Terminez la vaisselle en quelques minutes avec un rinceur de verre motorisé facile à installer

C’est un fait bien connu dans ma famille que je ne fais pas la vaisselle. Ce n’est pas totalement c’est ma faute : nous n’avons pas de lave-vaisselle et nos verres à bar étroits sont difficiles à nettoyer même avec l’utilisation de brosses à vaisselle. Même si j’aimerais faire des folies avec un lave-vaisselle écologique, ce n’est tout simplement pas dans le budget pour le moment – c’est pourquoi j’installe plutôt ce rince-verre miracle.

Qu’est-ce qu’un rince-verre ?

Un rinceur de verre pour bar est un appareil motorisé qui s’installe facilement à l’endroit où s’adapte le pulvérisateur d’évier. Une fois installé, ajoutez simplement un petit peu de détergent à vaisselle dans un verre, retournez-le et appuyez l’embouchure du verre sur le pulvérisateur circulaire. Les jets intégrés projettent de puissants jets d’eau dans le verre, éliminant les résidus et assurant un nettoyage en profondeur.

L’utilisation d’un rince-tasse réduit considérablement un certain nombre d’erreurs de vaisselle. Dites adieu aux traces disgracieuses, aux résidus et aux excès de détergent qui provoquent des flocons de savon dégoûtants et même des maladies. En plus des jets, chaque rince-verre comporte également des lames émoussées qui tournent pour plus de puissance. De plus, les meilleurs rinceurs de verre, y compris celui que je regarde, disposent d’une sortie pour que l’excès d’eau s’écoule directement dans l’évier.

Comment installer un rince-verre ?

Bien que cela puisse paraître difficile à installer, cet élément essentiel du nettoyage est en réalité assez simple à mettre en place. À l’aide de clés 5/8″ et 7/8″ et d’un tournevis cruciforme, les bricoleurs peuvent facilement le glisser directement dans la fente où se trouve normalement le pulvérisateur de l’évier. Tous les accessoires de montage sont livrés avec le pulvérisateur, y compris une conduite d’eau qui se connecte à la conduite d’alimentation du robinet.

Avantages

Construction en acier inoxydable sans rouille

Utilise la conduite d’eau chaude ou froide

Accessoires de montage inclus

Simple à installer

10 jets puissants

Les inconvénients

Ne convient pas aux tasses plus grandes, comme le Stanley Quencher

L’eau peut parfois s’accumuler au fond du pulvérisateur

Remplace le pulvérisateur d’évier, de sorte que les robinets sans pulvérisateur intégré n’en ont plus.

Ce que disent les évaluateurs

« JE DÉTESTE laver les tasses », écrit l’acheteur vérifié Will P. « Honnêtement, à part les cuillères, les tasses sont ce que j’aime le moins laver. Lorsque je travaillais comme barista, j’ai adoré la facilité d’utilisation d’un de ces pulvérisateurs à gobelet. En refaisant ma cuisine, je savais que je devais en avoir une pour moi.

Désormais, laver les tasses est aussi simple qu’une noisette de savon, un passage rapide de l’éponge sur le pourtour et quelques secondes de pulvérisation de ce produit. Pour n’importe quelle cuisine, l’utilisation de ce produit est une évidence. Les finitions élégantes en or brossé et noir sont parfaites pour ma cuisine, et les options de couleurs proposées devraient correspondre à n’importe quel design que vous avez.

Où acheter le rinceur de verre

Des rinceurs de verre sont disponibles sur Amazon et les prix varient de 50 $ à 200 $ pour les modèles plus chers. Nous lorgnons sur ce rinceur de verre de HGN : l’ajout de 10 jets, une installation facile et la promesse de moins de temps à faire la vaisselle nous ont convaincus. De plus, c’est 25 % de réduction, ce qui porte le coût total à seulement 45 $.

