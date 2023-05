Test et enlèvement d’amiante

Conseils d’experts sur la façon de tester l’amiante dans une maison, la gestion des problèmes d’amiante et la façon d’embaucher un professionnel de la réduction ou de l’enlèvement de l’amiante.

La première étape pour déterminer si oui ou non l’amiante est présent et un danger est d’identifier la substance elle-même.

L’amiante est souvent de couleur blanc cassé, bien que les types moins courants puissent être bleus ou bruns. Son aspect dépend généralement du matériau avec lequel il a été mélangé pour le rendre maniable : ciment, polymères, amidon, asphalte ou autres liants.

Où se trouve l’amiante

Voici où chercher de l’amiante et que faire si vous en trouvez :

Conduits de chauffage

Certains conduits sont constitués en grande partie d’amiante; d’autres conduits, en métal, peuvent être enveloppés d’un isolant à cellules d’air en cellulose-amiante. Les deux ressemblent un peu à du carton ondulé blanc cassé. L’isolant en feuilles d’amiante a une apparence similaire, mais pas l’ondulation. De plus, les registres peuvent avoir du ruban adhésif en amiante à l’intérieur.

Les conduits en amiante sont une préoccupation majeure car, lorsque la substance commence à se détériorer, les fibres sont soufflées dans la maison. Discutez avec un entrepreneur en désamiantage de l’enlèvement. (Voir ci-dessous pour savoir comment embaucher un entrepreneur qualifié en désamiantage.) L’enlèvement des conduits coûte de 12 $ à 25 $ par pied linéaire, ou de 1 000 $ à 2 000 $ pour un sous-sol de taille standard. Le remplacement des conduits est supplémentaire.

Les conduits enveloppés doivent être retirés si l’emballage est friable. Une mesure provisoire consiste à encapsuler les conduits.

Le four peut avoir un revêtement en amiante à la base ou reposer sur un tampon en amiante. Un tissu d’amiante spécial peut joindre le four ou la chaudière aux conduits. Si l’un d’entre eux est exposé à d’éventuels dommages, il doit être encapsulé ou retiré.

Amiante dans la plomberie

Certaines canalisations, notamment celles reliées aux radiateurs ou à la vapeur, sont gainées d’amiante. L’enveloppe de tuyaux en amiante, souvent recouverte de toile, a une surface blanche friable. Si l’enveloppe du tuyau présente de petits trous, il est généralement préférable de le réparer plutôt que de le retirer. Vous pouvez calfeutrer les trous puis envelopper le tuyau avec un chiffon de verre remouillable. N’utilisez pas de ruban adhésif car il tombera avec le temps.

Câblage

Méfiez-vous des vieux fils à bouton et tube qui ont un revêtement blanc recouvert de tissu noir. Si vous rénovez, ne retirez pas ces fils ; au lieu de cela, contournez-les lors de l’installation d’un nouveau câblage.

Cheminée Amiante

Les bûches artificielles fabriquées avant 1978 contiennent probablement de l’amiante. Les cendres sont une préoccupation sérieuse; retirez-les immédiatement. Les bûches ne libèrent pas de fibres à moins qu’elles ne soient friables. Les joints de poêle à bois et les panneaux de protection pour poêles à bois ou fours peuvent ressembler à de la pierre blanc grisâtre. Si l’une de ces pièces est endommagée, retirez-la et remplacez-la par un matériau sûr et acceptable.

Vide sanitaire ou sous-sol

Gardez à l’esprit que des fibres peuvent s’être accumulées sur le sol ou le plancher sous les conduits ou la tuyauterie. Faites nettoyer ces zones par un professionnel qualifié en désamiantage ou, si vous le devez, nettoyez-les avec une vadrouille humide. Ne jamais balayer ou aspirer les fibres d’amiante – elles font environ 1/1000e de l’épaisseur d’un cheveu humain et passeront directement dans un aspirateur domestique et dans l’air.

Murs & Plafonds

Les plafonds acoustiques projetés, communément appelés «cottage cheese», ont généralement un très faible pourcentage d’amiante, bien que certains puissent en contenir jusqu’à 40%. Évitez de faire quoi que ce soit qui puisse desserrer le matériau (par exemple, ne balayez pas le plafond). L’enlèvement peut être assez coûteux, de 5 $ à 30 $ le pied carré, et n’est généralement pas nécessaire si la surface est laissée telle quelle.

Jusqu’en 1979, la plupart des plâtres de ragréage et des composés à joints pour cloisons sèches sur le marché contenaient une petite quantité d’amiante. Évitez de les gratter ou de les poncer. Certains murs en plâtre des vieilles maisons contiennent de l’isolant soufflé contenant de l’amiante; on dirait du coton qui a durci. Ne l’enlevez que si vous rénovez.

Revêtement de sol contenant de l’amiante

Même les carreaux de sol en vinyle fabriqués récemment contiennent une quantité modeste d’amiante. Parce qu’il est enraciné dans le matériau, il ne constitue pas une menace. Le carreau et son support en feutre ne deviennent un problème que lorsque vous rénovez. Ne poncez pas et ne grattez pas ces matériaux. Plutôt que de retirer l’ancien revêtement de sol en vinyle, la meilleure alternative consiste à le recouvrir d’une sous-couche, puis à ajouter le nouveau revêtement de sol par-dessus.

Toiture et revêtement

Certains bardeaux plus anciens sont fabriqués à partir d’amiante mélangé à du ciment ou de l’asphalte. Les bardeaux d’asphalte-amiante ne libèrent pas facilement les fibres; les bardeaux d’amiante-ciment le peuvent, alors soyez prudent lors de l’enlèvement. Évitez de casser ou d’émietter l’un ou l’autre type. Les goudrons et les feutres de toiture contiennent également de l’amiante mais, encore une fois, il est peu probable qu’ils libèrent des fibres à moins qu’ils ne soient endommagés.

Comment embaucher un inspecteur ou un entrepreneur en désamiantage

Des inspecteurs qualifiés en désamiantage ainsi que certains entrepreneurs en plomberie et en chauffage peuvent aider à localiser les matériaux suspects. Un test de laboratoire d’un échantillon, qui coûte généralement moins de 50 $, peut fournir une réponse définitive quant à savoir si oui ou non l’échantillon contient de l’amiante.

L’EPA dispose d’un numéro sans frais que vous pouvez appeler pour les laboratoires qui effectuent ce travail, et il propose également des instructions pour obtenir et emballer l’échantillon.

Bien que certains États exigent une licence pour les entrepreneurs en désamiantage, d’autres ne le font pas. Des entrepreneurs peu scrupuleux pourraient vous vendre une liste de marchandises dont vous n’avez pas besoin ou faire un travail de mauvaise qualité. Ils peuvent laisser des niveaux d’amiante en suspension dans l’air trois à quatre fois plus élevés qu’avant le travail. Si cela se produit, les coûts de nettoyage peuvent être astronomiques.

La connaissance des informations fournies ici vous aidera dans le processus d’entretien. Vous pouvez également contacter votre bureau régional de l’EPA pour plus d’informations.

Déterminez le niveau de formation et d’expérience de votre entrepreneur et demandez des références. Si votre état a un programme de licences, assurez-vous que votre entrepreneur est certifié. S’il n’existe aucun programme de certification, obtenez la preuve que les travailleurs ont été formés dans un programme approuvé par l’EPA. Assurez-vous d’obtenir plusieurs estimations et méfiez-vous de celles qui sont très élevées ou très basses.