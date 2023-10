Tout savoir sur les chapeaux de cheminée

Lorsque l’architecture résidentielle en Europe a évolué pour inclure des maisons à deux étages, les cheminées intérieures sont devenues la norme. Avant cela, des foyers centraux ouverts étaient utilisés pour le chauffage et la cuisine dans les maisons à un étage.

Avec l’avènement des foyers encastrés dans les murs et les angles, sont apparues les cheminées en maçonnerie, puis les chapeaux de cheminée. Les chapeaux de cheminée ne sont peut-être pas la première chose à laquelle on pense, mais ils constituent l’un des éléments les plus importants du bon fonctionnement d’un foyer.

Qu’est-ce qu’un chapeau de cheminée ?

Un chapeau de cheminée est l’élément – généralement en métal – qui recouvre le haut d’une cheminée. Il repose sur la maçonnerie connue sous le nom de couronne ou de couronnement.

Le conduit de cheminée est le tube métallique ou maçonné inséré à l’intérieur du corps de la cheminée. Il s’étend généralement de deux à six pouces au-delà du sommet de la couronne. Le chapeau de cheminée ressemble souvent à un toit miniature : il est plat, rond ou pointu.

Pourquoi une cheminée a-t-elle besoin d’un chapeau de cheminée ?

Les chapeaux de cheminée sont multitâches, explique Russ Dimmitt, directeur de l’éducation au Chimney Safety Institute of America. Un chapeau de cheminée répond à plusieurs besoins :

Un pare-étincelles. « Un chapeau de cheminée est généralement doté d’un écran qui capte toutes les étincelles qui pourraient s’éteindre et attraper les feuilles, la toiture ou les zones de la cour en feu », dit-il.

« Un chapeau de cheminée est généralement doté d’un écran qui capte toutes les étincelles qui pourraient s’éteindre et attraper les feuilles, la toiture ou les zones de la cour en feu », dit-il. Une barrière d’eau. « Comme nous le savons, l’eau est le plus grand ennemi de la maçonnerie », explique Dimmitt. Un chapeau de cheminée est tout ce qui se dresse entre la pluie et votre cheminée. « Lorsque de l’eau coule dans votre cheminée, vous pouvez avoir des problèmes de dommages causés par le gel/dégel », explique Dimmitt. « Il peut également y avoir des situations où cette eau se mélange à la suie et crée des résidus acides qui endommagent la cheminée. Dans certains cas, cette eau peut s’écouler par la cheminée et endommager également les zones environnantes de la maison, comme les murs, les plafonds et la charpente en bois.

« Comme nous le savons, l’eau est le plus grand ennemi de la maçonnerie », explique Dimmitt. Un chapeau de cheminée est tout ce qui se dresse entre la pluie et votre cheminée. « Lorsque de l’eau coule dans votre cheminée, vous pouvez avoir des problèmes de dommages causés par le gel/dégel », explique Dimmitt. « Il peut également y avoir des situations où cette eau se mélange à la suie et crée des résidus acides qui endommagent la cheminée. Dans certains cas, cette eau peut s’écouler par la cheminée et endommager également les zones environnantes de la maison, comme les murs, les plafonds et la charpente en bois. Un bloqueur de débris. Il suffit d’une bonne tempête pour souffler des branches d’arbres et d’autres débris dans votre cheminée, ce qui pourrait la bloquer et provoquer un reflux de fumée dans la maison. Un chapeau de cheminée grillagé empêche cela.

Il suffit d’une bonne tempête pour souffler des branches d’arbres et d’autres débris dans votre cheminée, ce qui pourrait la bloquer et provoquer un reflux de fumée dans la maison. Un chapeau de cheminée grillagé empêche cela. Un répulsif contre les créatures. Votre cheminée est un abri accueillant pour les oiseaux, les écureuils et autres animaux, surtout lorsqu’elle n’est pas utilisée. La faune sauvage peut souvent rester coincée et mourir. Un chapeau de cheminée avec une grille intacte empêche les animaux d’entrer.

Types de chapeaux de cheminée

Il existe plusieurs styles de chapeaux de cheminée. Le choix que vous choisirez est souvent une question d’esthétique (toit plat ou en pente), mais peut aussi dépendre du degré de vent ou d’exposition de votre cheminée.

Chapeaux de cheminée à montage intérieur ou extérieur fixer au conduit de fumée, avec des colliers, un ressort sous pression ou des vis autotaraudeuses. Pour un conduit simple rond, c’est généralement la solution la plus simple.

fixer au conduit de fumée, avec des colliers, un ressort sous pression ou des vis autotaraudeuses. Pour un conduit simple rond, c’est généralement la solution la plus simple. Chapeaux de cheminée à montage supérieur fixer à la maçonnerie de la couronne de la cheminée. Ils sont particulièrement adaptés aux cheminées comportant plus d’un conduit de fumée ; un seul capuchon les couvre tous.

fixer à la maçonnerie de la couronne de la cheminée. Ils sont particulièrement adaptés aux cheminées comportant plus d’un conduit de fumée ; un seul capuchon les couvre tous. Chapeaux de cheminée directionnels sont destinés aux cheminées exposées à beaucoup de vent ou nécessitant de l’aide pour créer un courant ascendant.

sont destinés aux cheminées exposées à beaucoup de vent ou nécessitant de l’aide pour créer un courant ascendant. Chapeaux de cheminée refroidis par air équipez-les d’un conduit de fumée intérieur entouré d’une chambre à air qui facilite le tirage ascendant.

Comment entretenir un chapeau de cheminée

« Les chapeaux de cheminée nécessitent généralement très peu d’entretien », explique Dimmitt, « surtout si vous avez un chapeau de cheminée en acier inoxydable ou en cuivre, qui ne se détériorera pas avec les intempéries ».

Pour la plupart des chapeaux de cheminée, Dimmitt affirme que l’entretien consiste principalement à s’assurer que les feuilles et autres débris ne se sont pas accumulés autour du chapeau. Si votre chapeau de cheminée comporte des pièces mobiles, comme un chapeau directionnel du vent, assurez-vous qu’elles fonctionnent comme elles le devraient. Vérifiez également s’il y a des trous dans l’écran, où de petits animaux pourraient ramper.

Il est préférable de prévoir l’entretien et le nettoyage de routine au printemps ou au début de l’été lorsque vous entretenez votre foyer. Dimmitt dit que c’est à ce moment-là que les ramoneurs sont plus disponibles. « De plus, ajoute-t-il, si votre cheminée a besoin de réparations, cela leur donne le temps de faire ces réparations avant les mois les plus froids. »

Ce timing est également bon si vous montez sur le toit pour effectuer un contrôle d’entretien. Vous découvrirez peut-être que vous devez appeler un professionnel pour les réparations.

Quand remplacer un chapeau de cheminée

Les chapeaux de cheminée en acier inoxydable ou en cuivre devraient durer longtemps, explique Dimmitt. Beaucoup sont assortis de garanties à vie. « Mais si vous possédez un capuchon galvanisé ou peint », dit-il, « vous verrez des taches de rouille descendre dans la cheminée, ce qui indique que le capuchon doit être remplacé. »

Parfois, le vent ou les arbres abattus peuvent endommager les chapeaux de cheminée, dit-il, ajoutant que vous devriez pouvoir savoir depuis le sol si quelque chose ne va pas.

Installation du chapeau de cheminée

En supposant que vous soyez à l’aise pour grimper sur une échelle et marcher sur votre toit, l’installation d’un chapeau de cheminée est une tâche de bricolage de base.

Les chapeaux de cheminée qui se fixent à l’intérieur ou à l’extérieur d’un conduit métallique sont généralement dotés d’un mécanisme simple et intégré pour l’installation. Un tournevis devrait être le seul outil dont vous avez besoin.

Les chapeaux de cheminée qui se fixent à la couronne de la cheminée sont vissés dans la maçonnerie de la couronne. Pour cela, vous aurez besoin d’une perceuse avec un foret à maçonnerie, des vis à maçonnerie et du mastic silicone pour sceller l’espace entre le capuchon et la couronne.

Cependant, Dimmitt recommande une installation professionnelle. Un spécialiste des cheminées et foyers saura quel chapeau est le mieux adapté à votre cheminée.