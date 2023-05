Toiture en asphalte et fibre de verre

Conseils d’experts sur la façon d’acheter, d’installer et de réparer des bardeaux de toiture en asphalte-fibre de verre (composition), y compris des diagrammes utiles de construction de toit typique.

Les bardeaux d’asphalte sont de loin le matériau de toiture le plus couramment utilisé en Amérique du Nord.

Bien que les bardeaux de bois, l’ardoise, les tuiles, le métal et une foule d’autres matériaux puissent être utilisés pour recouvrir les toits des maisons, l’asphalte se démarque comme le matériau de couverture de choix car il est relativement abordable, facile à appliquer, résistant au feu, relativement léger, disponible presque partout et suffisamment durable pour durer de 15 à 40 ans.

Dans le passé, l’apparence inintéressante était la plus grande grève contre la toiture en asphalte – elle n’offrait tout simplement pas l’intérêt visuel et le charme des matériaux classiques tels que le bois et la tuile. Mais les choses ont changé. Aujourd’hui, les bardeaux d’asphalte sont vendus dans de nombreuses textures, qualités et styles qui sont raisonnablement convaincants pour imiter l’apparence et le caractère des matériaux traditionnels.

Les bricoleurs préfèrent les toitures en asphalte car ils peuvent gérer les réparations et, dans certains cas, même s’attaquer au remplacement. Les articles de cette section vous aideront à faire un choix éclairé et vous guideront à travers les bases de la réparation et de l’installation par vous-même.

VOIR SUIVANT :

• Acheter une toiture en bardeaux d’asphalte

• Réparation de toiture en bardeaux d’asphalte

• Installation d’un toit en asphalte

Ressource en vedette : Trouver un couvreur local présélectionné