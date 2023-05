Thèmes de jardin : quel est votre style ?

Vos préférences personnelles sont ce qui distinguera votre jardin et définira l’espace comme le vôtre. Choisir ce qui reflète le mieux votre sens du style peut sembler écrasant, mais c’est aussi la partie la plus amusante et la plus créative du processus de conception.

Cependant, ce que vous déciderez en fin de compte dépendra non seulement de vos goûts personnels, mais également de votre climat et de ce qui convient le mieux au style architectural de votre maison. De plus, cela dépendra du temps que vous pouvez et voulez consacrer à l’entretien du jardin.

Si vous êtes un jardinier passionné, le temps passé à entretenir l’espace n’est pas une corvée mais un passe-temps. Si vous recherchez une belle apparence mais pas beaucoup d’entretien, vous devrez choisir un design, des matériaux et des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup d’entretien.

Tout comme pour le design d’intérieur, vous avez le choix entre de nombreux styles, du classique au cottage en passant par le contemporain. Certains choix semblent évidents : un paysage d’inspiration succulente entourant un adobe du désert, une entrée formelle bordée de haies menant à une maison de style Tudor ou un jardin rempli d’herbes ornementales pour mettre en valeur une structure moderne. Voici un aperçu de plusieurs types de jardins et de leurs caractéristiques :

Conception asiatique



Les jardins asiatiques sont censés refléter la sérénité du monde naturel. La couleur dominante est le vert, avec un feuillage coloré utilisé avec parcimonie. Les formes sont adaptées et contrôlées, et la pierre et l’eau sont des éléments fréquemment utilisés. Ces jardins fonctionnent bien avec une architecture d’inspiration asiatique et contemporaine et dans des cadres naturels; ils sont également un choix populaire pour les petits jardins urbains.

Design contemporain



Les éléments d’aménagement paysager occupent une place prépondérante dans le design contemporain. Les plantations traditionnelles peuvent être utilisées de nouvelles manières, telles que la mise en place de touffes d’herbe au milieu des rochers pour former un chemin de marche plutôt que de placer les pierres dans l’herbe. Les plantes sont souvent choisies pour leurs formes sculpturales fortes, et les couleurs vives peuvent dominer. Les graminées ornementales ajoutent de la douceur.

Style chalet



Conception du désert



Les jardins du sud-ouest ont un style unique qui reflète le paysage indigène ainsi que les influences culturelles indiennes et espagnoles. Les couleurs fortes pour les plantes et les éléments décoratifs sont conçues pour résister à la lumière naturelle intense du soleil, et les cours et les plans d’eau sont répandus.

Éclectique

Peut-être que rien n’est aussi personnel que le jardin éclectique. Ce jardin mélange une gamme de styles, avec des points focaux forts mais pas de point de vue prédominant. Ce qui relie un jardin éclectique est un thème sous-jacent, comme une couleur, une plante ou une collection.

Un proche parent est le jardin fantastique, conçu pour refléter un lieu spécifique, qu’il s’agisse d’un paradis hawaïen ou d’un camping boisé. Ces jardins peuvent fonctionner avec n’importe quel style architectural, mais attention à ne pas en faire trop. Trop de bonnes choses peuvent transformer un jardin excentrique en un jardin chaotique.

Conception formelle



C’est le style de jardin classique associé aux paysages vitrines en Angleterre et en France. La symétrie est une caractéristique clé, et les motifs et les haies jouent un rôle important. Les jardins formels sont un bon choix pour les entrées; ils s’accordent aussi bien avec l’architecture traditionnelle qu’avec les maisons aux caractéristiques architecturales fortes.

méditerranéen

Basé sur les jardins d’Italie, d’Espagne, du Portugal et de la côte sud de la France, le jardin méditerranéen présente des plantes parfumées, des pots en terre cuite, des accents de pierre et de tuiles, et met l’accent sur la vie en plein air, le tout dans un mélange judicieux de formalité et l’informalité. C’est un choix particulièrement bon pour un jardin aquatique et se marie bien avec l’architecture de style italien et espagnol.

Style natif ou naturel



Qu’il soit appelé indigène ou naturel, ce jardin est conçu pour refléter le paysage naturel qui l’entoure. C’est un habitat pour les oiseaux, les abeilles et les papillons et un excellent choix pour les familles avec enfants. Parce qu’il se fond dans la campagne environnante, il se sent chez lui dans n’importe quel cadre. Pour un meilleur effet, cependant, gardez les zones formelles proches de la maison et laissez les parties les plus éloignées avoir un aspect plus doux et plus naturel. Un gros bonus : Parce que ces jardins comportent des plantes indigènes, l’entretien est généralement facile.

Tropical

Les jardins tropicaux ont pris leur essor au cours de la dernière décennie. Alors qu’un vrai tropical ne prospérera que dans les climats les plus doux, les subtropicaux peuvent être étonnamment copieux dans les climats modérés. Les jardiniers de climat froid qui sont prêts à assumer la tâche d’hiverner les plantes ou à recommencer chaque printemps peuvent également profiter de ce style de jardin pendant l’été.

Un feuillage luxuriant et large et des couleurs éclatantes sont les éléments clés d’un jardin tropical, et il y a peu, voire aucun, d’endroits dénudés entre les plantes. Une gamme étonnamment large de styles architecturaux, du contemporain au méditerranéen en passant par l’asiatique, met en valeur ces plantes, mais si vous aimez le style mais ne pensez pas qu’il fonctionne bien avec votre maison, envisagez de créer un petit jardin tropical en conteneur.

Comment planifier et concevoir un jardin

Comment concevez-vous et planifiez-vous un jardin pour qu’il soit une mise en valeur frappante de votre maison ? Les règles de base de la conception s’appliquent aux espaces extérieurs comme aux espaces intérieurs. Les règles les plus importantes sont peut-être celles de proportion et d’échelle. Les différentes parties du jardin doivent bien fonctionner les unes avec les autres ainsi qu’avec l’espace global.

Deux autres considérations importantes sont la symétrie et le rythme. La symétrie est créée en équilibrant des éléments correspondants ou similaires dans l’espace. En répétant des éléments, qu’il s’agisse de plantes, d’aménagement paysager ou d’accents décoratifs, vous créez une impression de rythme.

Ne négligez pas non plus l’importance des points focaux et des accents. Les points focaux, qu’il s’agisse de plantes, d’éléments décoratifs ou de vues, mettent en valeur des zones spécifiques du jardin. Les accents ajoutent des touches d’intérêt dans tout l’espace.

Faire des choix pour votre jardin

Avant de vous précipiter à la pépinière ou de faire la queue chez un entrepreneur paysagiste, prenez le temps de regarder ce que vous avez et comment vous souhaitez utiliser votre espace. Commencez par une liste de souhaits. Notez toutes les façons dont vous souhaitez utiliser l’espace, même si elles semblent s’opposer. Votre liste pourrait inclure un espace de jeu pour les enfants, un parc à chiens, un espace où les adultes peuvent se détendre, un endroit pour griller, un jardin de coupe et des arbres fruitiers. Pensez aux équipements tels qu’une cuisine extérieure, une cheminée ou un point d’eau. Pensez également aux aspects pratiques, comme l’endroit où vous rangerez les outils de jardinage et la tondeuse à gazon.

Création d’un plan de jardin

Lorsque vous savez ce que vous voulez, il est temps de décider comment cela fonctionnera dans votre jardin. Commencez par un plan de base de votre jardin. Bien que vous n’ayez pas besoin d’un plan professionnel, prenez des mesures précises de toutes les parties de l’espace afin de pouvoir créer un dessin à l’échelle.

Une fois que vous avez le contour de base de votre espace sur papier, indiquez les zones de soleil et d’ombre, ainsi que d’autres facteurs tels que les vents dominants, le sol humide et sec et les points hauts ou bas.

C’est le bon moment pour déterminer votre type de sol et planifier l’ajout d’amendements si votre sol est excessivement dur ou meuble. Si vous avez des éléments que vous souhaitez mettre en valeur, comme une vue, ou que vous souhaitez masquer, comme les fenêtres d’un voisin, indiquez-les également sur le plan. Notez également les fonctionnalités existantes que vous souhaitez conserver.

Rappelez-vous que les facteurs climatiques changent tout au long de la journée. Les zones ensoleillées le matin peuvent être à l’ombre profonde l’après-midi, ou vice versa. Les motifs solaires changent également avec les saisons; en été, le soleil est plus haut et projette moins d’ombre tout au long de la journée. Les vents peuvent être plus forts l’après-midi et le soir, ou au printemps ou en été. Les zones détrempées en hiver peuvent convenir à la plantation du printemps à l’automne. Vous voudrez également vous renseigner sur les réglementations gouvernementales ou des propriétaires qui pourraient avoir une incidence sur vos projets.

Avec cette carte de base, vous pouvez commencer à planifier votre espace. Le plus simple est de placer du papier calque sur la carte et d’essayer différentes configurations. De nombreux professionnels recommandent de commencer par de simples bulles ou cercles pour indiquer les caractéristiques ou les zones d’activité. Considérez votre espace extérieur comme une pièce ou une série de pièces et adaptez la fonction à l’emplacement. Un endroit constamment ensoleillé est idéal pour une piscine ou un potager, mais peut être trop chaud pour un coin salon.

Vous voudrez peut-être que la zone de divertissement soit proche de la maison pour un accès facile à la cuisine, ou vous voudrez peut-être y renoncer pour profiter d’une vue magnifique à l’arrière de la propriété. L’aire de jeux peut être à côté de la pelouse, tandis que l’abri de jardin est caché dans un coin négligé. Essayez une variété de configurations ; vous pourriez être surpris de ce qui fonctionne le mieux.

Les chantiers plus petits d’aujourd’hui ne permettent souvent pas le luxe de zones consacrées à un seul objectif. Même ainsi, il pourrait être possible de créer n’importe quel nombre de fonctions dans un petit espace. Pensez à doubler : combinez le gril et la cheminée avec un coin salon ; mélangez des fleurs et des légumes dans des jardinières surélevées qui servent également de murs pour un patio ou une terrasse ; couvrir le bac à sable d’un enfant avec un plateau en bois qui devient une terrasse et un coin salon. Recherchez également les coins et recoins pour faire la différence : un simple banc avec des oreillers nichés sur le côté d’un patio peut servir de retraite ; élever un pont juste une marche ou deux fournit des sièges supplémentaires le long des marches.

Détails de la planification du jardin

Une fois que vous avez décidé ce qui va où, faites une carte finale. Remplacez les bulles par des contours spécifiques des caractéristiques, telles que la taille d’un patio ou la courbe exacte d’un lit de jardin. Si vous ne savez pas à quoi ressembleront les choses dans la vie réelle, utilisez des accessoires comme des piquets, de la craie, du gypse ou des chaises pliantes pour aménager les zones de votre jardin, puis faites des ajustements.

La dernière étape consiste à choisir les matériaux, les plantes et les accents décoratifs. Prenez des idées dans des magazines de jardinage, des visites de jardins, des centres d’accueil, des pépinières, des fournisseurs de construction et sur Internet. Il existe une large gamme de matériaux disponibles pour s’adapter à tous les styles de jardin et à tous les budgets. Consultez ces mêmes ressources pour savoir quelles plantes fonctionneront bien dans votre région. Même si une plante peut ne pas prospérer dans votre région, vous pouvez généralement trouver des substituts qui fonctionneront bien.

Enfin, recherchez les touches décoratives finales qui rendent votre jardin unique. Les meubles de jardin sont le point de départ évident, mais recherchez également des conteneurs, des éclairages et des jeux d’eau. Et n’oubliez pas les touches spéciales comme les nichoirs, les murs colorés et même l’art.