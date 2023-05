Techniques de lumière du jour pour la lumière et la chaleur

Économisez de l’argent sur les factures de services publics en illuminant votre maison et en réchauffant ses espaces intérieurs avec la lumière naturelle du jour.

La « lumière du jour » est le fait d’éclairer des espaces intérieurs par des moyens naturels. Chaque fois que vous êtes en mesure d’éclairer une pièce avec une fenêtre ou un puits de lumière au lieu d’allumer un interrupteur, vous êtes éclairé par la lumière du jour. C’est si simple.

D’autre part, la plupart des concepteurs notent que l’éclairage naturel implique également un contrôle. Selon le groupe ENSAR, une société d’architecture et de conseil basée à Boulder, dans le Colorado, spécialisée dans l’éclairage naturel, « Nous voyons l’éclairage naturel comme l’art d’apporter de la lumière naturelle dans un espace de la meilleure façon pour cet espace… comprendre ce que fait la lumière et comment de le manipuler pour répondre aux besoins des personnes dans cet espace.

Les solutions d’éclairage naturel peuvent être assez simples ou très complexes, selon la structure et la situation. Une approche globale, particulièrement dans la conception de bâtiments commerciaux et institutionnels, doit tenir compte de nombreux facteurs : le climat, les sources de lumière naturelle, les mesures nécessaires pour contrôler la lumière, les gains et les pertes de chaleur, l’occupation et l’utilisation du bâtiment, etc. de suite.

Ces solutions impliquent souvent des vitrages, des revêtements ou des films spéciaux ; surfaces d’ombrage et réfléchissantes et diffusantes de la lumière ; commandes spéciales qui réduisent la lumière artificielle lorsqu’elle n’est pas nécessaire ; et plus.

Des systèmes très sophistiqués peuvent même inclure des miroirs et des lentilles de suivi du soleil, des conduits de lumière et des câbles à fibres optiques, mais ces types d’éléments d’éclairage naturel complets ne sont pas courants dans les maisons. « L’éclairage naturel n’est pas vraiment un terme qui s’applique normalement à une maison », selon le Passive Solar Council. « Vous pouvez éclairer une bibliothèque ou une école, mais pour une maison, l’éclairage naturel est assez inhabituel. »

Techniques de lumière naturelle et d’éclairage naturel

Depuis la crise du pétrole des années 1970, les architectes, les ingénieurs et les propriétaires ont cherché de nouvelles façons de réduire la dépendance de l’Amérique aux sources d’énergie traditionnelles pour le chauffage et l’éclairage des maisons. L’énergie solaire est certainement l’une des réponses les plus populaires et les plus prometteuses à émerger. « Bien que personne n’ait officiellement compté, nous prévoyons qu’il y a bien plus d’un demi-million de maisons solaires passives aux États-Unis », a déclaré un porte-parole du Passive Solar Industries Council.

Il existe des experts spécialisés dans la conception de l’éclairage naturel pour les nouvelles constructions, mais de nombreuses techniques d’éclairage naturel peuvent également être utilisées dans les maisons existantes. Même les maisons dans les régions où les journées sont principalement couvertes peuvent en bénéficier, car la lumière du jour offre toujours un éclairage adéquat et, souvent, une lumière plus diffuse et même plus lumineuse que les journées très ensoleillées.

Parallèlement au mouvement du chauffage solaire, une science du design moins connue mais très appréciée s’est imposée : «l’éclairage naturel», l’utilisation de la lumière naturelle pour éclairer l’intérieur des structures. Bien sûr, ce concept est aussi ancien que la fenêtre elle-même, mais des progrès relativement récents dans la recherche sur l’éclairage, la technologie des fenêtres et des vitrages et les commandes d’éclairage ont ouvert de nouveaux horizons pour l’éclairage naturel.

Les propriétaires aiment les qualités de la lumière naturelle, comme en témoignent les milliards de dollars dépensés chaque année en rénovation, souvent dans le but d’obtenir plus de lumière intérieure et une plus grande sensation d’espace. Mais alors que les propriétaires peuvent profiter et bénéficier de plus de lumière naturelle en tirant parti des principes et des matériaux d’éclairage naturel sélectif, les systèmes d’éclairage naturel complets n’ont pas de sens pour la plupart des maisons.

D’une part, les économies d’énergie potentielles ne sont pas les mêmes que pour les bâtiments commerciaux et institutionnels. Bien que les maisons utilisent beaucoup d’électricité pour l’éclairage, les appareils électriques à haute puissance et le chauffage sont ce qui engloutit la part du lion de la consommation d’électricité d’une maison. De plus, contrairement à un bureau ou à une bibliothèque, de nombreuses maisons sont relativement inoccupées pendant la journée, ce qui déplace un pourcentage plus élevé de consommation d’électricité vers le soir.

Le besoin de contrôle est également différent. À la maison, il est facile d’éteindre les lumières lorsqu’elles ne sont pas nécessaires. Des commandes sophistiquées qui augmentent et diminuent automatiquement les niveaux de lumière artificielle intérieure en fonction de la lumière du jour ne sont pas nécessaires.

Fournir de la lumière naturelle dans les maisons est souvent fondamental pour leur conception. Comme le soulignent Russell Leslie et Kathryn Conway dans « The Lighting Pattern Book for Homes », publié par le Lighting Research Center de Rensselaer, « Les maisons bénéficient souvent de généreuses quantités de lumière du jour et les codes du bâtiment résidentiel exigent que la plupart des pièces aient des fenêtres. Les pièces résidentielles typiques sont suffisamment petites pour que la lumière du jour puisse pénétrer profondément dans la pièce, en particulier si les fenêtres sont situées en hauteur sur le mur.

L’ajout de fenêtres pour plus de lumière est une solution quelque peu évidente, bien que cela puisse être coûteux. Les fenêtres à claire-voie, situées sur la partie supérieure d’un mur, peuvent faire rebondir la lumière naturelle sur le plafond, augmentant ainsi l’éclairage. Les lucarnes sont une autre bonne option, en particulier dans les couloirs ou autres espaces clos qui ont peu ou pas de fenêtres.

Discutez avec un entrepreneur de fenêtres professionnel pour savoir si les coûts d’installation de nouvelles fenêtres justifient les économies d’énergie potentielles. Et sachez que trop de soleil peut provoquer des éblouissements, obligeant les gens à fermer les stores et à allumer les lumières, exactement le contraire de l’objectif qu’ils essayaient d’atteindre.

Pour diriger la lumière provenant des fenêtres, utilisez des persiennes ou des stores ouvrants. Une autre option consiste à installer une « étagère lumineuse » – une étagère horizontale, de couleur claire ou en métal, placée en travers d’une fenêtre pour ricocher la lumière du plafond et la renvoyer dans la pièce. Cette étagère est normalement située à environ 12 pouces du haut de la fenêtre pour un plafond standard de 8 pieds.

L’utilisation de peinture de couleur claire est une autre façon d’améliorer la réflexion de la lumière naturelle dans une pièce. Le cas échéant, vous pouvez sélectionner une peinture à haute valeur réfléchissante.

L’essentiel est le suivant : si vous souhaitez obtenir plus de lumière naturelle dans votre maison, considérez certains des matériaux et techniques d’éclairage naturel de base disponibles.