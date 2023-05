Thermostat Carrier COR : Notre avis

Si vous possédez un thermostat programmable, vous êtes sans doute conscient des économies d’énergie et de la facilité d’utilisation que ce type de contrôle de chauffage et de climatisation peut offrir. Un thermostat programmable peut allumer et éteindre les systèmes de chauffage ou de climatisation de votre maison à des heures programmées, éliminant ainsi le gaspillage d’énergie. Par exemple, il peut faire baisser la température ambiante de 72 degrés à 66 degrés la nuit lorsque vous dormez.

Eh bien, le thermostat Carrier® Côr™ offre ces avantages et bien plus encore.

Nous entendons parler de « thermostats intelligents » et de « thermostats d’apprentissage » depuis un certain temps maintenant. Nous avons donc décidé d’en faire un essai routier. Nous avons choisi le thermostat Carrier® Côr™ parce qu’il est élégant et simple, et parce qu’il se vend entre 200 $ et 250 $, ce qui est raisonnable pour ce genre ».

C’est ce que nous avons appris.

Après la configuration initiale, le thermostat Carrier® Côr™ contrôlera le chauffage et la climatisation de votre maison avec un minimum de supervision de votre part. Et il enregistrera votre utilisation des systèmes pour analyse. De plus, il vous permettra de gérer les systèmes de confort de votre maison depuis votre smartphone.

Lors de la configuration, il vous suffit de répondre à 10 questions simples pour parcourir facilement la programmation de vos horaires typiques de chauffage et de climatisation. Une fois le thermostat configuré, il fonctionne de manière transparente pour maintenir le confort.

En appuyant sur un bouton, vous pouvez interrompre l’automatisation. Vous pouvez accéder à des modes préprogrammés tels que « Sleep » ou « Vacation ». En « mode de circulation d’air », le système fonctionnera sans chauffage ni refroidissement, juste pour filtrer l’air. Ou pour un refroidissement doux, le ventilateur peut faire circuler l’air un certain nombre de minutes (par incréments de 5 minutes) toutes les heures sans faire fonctionner le courant alternatif. C’est un excellent moyen de réduire les factures d’énergie estivales.

Contrôle intelligent du confort

Bien qu’il s’agisse d’un « thermostat intelligent », ne le confondez pas avec un thermostat « d’apprentissage » tel que le Nest Learning Thermostat, qui apprend vos habitudes et ajuste automatiquement ses propres paramètres en fonction de vos habitudes.

Le thermostat Carrier® Côr™ est un peu moins sophistiqué pour étudier vos habitudes de chauffage et de climatisation, puis s’adapter automatiquement en fonction de vos routines. C’est toujours vous qui décidez quand et où vous voulez rafraîchir et chauffer. C’est un plus pour beaucoup de gens.

L’intelligence du thermostat Carrier consiste à simplifier et à automatiser le contrôle de votre système de chauffage et de climatisation.

Économies d’énergie

Le thermostat Carrier® Côr ™ est certifié Energy Star® et prétend vous faire économiser 20% sur le chauffage et le refroidissement moyens. Sachez simplement que cela ne vous fera pas économiser beaucoup si vous utilisez déjà un thermostat programmable et adaptez vos températures de confort en conséquence. Cette comparaison est avec un thermostat non programmable réglé à 72 degrés toute l’année.

Si votre maison est chauffée par une pompe à chaleur, cela peut vous aider à économiser de l’argent en vous permettant de régler le moment où vous ne voulez pas que le chauffage auxiliaire s’allume. Cela peut minimiser le coût élevé du chauffage électrique d’appoint les jours particulièrement froids.

Suivi de la consommation d’énergie

Le thermostat Carrier® Côr™ se connecte au Wi-Fi® de votre maison. Cela vous permet de contrôler le thermostat à partir d’une application mobile. Le résultat est que vous pouvez afficher et modifier les paramètres depuis votre smartphone (ou votre ordinateur). En fait, l’affichage de l’application correspond à celui du thermostat.

De plus, des informations sur la météo locale et votre consommation d’énergie peuvent être collectées sur les serveurs de Carrier (si vous choisissez de le faire). Carrier génère ensuite pour vous des rapports énergétiques mensuels, des données de performance et des rappels.

L’une des meilleures caractéristiques du thermostat Côr™ est qu’il produit des rapports détaillés sur la consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation de votre maison. Il enregistrera les températures intérieure et extérieure. Cependant, il n’utilise pas de capteurs externes (pour votre chambre ou votre cuisine, par exemple).

Au fur et à mesure qu’il recueille des informations au fil du temps, il représente graphiquement l’activité de vos systèmes, vous permettant de comparer votre consommation d’énergie d’un mois à l’autre et l’utilisation de votre maison par rapport au reste de votre communauté. Bien sûr, cela peut être une surcharge d’informations pour certaines personnes.

Les rapports énergétiques qui en résultent indiquent précisément aux propriétaires quand l’énergie est utilisée pour réduire les coûts et maximiser les économies d’énergie.

De plus, le thermostat suivra les heures de fonctionnement cumulées afin que vous puissiez évaluer quand il est temps de changer les filtres. Vous pouvez définir un rappel de filtre en fonction des heures d’utilisation ou du calendrier.

Caractéristiques du thermostat

Pour commencer, la forme carrée du thermostat Côr™ a tendance à être bonne pour remplacer les anciens thermostats rectangulaires. Parce qu’il est plus petit que la plupart des thermostats plus anciens, une plaque de garniture est également incluse.

Il a un affichage très simple et intuitif. L’écran s’illumine lorsque vous vous en approchez. En haut, il indique si le ventilateur est en mode automatique ou manuel, le jour et l’heure, la force du signal Wi-Fi® et le mode de l’équipement.

Smack dab au milieu sont de grands nombres affichant la température ambiante et une plus petite lecture de l’humidité.

Juste à droite du centre, les flèches haut et bas vous permettent de « refroidir à » une certaine température ou de « chauffer à » une autre température, comme le font la plupart des thermostats, mais avec des directives plus littérales.

Vous pouvez utiliser le contrôle manuel de la température (refroidissement, chauffage ou arrêt) et le contrôle selon votre horaire programmé, en fonction du jour de la semaine et de l’heure de la journée. Vous pouvez configurer des horaires et des températures pour toutes les activités de votre choix, telles que « réveil », « sommeil » ou « vacances ».

La fonction « Ideal Away™ » permet au thermostat de s’adapter au-delà de la programmation manuelle pour améliorer l’efficacité.

Exigences et remarques

Le thermostat Carrier Côr™ fonctionnera avec n’importe quel système CVC de 24 volts. Pour les systèmes conventionnels, il prendra en charge jusqu’à deux étapes de chauffage et de refroidissement. Pour les pompes à chaleur, il prendra également en charge deux étages supplémentaires de chauffage d’appoint. Il nécessite 5 fils (un pour l’alimentation). Vérifiez le câblage de votre thermostat existant pour vous assurer que 5 fils sont disponibles.

L’application de contrôle fonctionne sur iPhone, iPad (iOS) ou Chrome : l’écran que vous voyez sur votre smartphone est le même que celui du thermostat.

Une puce Apple a été ajoutée en janvier 2017, elle peut donc être utilisée avec Apple HomeKit. Assurez-vous que le numéro de modèle se termine par un « A » pour vous assurer qu’il fonctionnera avec Apple Home Kit ou Alexa ou Amazon Echo.

Ce n’est pas un hygrostat, mais il a une fonction hygrostat. Il allumera le courant alternatif à un certain niveau d’humidité que vous pouvez régler.

Vérifiez la garantie. Vous devrez peut-être appeler un revendeur pour obtenir de l’aide, ce qui peut être plus coûteux que le coût d’un nouveau thermostat. Achetez le thermostat Carrier Côr™ sur Amazon.