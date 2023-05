Toiture extérieure en tissu

Un guide d’achat utile pour les toitures extérieures en tissu. Couvre les matériaux utilisés dans les auvents et les projets de toiture en tissu de bricolage comme le canard en coton, le tissu acrylique, etc.

Une alternative populaire et polyvalente à la toiture solide pour les structures extérieures est la nouvelle génération de tissus extérieurs. Comme les toitures solides, ils peuvent bloquer le soleil et évacuer la pluie, mais ils peuvent également laisser entrer une lumière diffuse et même être amovibles pour laisser passer la lumière du soleil. Disponibles dans une gamme de couleurs et de textures, les tissus d’extérieur peuvent être installés de différentes manières pour un effet différent, et parce qu’ils sont légers, ils ne nécessitent pas de structure de support robuste.

Vous pouvez trouver les tissus suivants chez les revendeurs d’auvents, qui les cousront sur mesure pour votre application :

Canard de coton

Habituellement appelée simplement toile, la toile de coton se décline en versions peintes ou teintes en unis et en rayures.

Le canard peint a une surface qui a été peinte avec une peinture acrylique au fini mat, laissant la texture du lin visible. Cette surface tournée vers l’extérieur rend la toile opaque ; vue de dessous, la surface apparaît vert perle. Les effets de l’exposition sur le canard peint rendent le tissu cassant, mais, avec soin, il peut durer jusqu’à huit ans.

Contrairement au canard peint, la couleur du canard teint imprègne le tissu. Mais parce que le tissu n’est pas enduit, il est plus sensible aux ravages du temps et de ses conséquences, y compris la moisissure. L’imperméabilisation peut augmenter sa durée de vie, mais elle ne tiendra pas aussi longtemps que le canard peint.

Tissu Acrylique

Fabriqué à partir d’une fibre synthétique, le tissu acrylique est durable – il durera jusqu’à 10 ans – et disponible dans une large gamme de couleurs et de textures. Bien qu’il dure plus longtemps que la toile, son prix est similaire et il évacue également la pluie. Le tissu acrylique est translucide, mais à des degrés divers selon la couleur. Bien que la couleur traverse le tissu, elle n’est pas aussi vive que la toile peinte.

Avec un entretien modéré (brossage occasionnel puis rinçage de la saleté et des débris), il ne moisira pas et aura une durée de vie plus longue. Le tissu acrylique est généralement livré en rouleaux de 46 pouces de large, bien que vous puissiez trouver des rouleaux de 60 pouces de large dans les qualités marines.

Toile de coton enduite de vinyle

Comme le canard en coton peint, la surface enduite est tournée vers l’extérieur et le tissu, vu de dessous, est opaque avec une teinte verdâtre; contrairement au canard peint, il a peu de texture visible. Avec un nettoyage occasionnel et un entretien approprié, il peut durer jusqu’à sept ans.

Polyester laminé de vinyle

Ce tissu est une couche de polyester à armure ouverte entre une couche d’acrylique peint sur le dessus et une sur le dessous. Le tissage ouvert du polyester laisse passer la lumière diffuse.

Comme la toile de coton, le polyester laminé de vinyle est disponible en uni et en rayures. Sa surface extérieure est mate et la face visible de dessous peut apparaître blanche ou colorée. Le tissu est résistant à la moisissure et peut durer jusqu’à huit ans s’il n’est pas fréquemment plié et déplié, ce qui compromettra le canevas de polyester.