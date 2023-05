Toit de patio ou fondations de pergola

Apprenez la meilleure façon de poser les fondations d’un toit de terrasse ou d’une pergola avec ce guide de bricolage utile. Comprend des diagrammes détaillés et des explications sur la façon de construire un plancher au ras du sol.

Les toits de patio et les belvédères sont généralement soutenus par une fondation, soit une dalle de béton (dans certains cas, un patio existant), soit une série de semelles et de piliers. La fondation répartit le poids de la structure et l’ancre contre le tassement, l’érosion et le soulèvement par le vent. La fondation isole également les poteaux ou les murs du contact avec le sol, atténuant ainsi le risque de pourriture due à l’humidité et aux insectes.

En règle générale, la semelle d’une fondation doit s’étendre dans un sol solide. Dans les régions à climat froid, elle doit s’étendre sous la ligne de gel afin de ne pas être perturbée par le soulèvement dû au gel.

Les exigences de fondation sont définies par les codes locaux ; une semelle en béton armé d’acier qui s’étend à 6 pouces sous la ligne de gel, comme indiqué dans l’article sur la façon de couler une dalle de béton, est typique des toits de patio et des pergolas à planchers construits.

Dans certaines situations, le sol d’un belvédère doit être conçu de manière à mieux épouser le sol qu’une fondation conventionnelle à semelles et piliers. Pour ces situations, vous pouvez opter pour l’une des méthodes présentées ci-dessous.

