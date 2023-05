Télévision et divertissement à domicile

Des systèmes simples qui intègrent la télévision ou des films avec son surround aux « salles de cinéma » haut de gamme construites spécifiquement pour

divertissement, le home cinéma devient un élément de plus en plus important de la maison filaire. Avec le passage à la TVHD obligatoire sur tous les téléviseurs, un «boom d’achat» est en cours et des téléviseurs HD de haute qualité peuvent être trouvés à des prix avantageux.

Dans cette section, nous vous aiderons à faire des choix éclairés sur l’achat et l’installation de divers types de téléviseurs HD et vous donnerons des conseils sur l’intégration du son surround pour créer la meilleure expérience de divertissement à domicile pour vos besoins.