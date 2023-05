Un guide expert sur les systèmes de ventilation à récupération de chaleur (vrc) et sur leur fonctionnement pour ventiler une maison sans gaspiller inutilement de l’air chauffé ou climatisé.

À l’intérieur d’un ventilateur récupérateur de chaleur, un ventilateur aspire l’air extérieur et un autre souffle l’air vicié de la pièce à l’extérieur. Les deux ventilateurs soufflent l’air à travers un noyau central d’échange de chaleur qui extrait la chaleur d’un flux d’air et la transfère à l’autre. Dans certaines unités, l’air entrant est filtré en cours de route.

Les ventilateurs récupérateurs de chaleur sont fabriqués par plusieurs grands fabricants, dont Broan, Fantech, Honeywell, Panasonic, etc.

Différents fabricants utilisent différentes technologies pour effectuer cette magie de transfert de chaleur. Certains envoient des flux d’air opposés à travers des couches alternées de plaques d’aluminium. Le ventilateur Comfort de Carrier utilise un noyau en polypropylène pour transférer la chaleur et séparer les flux d’air entrant et sortant. Un autre type d’échangeur transfère la chaleur avec des tuyaux remplis de réfrigérant. Aucun de ces échangeurs de chaleur à plaques ou à tuyaux ne transfère d’humidité (vapeur d’eau) d’un flux d’air à l’autre.

Les échangeurs de type enthalpique ont des échangeurs perméables qui laissent passer une partie de la vapeur d’eau. Les modèles Perfect Window et AirXchange de Honeywell sont dotés d’une roue enduite de dessicant qui tourne entre les deux flux d’air. Bien que tous les VRC puissent réduire l’humidité domestique en hiver en évacuant l’air intérieur, l’échangeur à roue à revêtement déshydratant peut contrôler l’humidité entrante en été. Pour cette raison, Honeywell qualifie l’unité de « ventilateur récupérateur d’énergie », en référence à sa capacité à réduire les coûts de refroidissement. Honeywell explique : « Il faut de l’énergie pour humidifier l’air. Un VRE peut réduire la charge sur la climatisation en rejetant l’humidité qui entrerait normalement dans la maison.

Le Soler & Palau dispose d’un échangeur de chaleur à plaques fixes qui utilise un noyau en papier breveté imprégné de résine. Comme le modèle Honeywell, cela permet à la vapeur d’eau – et à la chaleur latente qu’elle contient – de se déplacer d’un flux d’air à l’autre. En plus de récupérer une partie de la chaleur, cet échangeur pré-humidifie ou déshumidifie l’air entrant dans une plage confortable de 35 % à 45 % dans la plupart des climats.

La condensation peut s’accumuler dans la plupart des VRC lorsque l’air chaud et humide entre en contact avec les surfaces de l’échangeur par temps très froid. Cette humidité peut geler, bloquant la circulation de l’air. La condensation liquide est collectée dans un bac à condensat ou évacuée par la plomberie. Comme les modèles Honeywell et Soler & Palau transfèrent de la vapeur d’eau, ils ne produisent pas de condensation.

Certaines unités ont des éléments chauffants électriques antigel qui s’allument automatiquement à environ 10 degrés Fahrenheit. En plus d’empêcher le gel, ils réchauffent légèrement l’air entrant. D’autres ont un système de registres qui recirculent périodiquement l’air ambiant à travers l’unité lorsque les températures descendent en dessous de 20 degrés F.

Les VRC sont commandés par une commande murale. La plupart des fabricants proposent plus d’un modèle. Par exemple, avec le modèle Honeywell, vous pouvez régler le VRC pour échanger de l’air en continu, pour qu’il ne s’allume que lorsque l’humidité dépasse un certain niveau, ou simplement pour faire circuler l’air intérieur jusqu’à ce que l’humidité devienne trop élevée, puis pour échanger l’air intérieur et extérieur.