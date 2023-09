Test de la Ring Video Doorbell 2 : abandonnée, mais voici une alternative nouvelle et améliorée

Si vous possédez la Ring Video Doorbell 2, vous avez probablement été invité à passer à la prochaine génération. Initialement lancée en 2017, Ring a arrêté la production de la Doorbell 2 en 2020 pour faire de la place à la Ring Video Doorbell 3. Et maintenant, la marque a lancé la Ring Video Doorbell 4 améliorée.

La technologie de la maison intelligente et les systèmes de sécurité ont évolué au fil des ans, et Ring a ajouté une technologie améliorée à ses dernières offres. L’ancienne Ring Video Doorbell 2 fonctionne toujours, mais avec les mises à niveau logicielles au fil des ans, les nouvelles fonctionnalités ne sont tout simplement pas disponibles.

Si vous envisagez une nouvelle sonnette vidéo, la Ring Video Doorbell 4 est une excellente option.

Et si vous recherchez un système de sécurité pour toute la maison, Ring propose des caméras intérieures et extérieures, des lumières, des alarmes, des capteurs de fenêtres et de portes, des caméras de voiture, des capteurs de boîtes aux lettres, ainsi que des serrures intelligentes pour votre maison et votre garage. Mais attendez, il y a plus !

Ring propose également une variété d’abonnements de protection pour rendre votre maison plus sûre, comme une surveillance professionnelle ou une intervention policière. C’est ce que nous appelons la tranquillité d’esprit !

Qu’est-ce que la Ring Video Doorbell 4 ?

Ring Video Doorbell 2 était assez impressionnant au moment de sa sortie. Il s’agissait d’une sonnette sans fil dotée d’une caméra capable de surveiller l’activité et de vous avertir immédiatement sur votre smartphone. Ce n’était pas parfait, mais à l’époque, nous ne savions pas ce que nous ne savions pas. La fonctionnalité révolutionnaire rendue populaire par Ring était la conversation bidirectionnelle qui vous permet de répondre à la porte et de parler à l’invité de n’importe où.

La sonnette vidéo de 4e génération possède toutes les mêmes fonctionnalités que la 2e génération : conversation bidirectionnelle, vidéo HD, détection de mouvement et alertes, ainsi que la possibilité de la contrôler depuis l’application Ring ou un appareil compatible Alexa.

Cependant, il existe également de nombreuses fonctionnalités améliorées. La Ring Doorbell 4 comprend une batterie amovible pour un chargement facile, des plaques frontales interchangeables et un kit d’angle pour un montage en option. Vous serez heureux de savoir que si vous disposez d’une connexion Wi-Fi double bande, vous pouvez choisir un canal pour votre sonnette distinct de vos autres appareils, et tout fonctionne de manière transparente.

Et comme les générations précédentes, le Ring 4 peut être câblé à votre sonnette existante ou fonctionner sans fil avec une batterie rechargeable.

Notre nouveauté préférée ? Les aperçus vidéo pré-roll couleur. Ring capture une vidéo de quatre secondes avant la détection de mouvement et vous permet de la lire en couleur. Comment ça se passe pour surveiller votre maison ?

Avantages

Facile à installer

Compatible Alexa

Conversation bidirectionnelle

Vidéo claire et vision nocturne

Alertes de livraison de colis

Zones de mouvement personnalisables

Lecture vidéo pré-roll de 4 secondes

Application conviviale

Les inconvénients

Certains utilisateurs signalent des notifications manquées

Nécessite un signal Wi-Fi puissant

Comment utiliser la Ring Video Doorbell 4

La configuration est simple. Commencez par télécharger l’application Ring conviviale, qui vous guide tout au long du processus d’installation.

Avant de monter la sonnette à côté de votre porte d’entrée, vous devrez charger et installer la batterie incluse. Ensuite, suivez les instructions de l’application pour connecter votre sonnette à l’aide du code QR présent sur la sonnette réelle. Une fois connecté, personnalisez vos zones de mouvement et vos paramètres et décidez où placer la sonnette.

Après avoir connecté l’appareil, visualisez ce que voit la caméra et déterminez le meilleur endroit pour monter votre sonnette. La Ring Video Doorbell 4 peut être câblée aux fils de votre sonnette existante, ce qui est plus fiable que l’installation Wi-Fi sans fil puisque vous n’avez pas besoin de charger une batterie pour la faire fonctionner.

D’autres produits de sécurité Ring peuvent être connectés à tout moment et l’ensemble du système peut être contrôlé depuis la même application. La version fournie qui comprend le Ring Chime Pro est utile si vous n’êtes pas à proximité de votre téléphone mais que vous souhaitez quand même entendre un carillon dans votre maison lorsque quelqu’un sonne.

L’application Ring utile vous informe également des alertes de quartier (et des chiens perdus) publiées par les voisins à proximité.

Les meilleures critiques de sonnette vidéo Amazon Ring

«Superbe sonnette vidéo!» dit Carole S., « Cette sonnette vidéo est très sensible aux mouvements et procure un grand sentiment de sécurité : elle en vaut vraiment la peine ! »

Bryan412 a donné au Ring 4 une note de 5 étoiles en disant : « C’est incroyable ! J’adore pouvoir voir qui est devant ma porte d’entrée ou même près de mon porche. Je n’ai pas vissé le mien parce que je vis dans des maisons de ville et je suis sûr que c’est un non non mdr, alors j’ai acheté un support de porte sans vis pour cela. La qualité de la caméra est vraiment excellente, elle m’alerte très rapidement si quelqu’un se trouve sur ou près de mon porche ou de ma porte, et elle est très élégante et attrayante.

D dit que le Ring 4 est bien meilleur que le Ring 2. « Ils peuvent se ressembler, mais cette version est bien meilleure que la sonnette de 2e génération qu’elle a remplacée. Pour la différence de 50 $, c’est une évidence. Le Wi-Fi est bien plus puissant et les routines Alexa fonctionnent bien mieux.

Où acheter la sonnette vidéo Ring

Ring Video Doorbell est disponible sur Amazon, Kohls, Meilleur achat et Bas.

Recevez des notifications à votre porte d’entrée (et une tranquillité d’esprit 24 heures sur 24) avec une sonnette vidéo de Ring.

