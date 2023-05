Termes de toiture courants | Un glossaire illustré

La charpente de toit implique un lexique qui lui est propre. Comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessous, les toits ont des chevrons en croupe, des planches faîtières, des chevrons de levage, etc. Lorsque vous travaillez sur un toit, il est utile de se familiariser avec ces termes.

Voici un aperçu des termes de toiture courants :

Bout

L’extrémité exposée d’un bardeau. Avec des bardeaux de bois ou des bardeaux de fente, c’est l’extrémité la plus épaisse.

Collier Cravate (également Collier Faisceau)

De profil, la charpente d’un toit en pente conventionnel forme un triangle : des paires de chevrons en miroir se rencontrent au niveau d’une crête et sont reliées à la base par une solive de plafond. La force et l’intégrité inhérentes à la forme triangulaire font du toit une structure solide.

La «corde» inférieure du triangle – le système de solives de plafond – empêche les murs de la maison de s’écarter sous les charges importantes du toit qui poussent vers le bas et vers l’extérieur.

Une attache de collier – parfois appelée poutre de collier – est parallèle aux solives du plafond mais plus haute. Chaque collier relie une paire de chevrons assortie à mi-portée, raidissant les chevrons et renforçant la structure globale. Au-dessus des pièces avec des plafonds voûtés ou surélevés, les attaches de collier servent parfois de solives de plafond, fournissant la corde inférieure essentielle du triangle, et peuvent également fournir un support pour fixer une partie plate du plafond.

Pont

Revêtement en contreplaqué ou en panneaux à copeaux orientés (OSB) utilisé comme base pour fixer les matériaux de couverture.

Bord d’égouttement

Une bande métallique en forme de L placée le long des bords d’un toit pour permettre à l’eau de s’écouler du toit sans couler dans l’avant-toit ou le bardage.

Avant-toits

Sur un toit en pente, le dessous horizontal qui dépasse du mur de la maison.

Exposition

La partie d’un bardeau qui est exposée aux intempéries, généralement moins de la moitié de sa longueur.

Feutre ou sous-couche

Papier de toiture imprégné d’asphalte qui crée une barrière étanche secondaire entre de nombreux produits de toiture et le platelage du toit.

Clignotant

Pièces métalliques qui empêchent l’eau de s’infiltrer dans les intersections, telles que les vallées ou les joints des murs verticaux, ou autour des pénétrations de toit telles que les cheminées ou les tuyaux de ventilation.

Terrain

La pente du toit est la mesure de la pente ou de l’angle d’inclinaison d’un toit. Y a-t-il une différence entre le pas et la pente ? Oui et non. Pour comprendre comment utiliser correctement ces termes, une brève leçon sur la géométrie du toit aide.

Le pas est exprimé sous la forme d’une fraction, telle que 1/4, chaque nombre représentant les coordonnées d’un angle. Cet angle est basé sur l’élévation (hauteur) et la portée (largeur) d’un toit. Le tangage est la montée sur la portée.

Supposons que votre maison mesure 38 pieds de large et que le toit à pignon ait un surplomb de 1 pied de chaque côté; ce qui rend la portée du toit de 40 pieds. De l’avant-toit au sommet, il fait 10 pieds de haut, c’est la montée. Figure 10/40 et réduisez cela à 1/4. Il a un pas de 1/4. La pente du toit est exprimée comme le rapport de l’élévation d’un toit (distance verticale) à chaque pied de course (distance horizontale).

Un « pas de 4 sur 12 » signifie que le toit s’élève de 4 pouces pour chaque 12 pouces de distance horizontale. Le mot « hauteur » a été utilisé pour la première fois au début du XVIIe siècle pour désigner « le point le plus élevé ». Cela faisait référence à tout, du son musical à la hauteur qu’un faucon atteint avant de fondre pour attaquer sa proie.

Chevrons

La charpente qui supporte le platelage du toit et la toiture. Sur un toit en pente, ce sont les poutres angulaires du dessous.

Râteau et crête

Le bord incliné d’un toit sur un mur est le râteau.

La crête est le sommet où se rencontrent deux sections de toit en pente. Faisant partie de la charpente d’un toit, un faîtage s’étend horizontalement le long du sommet d’un toit en pente. Essentiellement la colonne vertébrale d’un toit à ossature de bâton conventionnel, le panneau faîtier est pris en sandwich entre les extrémités des chevrons du toit.

Voici une petite anecdote : orthographié « hryge » en vieil anglais, le mot a été utilisé pour la première fois en référence aux toits des maisons au XVIe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, « faîtage » et « faîtage » étaient respectivement utilisés pour désigner une charpente horizontale ou un poteau au faîtage d’un toit. Ce qui était autrefois un poteau ou du bois est maintenant une planche fraisée – généralement de 1 sur 6 ou plus pour les maisons – d’où l’utilisation actuelle du terme «panneau faîtier».

Carré

Une mesure de la surface du toit qui équivaut à 100 pieds carrés (une superficie de 10 pieds sur 10 pieds).

Pente

La pente d’un toit est le nombre de pouces qu’il s’élève pour chaque 12 pouces de « course » horizontale. Un toit avec une « pente de 4 sur 12 » s’élève de 4 pouces pour chaque 12 pouces de course horizontale. Le même toit a une pente de 4/12 ou 1/3. Les termes « tangage » et « pente » sont simplement deux façons différentes d’exprimer la même mesure. Voir « Pitch » ci-dessus.

Sous-face

Un soffite est la face inférieure horizontale d’un surplomb de toit, d’une arche, d’un escalier, d’un plafond ou d’un élément architectural similaire.

Un peu plus d’anecdotes : De l’italien « soffitta » pour sous et « figgere », pour fixer, le mot « soffite » remonte à l’époque de l’architecture palladienne primitive. Les soffites typiques des maisons d’aujourd’hui comprennent la zone plate sous les avant-toits où les évents assurent la ventilation du grenier, le périmètre inférieur d’un plafond suspendu et le plafond qui est monté sous un escalier.

Vallée

L’angle formé où deux surfaces de toit en pente se croisent. Parce qu’il recueille les eaux de ruissellement de deux plans de toiture, il est généralement protégé par des noues métalliques.

