Télécommandes pour l’éclairage

Les télécommandes peuvent allumer les lumières de la pièce et même de nombreux appareils. Vous pouvez acheter des télécommandes infrarouges portatives qui fonctionnent comme une télécommande de télévision pour atténuer et faire fonctionner les lumières, les ventilateurs de plafond et même les stores de fenêtre depuis votre fauteuil ou votre chevet. Ou vous pouvez utiliser l’un des nombreux systèmes « sans fil » différents qui utilisent une combinaison de technologie d’émetteur/récepteur et le câblage de votre maison pour vous donner un contrôle accru. La plupart d’entre eux sont basés sur le système X-10 Powerhouse utilisé depuis plusieurs années.

Radio Shack, par exemple, propose le système Plug ‘n Power, qui utilise une gamme de différents modules enfichables qui reçoivent les signaux d’une télécommande ou d’un interrupteur. Avec ceux-ci, vous pouvez contrôler l’éclairage du salon, les téléviseurs, les chaînes stéréo, les ventilateurs de plafond, etc. à partir du contrôle. Vous pouvez accessoiriser le système avec des commandes portatives, des télécommandes porte-clés, des consoles de sécurité, un thermostat de recul et même un répondeur téléphonique qui vous permet de contrôler le système par téléphone.

Leviton dispose également d’un système mural basé sur le protocole X-10 qui offre un éclairage de sécurité tout-en-un sur simple pression d’un bouton, une commutation centralisée et un contrôle du thermostat. La bonne chose à propos de ces systèmes est que vous n’avez pas à faire de câblage spécial – ils fonctionnent avec ce que vous avez.

Lamsom Home Products fabrique un interrupteur de plafonnier sans fil qui allume n’importe quelle lumière incandescente ou ventilateur de plafond jusqu’à 50 pieds de distance ; un interrupteur mural sans fil qui allume une lampe, un téléviseur ou un appareil similaire ; et un interrupteur sans fil à trois voies pour les couloirs et les escaliers où le câblage n’est pas configuré pour le contrôle des deux extrémités.