Toad Lily: Comment faire pousser cette magnifique fleur d’automne

Je me souviens de la première fois que j’ai vu un lis crapaud en fleur. L’ami qui me l’a montré l’a décrit comme « juste un vieux lis crapaud ». Quoi? Je pensais que c’était l’une des fleurs les plus inhabituelles et exotiques que j’avais vues depuis un certain temps. Maintenant, je suis heureux d’avoir plusieurs « vieux lis crapauds » dans mon jardin.

Qu’est-ce qu’un lis crapaud ?

Les lis crapauds peuvent être la surprise de votre jardin d’automne. Ces fleurs vivaces qui aiment l’ombre sont originaires du Japon et d’Asie. D’autres noms communs incluent le lys crapaud japonais et le lys crapaud poilu.

Tous les lis crapauds appartiennent au genre végétal Tricyrtis et appartiennent à la famille des plantes des lys. La plupart, mais pas toutes, présentent des fleurs tachetées qui ressemblent à de petites orchidées.

Types de lys crapaud

dmf87/Getty Images

Il existe aujourd’hui plusieurs variétés disponibles, certaines à feuilles vertes, d’autres à feuilles panachées. Quelques-uns à rechercher incluent :

Tricyrtis formosana : Rustique dans les zones de rusticité 4 à 9 du Département de l’Agriculture des États-Unis, il a des fleurs blanches avec des taches rouge violacé.

Rustique dans les zones de rusticité 4 à 9 du Département de l’Agriculture des États-Unis, il a des fleurs blanches avec des taches rouge violacé. Tricyrtis hirta : Rustique dans les zones 4 à 8, il présente également des fleurs blanches couvertes de taches violacées.

Rustique dans les zones 4 à 8, il présente également des fleurs blanches couvertes de taches violacées. Tricyrtis formosana » Samouraï’: Présente des fleurs bleu violacé avec des taches rouges et des feuilles aux extrémités jaune-or. J’ai celui-ci dans mon jardin. Il est rustique dans les zones 5 à 9.

Présente des fleurs bleu violacé avec des taches rouges et des feuilles aux extrémités jaune-or. J’ai celui-ci dans mon jardin. Il est rustique dans les zones 5 à 9. Tricrytis « Bannière impériale » : Variété plus rare aux feuilles très panachées et aux fleurs tachetées de violet. Au fil du temps, il peut redevenir entièrement vert. Rustique dans les zones 6 à 8, il a survécu dans mon jardin de zone 6a pendant plusieurs années.

Comment planter des lis crapauds

La plupart des lis crapauds sont vendus sous forme de plantes en pot ou de racines nues. Si vous les trouvez dans une jardinerie locale, il s’agira le plus souvent de plantes en croissance. Si vous les commandez en ligne ou dans une pépinière par correspondance, vous obtiendrez probablement une racine nue à planter, bien que certains expédient des plantes en croissance.

Lors de la plantation, choisissez un emplacement avec un sol bien drainé qui reste humide mais pas détrempé, mi-ombragé à ombragé. Les lis crapauds peuvent supporter plus de soleil dans les zones plus froides ; dans les zones plus chaudes, ils réussissent mieux dans plus d’ombre. Plantez comme vous le feriez avec d’autres plantes vivaces et ajoutez une couche de paillis d’un à deux pouces pour les empêcher de se dessécher.

Comment prendre soin des lis crapauds

Arrosage

Les lis crapauds aiment les sols uniformément humides ; ne laissez pas sécher ceux nouvellement plantés. Une fois établis, ils survivront aux périodes sèches de l’été.

Fertilisation

Si vous utilisez un sol enrichi en compost, les lis crapauds n’ont généralement pas besoin d’engrais supplémentaire.

Ravageurs et maladies

Je n’ai jamais eu de problèmes de parasites ou de maladies sur mes lis crapauds. Selon la Division de vulgarisation de l’horticulture du Wisconsin, les limaces peuvent parfois poser un problème et les lapins peuvent grignoter les feuilles. Mais les cerfs les laisseront tranquilles.

Si les limaces ou les lapins posent problème, plusieurs traitements non toxiques les éloigneront de vos plantes.

Pour éviter l’infection par la tache anthracnose, une maladie fongique, ne surchargez pas vos plantes et évitez d’arroser avec des arroseurs aériens. Un filet d’eau appliqué autour de la base de la plante fonctionne mieux.

Tête morte

Je ne ressens pas le besoin de tuer mes lis crapauds, qui commencent à fleurir à la fin de l’été et se poursuivent jusqu’à l’automne. Une fois le feuillage mort, laissez-le debout, puis coupez-le au printemps avant qu’une nouvelle pousse n’apparaisse. C’est ce que je fais habituellement. Ou coupez-le au début de l’hiver.

Partage

Les lis crapauds sont des plantes vivaces formant des touffes. Là où elles poussent joyeusement, elles peuvent être suffisamment grandes pour se diviser, comme n’importe quelle autre plante vivace.

Voici comment procéder : déterrez la plante entière, séparez-la en plusieurs sections, puis replantez-la là où vous le souhaitez. N’oubliez pas la tradition séculaire consistant à donner des plantes supplémentaires à d’autres jardiniers.

Pourquoi mon lis crapaud panaché devient-il tout vert ?

Certains lis crapauds aux feuilles très panachées peuvent également avoir des tiges avec toutes les feuilles vertes. Celles-ci sont souvent plus fortes et pousseront plus vite, prenant le dessus et évinçant les tiges aux feuilles panachées.

Si vous remarquez des feuilles vertes sur certaines tiges (comme « Imperial Banner »), retirez ces tiges. S’il y a plus de tiges avec toutes les feuilles vertes avec des feuilles panachées, déterrez la plante entière, séparez-la en sections panachées et non panachées et replantez-la.