Teinture, estampage et coloration d’allée

Il s’agit d’un guide détaillé sur la coloration, l’estampage et la coloration des allées. Couvre également l’outillage, les motifs de gravure ou de coupe et l’ensemencement d’agrégats.

Si votre allée a besoin de plus que quelques réparations mineures mais que vous n’avez pas besoin d’une allée entièrement nouvelle, peut-être qu’un relooking suffira. Une transformation d’allée pourrait être aussi simple que de poser une nouvelle couche d’asphalte ou aussi avancée que d’estamper des motifs de pavés réalistes dans un tout nouveau lit de béton.

Si vous souhaitez penser au-delà de l’asphalte et du béton de base, vous avez de nombreuses options. La pierre, la brique et le gravier, largement utilisés pour les patios, ajoutent également une touche de classe aux allées. Mais même le béton peut être intéressant. De nombreux entrepreneurs professionnels proposent désormais des traitements spécialisés tels que la gravure, la coloration et la teinture du béton. Bien que ces matériaux alternatifs et effets personnalisés puissent être coûteux, ils constituent un moyen infaillible d’ajouter à la valeur de votre maison. La plupart nécessitent un entrepreneur d’allée professionnel.

Voici quelques traitements d’allée populaires :

Coloration

En utilisant des teintures à béton professionnelles, vous pouvez donner de superbes finitions à une allée en bon état. Votre entrepreneur récurera d’abord votre allée pour la nettoyer de la graisse et de l’huile. Ensuite, il appliquera une substance acide sur le béton, créant une surface perméable pour absorber la tache.

Les effets vont de l’aspect poli de la pierre aux faux finis similaires à ceux créés à l’aide d’éponges ou de brosses.

Emboutissage et outillage

L’estampage et l’outillage sont d’autres moyens d’obtenir des effets de fausse pierre avec du béton. Avec ces méthodes, cependant, vous devrez soit recouvrir votre ancienne allée d’une fine couche de béton renforcé de polymère, soit couler une surface entièrement nouvelle. Les entrepreneurs tamponnent ensuite le béton avant qu’il ne prenne (c’est une bonne idée d’être présent pendant cette phase pour donner son avis), puis le colorent pour créer des apparences ressemblant à tout, des pavés aux dalles. Vous voudrez peut-être dessiner le modèle que vous recherchez avant le début des travaux afin que votre entrepreneur comprenne vos attentes.

Motifs de gravure ou de découpe

Vous pouvez également graver ou découper des motifs dans une nouvelle dalle de béton. Avec des motifs découpés, une scie à béton et une règle droite divisent l’allée en formes aléatoires ludiques ou en sections géométriques ordonnées. Les peintures et les teintures peuvent ensuite être appliquées pour créer des looks audacieux et modernes ou des styles fantaisistes. Un effet plus subtil peut être obtenu grâce à la gravure, dans laquelle des outils spéciaux créent des rainures superficielles et sinueuses qui imitent l’apparence des lignes de coulis. Cela ajoute un intérêt textural et brise l’ennui visuel des longues allées.

Coloration

Le moyen le plus fiable de teindre le béton neuf consiste à combiner un agent colorant avec du béton sec avant d’ajouter de l’eau au mélange. Une autre méthode consiste à enduire légèrement le béton encore humide de colorant. Tout d’abord, environ les deux tiers du colorant sont appliqués sur le béton et la surface est talochée. Ensuite, le colorant restant est appliqué, et la surface est à nouveau talochée et, enfin, finie avec un balai ou une truelle en acier.

Agrégat d’ensemencement

L’aspect décontracté et caillouteux de certaines allées est le résultat de la technique des agrégats de graines. Les professionnels pelletent une couche de granulat composée de petites pierres peu de temps après l’évaporation de l’eau qui flotte au sommet de l’allée en béton fraîchement posée. À l’aide d’un flotteur, ils pressent ensuite les rochers juste sous la surface. Une fois que le béton commence à durcir, un léger jet d’eau est appliqué et la surface est balayée pour révéler le dessus des pierres. Dans une dernière étape, l’acide chlorhydrique est appliqué pour s’assurer que les pierres semblent propres et brillantes.

Selon le traitement, la taille du projet et votre emplacement, le coût varie considérablement. Pour un sentier en béton estampé qui ressemble à de la brique ou de la pierre, par exemple, vous paierez probablement entre 6 $ et 8 $ le pied carré.