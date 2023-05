Tout sur les pompes à eau de puits submersibles

Dans certaines régions, comme les paysages secs ou montagneux, l’eau des puits peut être incroyablement profonde, ce qui rend difficile l’accès des résidents de ces régions à l’eau potable.

Alors que la plupart des pompes de surface sont limitées à des profondeurs de puits de 25 pieds et que les conceptions sophistiquées de pompes à jet n’atteignent qu’environ 120 pieds, la pompe à eau de puits submersible permet de forer des puits à 400 pieds de profondeur pour trouver de la bonne eau.

La pompe submersible peut amener cette eau à la surface presque aussi facilement que d’ouvrir un robinet à l’évier de la cuisine.

Comment fonctionnent les pompes submersibles

La pompe à eau submersible est une excroissance des pompes de puits inventées pour l’industrie pétrolière vers 1920.

Alors que la conception est toujours utilisée pour le pompage du pétrole, la version en acier inoxydable conçue pour les puits d’eau n’a été affinée qu’au milieu des années 1960.

Mais quel raffinement c’était. Il a immédiatement rendu l’eau potable abordable dans de nombreuses régions du pays où les puits peu profonds n’étaient pas très efficaces.

Ces pompes sont en forme de cylindre et ont à peu près la taille d’une batte de baseball.

Une fois qu’un puits d’eau est foré, la pompe est fixée à une conduite d’eau en plastique et abaissée dans le tubage du puits jusqu’à ce qu’elle touche l’eau.

Avec la pompe située en bas au lieu du haut, l’eau peut être poussée jusqu’à plusieurs centaines de pieds. (Le pompage par aspiration repose sur la pression de l’air atmosphérique pour forcer l’eau du puits dans la conduite d’eau et à travers la pompe. Au niveau du sol, la pression est juste assez forte pour soulever l’eau d’environ 25 pieds.)

Une fois à l’intérieur de la maison, le tubage du puits remplit un réservoir sous pression qui est régulé par un pressostat. Ce pressostat est monté sur le tuyau du puits où il pénètre dans le réservoir.

Lorsque l’eau est utilisée dans la maison, la pression à l’intérieur du réservoir diminue, ce qui amène le pressostat à demander plus d’eau à la pompe.

Il commence à pomper et remplit le réservoir jusqu’à ce que la pression maximale préréglée soit atteinte. Ensuite, il s’éteint jusqu’à ce que la pression redescende et le cycle se répète.

Premiers signes d’échec

Heureusement, il y a beaucoup de bonnes nouvelles concernant les pompes submersibles :

• Ils ont une longue durée de vie (souvent 20 à 25 ans).

• Elles sont sans problème (la plupart des pompes ne sont vues que deux fois dans leur vie, une fois lorsqu’elles sont descendues dans le puits et une fois lorsqu’elles sont retirées pour être remplacées).

• Ils sont assez efficaces (ils ont donc un faible impact sur une facture d’électricité).

• Ils sont silencieux (à la fois parce qu’ils sont généralement bien conçus et construits et parce qu’ils fonctionnent à plusieurs centaines de pieds sous terre).

Malheureusement, cette bonne nouvelle s’accompagne d’une petite mauvaise nouvelle. Lorsque la pompe s’arrête, tout ce qui utilise de l’eau s’arrête, de la boisson à la cuisine en passant par la lessive, le bain et la vaisselle. Parce qu’une grande partie de la vie implique de l’eau, une maison est presque inhabitable sans elle. Il est essentiel de connaître les signes avant-coureurs d’une défaillance de la pompe.

Le signe le plus clair d’une éventuelle défaillance de la pompe est, bien sûr, lorsque vous ouvrez un robinet et qu’aucune eau ne sort.

Cela pourrait certainement signaler d’autres problèmes, mais le problème peut provenir de la pompe.

Si cela se produit, assurez-vous d’abord que le disjoncteur qui protège la pompe est activé. Sinon, allumez-le et voyez si l’eau fonctionne. Si le disjoncteur est activé, des problèmes pourraient provenir du pressostat sur le réservoir de stockage. Cela devrait être vérifié par un professionnel.

Les pannes soudaines de la pompe ne sont pas aussi courantes que les problèmes avec le puits lui-même.

Dans des conditions de sécheresse, en particulier à la fin de l’été, la nappe phréatique de votre région peut être particulièrement basse.

Vérifiez cela en n’utilisant pas d’eau pendant plusieurs heures, puis en ouvrant l’eau et en vérifiant si cela fonctionne correctement.

Si c’est le cas, le puits a juste besoin de temps pour se reconstituer. La nappe phréatique devrait remonter à l’automne et à l’hiver, mais peut redescendre.

Un moyen courant de lutter contre cela consiste pour un foreur de puits à abaisser la pompe plus loin dans le puits, là où les réserves peuvent être plus profondes.

Si l’eau du puits commence à avoir l’air trouble ou légèrement boueuse, cela signifie qu’il y a des sédiments dans le puits où l’eau est puisée.

Cela peut se produire pour un certain nombre de raisons. Mais pomper cette eau même pendant quelques semaines peut endommager gravement la pompe, car le sable est très corrosif.

Cela peut être résolu en abaissant la pompe plus profondément dans le puits. Si vous ne pouvez pas éliminer les sédiments en abaissant la pompe, un nouveau puits doit généralement être foré.

Le fait de cracher ou de cracher de l’eau d’un robinet peut signifier une pompe défaillante, soit en raison d’un clapet anti-retour cassé (vannes montées sur la pompe qui empêchent l’eau du tuyau de puits de s’écouler une fois le pompage arrêté) ou de conduites d’eau fissurées.

Ceux-ci ne peuvent être identifiés qu’une fois le puits tiré. Un autre bon indicateur d’une pompe défaillante est une facture d’électricité qui augmente considérablement sans raison apparente. Une pompe qui fonctionne tout le temps peut être défaillante, tout comme le pressostat du réservoir de stockage.

Entretien et réparation de pompes submersibles

Il n’y a pas beaucoup d’entretien que le propriétaire moyen peut effectuer sur une pompe submersible. Tous les problèmes qui surviennent se produisent dans le puits.

Mais il y a un travail d’entretien important qu’un propriétaire peut faire : planifier une inspection du système de puits (pompe, tuyau, raccords, réservoir, pressostat) tous les ans ou tous les deux ans. Cela peut coûter environ 200 $, mais devrait permettre à tout de fonctionner correctement entre les sessions de service.

Il peut être formidable que ces pompes soient hors de vue pendant si longtemps et donc pas quelque chose dont vous vous inquiétez tout le temps.

Mais quand ils ont des problèmes, la plupart des problèmes sont également hors de vue, au fond du puits. Et traiter ces problèmes nécessite presque toujours de « tirer le puits », ce qui signifie tirer vers le haut et l’extérieur tout le tuyau d’eau (qui va de la pompe à la surface) et la pompe qui est attachée à l’extrémité inférieure de ce tuyau.

Selon la profondeur du puits, cela peut peser beaucoup.

Des bricoleurs invétérés peuvent-ils faire ce métier ? Oui.

Mais tout le monde devrait faire appel à un foreur de puits ou à un plombier spécialisé dans le forage de puits. Ces personnes disposent de l’équipement qui rend ce travail beaucoup plus facile et plus sûr. Et tout aussi important, ils ont l’expertise nécessaire pour diagnostiquer les problèmes qui se présentent.

Quant aux réparations du pressostat, si elles ne sont pas compliquées, elles ne sont pas non plus spécialement intuitives. Il est préférable de confier le réglage (ou le remplacement) d’un pressostat à un professionnel.

Les réparations peuvent être coûteuses en fonction des problèmes rencontrés.

Si la pompe est morte, son remplacement peut coûter plusieurs centaines de dollars. Une grande pompe pour une maison de 3 1/2 salles de bain peut coûter 1 000 $.

Lorsque vous ajoutez le coût des nouveaux tuyaux en plastique, des raccords et du scellement du puits (+/- 700 $) et de la main-d’œuvre typique (+/- 700 $), les frais peuvent atteindre environ 2 400,00 $. C’est un grand succès pour la plupart des budgets.

Mais aussi important que soit ce coût, les inconvénients peuvent être bien pires. Connaissez les signes d’une pompe défaillante pour éviter les problèmes avant qu’ils ne surviennent.