Terrasses et porches

Conseils d’experts sur les terrasses et les porches, y compris les guides d’achat des matériaux de terrasse, les instructions d’installation et l’aide pour la réparation, le nettoyage et la finition des terrasses.

Barbecues, fêtes d’anniversaire, bains de soleil, détente en plein air – des activités de plein air comme celles-ci sont l’essence même de la vie en plein air lorsque les saisons le permettent et, pour faire ces activités, nous comptons sur les terrasses et les porches.

Ces types de structures préparent le terrain pour les divertissements en plein air, la détente, le jeu et bien plus encore. Ils fournissent des surfaces planes qui, à certains égards, sont comme une extension des sols d’une maison dans la cour et le jardin.

Quelle est la différence entre une terrasse et un porche ? Dans certains cas, pas grand-chose. Un porche est essentiellement une surface extérieure surélevée juste à l’extérieur de la porte avant ou arrière, comprenant souvent des murs et un toit. Une terrasse est généralement faite de bois ou d’un bois composite ressemblant et peut être placée n’importe où, soit connectée à la maison, soit autoportante dans la cour.

Dans les articles énumérés ci-dessous, vous trouverez de nombreux articles et informations utiles sur la construction et l’entretien des terrasses et des porches.

VOIR SUIVANT :

• Planification d’une nouvelle terrasse en bois

• Remise à neuf et nettoyage d’une terrasse en bois

• Entretien de la terrasse en bois

• Installation de terrasses et de patios en béton

• Installation d’écrans de porche et de terrasse