.

Le chlore se présente sous forme liquide, bien qu’il ne soit pas couramment utilisé pour les piscines domestiques. le chlore granulaire pour piscine, qui est dissous avant d’être ajouté à l’eau de la piscine ; et le chlore de piscine en pastilles, qui est placé dans un distributeur de chlore flottant pour piscine qui se dissout lentement puis libère le chlore dans la piscine. Le chlore, en réaction avec l’eau de la piscine, produit de l’acide hypochloreux, ou ce qu’on appelle le « chlore libre », qui est en fait ce qui assainit l’eau. Mais, le chlore libre se dégrade rapidement à la lumière du soleil, de sorte que l’acide cyanurique, qui stabilise le composé, est ajouté au chlore.

Après avoir traité l’eau de votre piscine au chlore, vous devrez vérifier son niveau régulièrement pour voir si vous devez en rajouter. Les kits de test d’eau de piscine sont facilement disponibles en ligne ou dans les magasins de fournitures de piscine. (Un kit qui mesure également les niveaux de pH et de calcium, ainsi que l’alcalinité, est recommandé.) Votre niveau de chlore libre doit être de 1 à 2 parties par million (ppm). La quantité de chlore que vous devrez peut-être ajouter dépend grandement de l’utilisation que vous faites de votre piscine ; attendez-vous à ajouter du chlore quotidiennement pendant les mois d’été à forte utilisation.

Suivez toujours les instructions sur l’étiquette à la lettre et ne mélangez jamais plus d’un type de marque. Les composés chlorés peuvent être corrosifs, pour votre piscine et pour vous. Comme vous devrez manipuler le produit chimique à la main, assurez-vous de porter une protection appropriée sur vos mains et votre visage.

Si vous utilisez la forme granulée, mélangez-la en l’ajoutant à de l’eau et non l’inverse pour vous assurer qu’elle ne vous éclabousse pas. Versez la solution dans la piscine à plusieurs endroits différents, aussi près que possible de la surface. La forme de comprimé est simplement ajoutée au chargeur.

Parcourir les matériaux pour ce projet sur Amazon

• Tablette de chlore de piscine

• Distributeurs de chlore pour piscine flottante

• Kits de test de chlore libre

• Tablettes de brome pour eau de piscine

• Générateurs de chlore au sel

Traitement choc au chlore pour piscines

Une piscine chlorée contient généralement deux types de chlore. Le chlore libre disponible (FAC) a conservé sa composition chimique pure et se tient prêt à nettoyer les contaminants. Le chlore disponible combiné (CAC), également appelé chloramine, a déjà fait son travail et est maintenant impur car il s’est combiné avec de l’ammoniac et d’autres contaminants dans l’eau. (Ces contaminants, pour la plupart, proviennent de l’urine, de la sueur et de la salive.)

Lorsqu’une piscine sent trop le chlore et que l’eau vous brûle les yeux, vous sentez en fait le CAC contaminé plutôt que le FAC pur. On pense souvent que l’odeur et l’irritation sont le résultat d’un excès de chlore, mais elles indiquent en fait qu’il n’y a pas assez de FAC dans l’eau.

La solution consiste à « choquer » l’eau en ajoutant une forte dose de chlore, un processus appelé super-chloration. Cette mégadose décompose le CAC et rétablit un niveau sain de FAC.

Idéalement, vous devriez administrer un choc au chlore la nuit, après que les gens ont fini de nager, afin que l’eau ait le temps de récupérer. À tout le moins, attendez environ une heure avant d’autoriser les gens à entrer dans la piscine et assurez-vous que la pompe et le filtre fonctionnent. Achetez une quantité de chlore pour piscine adaptée à la taille de votre piscine. Une forme est une poudre que vous dispersez sur l’eau à divers endroits de la piscine. Utilisez un kit de test de chlore libre pour vous assurer que vous avez obtenu une chloration libre. Si le traitement n’a pas suffisamment fonctionné, répétez-le.

Si une piscine est très utilisée, vous devrez peut-être la choquer une fois par semaine. Sinon, administrez un choc lorsque la piscine sent mauvais ou lorsqu’un kit de test en révèle le besoin. Si vous souhaitez réduire votre temps d’entretien en automatisant partiellement la tâche, pensez à installer un générateur de chlore au sel (voir Assainissement de la piscine : générateurs de chlore au sel).

Traitement au brome pour piscines

Le brome, qui est couramment disponible sous forme de pastilles de brome pour l’eau de piscine de la même manière que le chlore, présente certains avantages par rapport au chlore. Alors que le chlore se combine avec des contaminants pour produire du chlore disponible combiné, qui est nauséabond et irritant pour les yeux et la peau, le brome produit des bromamines, qui sont inodores et non irritantes.

Avec le brome, vous n’avez pas besoin d’appliquer des traitements de choc périodiques comme vous le faites avec le chlore. Et le brome agit rapidement, de sorte que les nageurs peuvent sauter dans la piscine peu de temps après le traitement.

Cependant, il y a quelques inconvénients. Le brome se décompose à la lumière du soleil, donc le brome pur n’est pas très efficace pour les piscines extérieures qui sont ombragées. Pour cette raison, de nombreux comprimés de brome contiennent une quantité importante de chlore pour aider à les stabiliser. Et le brome est plus cher que le chlore.

Pour ces raisons, le brome est plus couramment utilisé pour les piscines intérieures et les spas que pour les piscines extérieures.

Générateurs de chlore au sel

Un générateur de chlore au sel extrait le chlore du chlorure de sodium, plus communément appelé sel de table simple. Cela élimine votre besoin de manipuler des produits chimiques potentiellement dangereux. Un générateur de chlore au sel automatise également certaines tâches de maintenance afin que vous ayez moins de travail à faire.

Un générateur de chlore au sel est un appareil en ligne installé dans la canalisation juste après le filtre. Il fait passer un courant électrique dans de l’eau salée, ce qui provoque une réaction chimique qui transforme essentiellement le sel en chlore.

Un type de générateur vous oblige à ajouter du sel directement à l’eau de la piscine. Cela peut sembler être beaucoup de sel lorsque vous le versez, mais en réalité le niveau est si bas que vous ne pourriez pas le goûter si vous échantillonniez l’eau de la piscine.

Un autre générateur fonctionne un peu comme la libération lente de sel par un adoucisseur d’eau. Le générateur libère continuellement une petite quantité de chlore dans l’eau pour maintenir un niveau sûr et efficace. Le résultat est moins de chlore disponible combiné, ce qui provoque une odeur désagréable et irrite la peau et les yeux.

Même avec certains générateurs de chlore au sel, vous devrez appliquer de temps en temps un traitement choc au chlore. Pour cette raison, certains générateurs ont la capacité de fournir le choc. Au lieu d’appliquer vous-même du chlore dans la piscine, il vous suffit d’appuyer sur un bouton ou de tourner un cadran et le générateur choque l’eau.

Traitements d’ionisation de l’eau de piscine solaire en métal

Avec un système d’eau de piscine métallique à ionisation solaire, un courant électrique à très basse tension est utilisé pour injecter de minuscules quantités de métal – dans la plupart des cas du cuivre, mais parfois de l’argent ou des composés synthétiques – dans l’eau. Les ions du métal détruisent les bactéries et les algues. Il est courant pour une unité d’utiliser l’énergie solaire pour administrer le courant et on peut donc l’appeler un dispositif «d’ionisation solaire».

Les appareils d’ionisation plus anciens libéraient une quantité dangereuse de cuivre dans l’eau, mais les modèles plus récents libèrent des quantités si petites qu’ils sont considérés comme sûrs même pour la consommation. Certaines piscines plus anciennes étaient plombées avec des tuyaux en cuivre, qui libéraient des traces de cuivre dans l’eau. Cela a en fait tué les algues, mais malheureusement, les cheveux blonds ont également pris une légère teinte de vert. Une unité d’ionisation métallique moderne ne produira pas l’effet cheveux verts.

Une unité d’ionisation fonctionne généralement pendant quatre à huit heures et les ions restent dans l’eau, tuant les bactéries, pendant une semaine ou plus. C’est beaucoup moins de temps de fonctionnement qu’un générateur de chlore au sel (voir ci-dessus), qui fonctionne pratiquement en permanence.

L’ionisation des métaux est une méthode de désinfection supplémentaire car elle ne peut pas neutraliser les contaminants tels que les particules de saleté, l’huile de peau et les huiles de crème solaire. Il réduit généralement le besoin de chlore jusqu’à 80%, mais vous devrez toujours appliquer du chlore et administrer occasionnellement un traitement de choc au chlore.