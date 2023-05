Systèmes de toiture multicouche (goudron et gravier)

Pièces et composition des systèmes de toiture en goudron et gravier, multicouches et plats, avec un schéma de construction de toiture en goudron et gravier utile.

Les toits plats ou presque plats peuvent recueillir une énorme quantité d’eau, surtout si leurs sorties ou leurs descentes pluviales sont obstruées par des feuilles et des débris.

Pour cette raison, ils doivent être conçus pour sceller contre l’eau stagnante qui peut s’accumuler sur le toit. Les bardeaux de toit ordinaires n’isolent pas l’eau stagnante. Les bardeaux ordinaires sont conçus pour se chevaucher et évacuer la pluie vers le bas – c’est pourquoi ils vont sur les toits en pente.

Les toits « plats » (qui ont généralement une très légère pente) utilisent un système de toiture complètement étanche et donc étanche aux fuites.

La toiture standard pour cette situation est constituée de couches de goudron chaud et de feutre de toiture épais et surmontée d’une couche de gravier; c’est ce qu’on appelle la toiture multicouche.

La plupart des maisons avec des toits plats ou presque plats sont recouvertes d’une toiture multicouche, ou d’une toiture « de goudron et de gravier », fabriquée à partir d’une feuille d’asphalte à base de fibre de verre qui est appliquée en couches, avec du bitume chaud (« goudron ») épongé dessus. entre chaque couche.

La surface est recouverte de bitume et d’une couche de gravier ou de roche concassée pour retenir le matériau de toiture et minimiser les dommages causés par le soleil et l’abrasion.

Le gravier de couleur claire reflète également la chaleur du soleil. Les toits construits peuvent durer de 10 à 20 ans, selon la rigueur des conditions météorologiques.

La toiture constituée d’une seule couche de matériau imprégné d’asphalte, appelée toiture en rouleau d’asphalte, est similaire à la toiture multicouche. Il est plus souvent utilisé sur les garages et dépendances que sur les maisons en raison de sa durée de vie relativement courte (5 à 15 ans). C’est généralement le matériau de toiture le moins cher disponible.

L’installation d’un toit multicouche n’est pas un projet de bricolage. Si vous avez besoin d’un toit multicouche neuf ou de remplacement, contactez un entrepreneur en toiture multicouche agréé dans votre région.

