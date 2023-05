Si votre maison a déjà perdu de l’électricité pendant une tempête ou un autre type de panne d’électricité, vous savez probablement à quel point nous sommes devenus dépendants de l’électricité.

Sans électricité, pratiquement rien ne fonctionne, des appareils et lumières aux ordinateurs et climatiseurs. Même certains types de téléphones et d’équipements de chauffage deviennent sans valeur. L’électricité fait partie intégrante de notre mode de vie.

Le système électrique d’une maison comprend les lignes électriques entrantes, un compteur électrique, un panneau de service, des sous-panneaux, le câblage domestique, les boîtiers électriques, les prises (prises), les interrupteurs et, bien sûr, les appareils, les lumières et l’équipement qui mettent le pouvoir au travail .

Les autres systèmes électriques d’une maison comprennent le câblage pour le divertissement à domicile, comme la télévision par câble, les cinémas maison et les systèmes audio, sans parler du câblage pour les communications domestiques telles que les téléphones, les systèmes de sécurité, les sonnettes et les interphones.

Travailler sur les systèmes électriques domestiques peut être intimidant à juste titre.

Le câblage domestique peut être dangereux, selon le type. Le câblage électrique à tension standard, qui dessert les prises électriques, les lumières et les appareils, doit être manipulé avec précaution pour éviter les chocs ou l’électrocution (voir ci-dessous).

Mais, si vous suivez les instructions d’un expert et coupez l’alimentation des circuits et des appareils avant de travailler dessus, vous pouvez effectuer ce type de travail en toute sécurité. Le câblage basse tension pour la télévision par câble, les haut-parleurs et les systèmes de sécurité est très sûr à manipuler pour les bricoleurs.

Guides d’achat

Pour travailler en toute sécurité sur le système électrique de votre maison, vous avez besoin des bons outils. Tous sont communs et peu coûteux. Dans le Guide d’achat d’outils électriques, nous vous présentons 8 outils qui vous permettront de travailler sur pratiquement n’importe quelle réparation ou projet électrique.

Comment fonctionne un système électrique

Un système électrique domestique est un labyrinthe complexe de câblage conçu pour fournir de l’électricité à partir d’un service public local à votre domicile de manière sûre et efficace. Le fonctionnement d’un système électrique domestique est une vue d’ensemble qui comprend un schéma des différents composants et de certains des appareils qu’ils desservent.

À partir de là, nous commençons par une introduction aux termes électriques, puis nous vous expliquons le fonctionnement de votre service électrique, une compréhension de votre compteur électrique et des descriptions détaillées de votre panneau électrique principal et de vos panneaux de dérivation.

Réparation et entretien d’un système électrique

Si vous éprouvez des difficultés à travailler avec votre système électrique, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Néanmoins, si votre système rencontre des problèmes, vous pourrez peut-être facilement en dépanner la cause. Dans Dépannage des problèmes électriques domestiques, nous détaillons les problèmes les plus courants et comment les diagnostiquer.

Voici une brève explication :

Le courant électrique se déplace dans un chemin fermé continu depuis la source (le panneau électrique de votre maison) à travers un appareil qui utilise l’énergie, comme une lumière, puis revient à la source.

Mais l’électricité n’a pas besoin de passer par des fils pour le retour à la source. Il peut retourner à la source par n’importe quel conducteur, y compris une personne. Le conducteur n’a qu’à entrer directement en contact avec la terre ou toucher un matériau conducteur (comme de l’eau ou un métal) qui va à la terre.

Si vous devenez accidentellement le lien conducteur d’un circuit sous tension, vous subirez un choc, voire pire.

La clé ici est « lien ».

Vous pouvez vous électrocuter si vous touchez un fil ou un appareil sous tension en même temps que vous touchez un objet mis à la terre (ou un autre fil sous tension).

Cela peut sembler peu probable, mais si vous touchez un appareil de plomberie en métal, si vous vous tenez au sol ou quoi que ce soit relié au sol, sur une terrasse humide ou si vous avez les pieds dans l’eau, vous êtes en contact avec un objet mis à la terre. C’est alors que vous aurez un choc si vous touchez un fil sous tension.

Assurez-vous toujours que le circuit sur lequel vous avez l’intention de travailler n’est pas allumé… vous n’aurez alors plus à vous soucier de devenir chef d’orchestre ou non.

Installation des composants électriques

Même si vous n’avez aucune envie de travailler sur votre système électrique, pour des raisons de sécurité vous devez savoir comment couper l’électricité de votre maison. Heureusement, il s’agit d’un processus simple, détaillé dans Comment éteindre l’électricité de votre maison.

Une partie du système électrique de votre maison qui fonctionne en toute sécurité est d’avoir la capacité d’alimenter tous les appareils et appareils que vous avez ou que vous prévoyez d’acheter. Nous vous montrons comment calculer la consommation d’énergie de votre maison. Ensuite, dans Comment cartographier les circuits électriques d’une maison, nous expliquons pourquoi c’est une bonne idée d’avoir une carte du système électrique de votre maison.

Un court glossaire des termes électriques

Ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des volts, ampères, watts, conducteurs et résistances

Ampère (ou ampli)

La quantité de courant qui traverse un fil en une seconde est mesurée en ampères. Fondamentalement, plus la taille du fil est grande, plus la capacité en ampères est grande. Cette unité est basée sur le nombre d’électrons passant par un point donné par seconde.

Circuit de dérivation

L’un des nombreux circuits distribuant l’électricité dans une maison.

Circuit

Deux fils ou plus permettant au courant électrique de circuler depuis la source, à travers un appareil utilisant de l’électricité, et de revenir à la source.

Conducteur

Tout ce qui permet à l’électricité de le traverser s’appelle un conducteur. Le fil de cuivre est un excellent conducteur car il permet une libre circulation de l’électricité avec très peu de résistance. Les alternatives moins coûteuses sont l’aluminium et l’aluminium recouvert de cuivre.

Actuel

Le mouvement ou le flux d’électrons à travers un conducteur ; mesurée en ampères.

Sol

Tout corps conducteur, tel qu’un tuyau d’eau froide en métal ou une tige métallique enfoncée solidement dans le sol, qui donne au courant électrique un chemin vers le sol.

Fil de terre

Conducteur qui met à la terre un composant métallique mais ne transporte pas de courant pendant le fonctionnement normal.

Fil chaud

Conducteur non mis à la terre transportant le courant depuis la source. Habituellement identifié par une isolation noire ou rouge, mais peut être de n’importe quelle couleur autre que le blanc, le gris ou le vert.

Kilowattheure (KWH):

Unité utilisée pour le comptage et la vente d’électricité. Un kilowattheure équivaut à 1 000 watts utilisés pendant une heure.

Fil neutre :

Conducteur mis à la terre qui complète un circuit en fournissant un chemin de retour vers la source. Les fils neutres sont toujours identifiés par une isolation blanche ou grise.

Épissure de queue de cochon :

Connexion de trois fils électriques ou plus.

Résistance

Tout élément d’un circuit électrique qui entrave la circulation du courant est appelé résistance ou impédance. La résistance est mesurée en ce qu’on appelle les ohms.

Volt

Tout comme l’eau coule d’un robinet lorsque le robinet est ouvert, l’électricité se déplace à travers un fil lorsqu’un interrupteur est activé. Dans les deux cas, la libération de pression provoque le flux d’énergie et, dans le cas de l’électricité, ce flux est mesuré en volts. Les entreprises de services publics fixent généralement le niveau de tension pour les ménages à 120, bien que le courant puisse varier de 115 à 125.

Watt

La quantité d’électricité consommée par seconde est mesurée par ce qu’on appelle les watts, calculés en multipliant les volts par les ampères. La plupart des consommations électriques domestiques sont facturées en kilowattheures, soit le nombre d’heures multiplié par 1 000 watts.

