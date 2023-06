Systèmes de plomberie à domicile

Une vue d’ensemble experte des systèmes de plomberie domestiques, y compris l’approvisionnement en eau, le drain-waste-vent, et plus encore.

Si vous avez déjà campé en plein air, vous avez probablement été réveillé par les joies de la plomberie moderne. En vous passant d’eau courante, de douche chaude ou de toilettes à chasse d’eau, vous pouvez pleinement apprécier l’importance de ces éléments dans la vie quotidienne.

Le système de plomberie d’une maison est un réseau complexe de tuyaux d’alimentation en eau, de tuyaux de drainage, de tuyaux de ventilation, etc. Parce que la plomberie est compliquée et l’un des systèmes les plus coûteux à réparer ou à installer dans une maison, il est utile de comprendre comment le système fonctionne.

Comprendre les principes fondamentaux d’un système de plomberie vous permet de mieux comprendre les types de problèmes qui se produisent ou, si vous planifiez une rénovation ou une nouvelle maison, cela vous aide à concevoir un système qui fonctionnera correctement et passera les codes de plomberie.

En ce qui concerne la planification des travaux de plomberie majeurs : un système correctement conçu fournira de l’eau aux différents robinets, appareils et appareils utilisant de l’eau de manière efficace et évacuera les eaux usées sans les obstruer. Deuxièmement, cela peut vous faire économiser de l’argent. En planifiant judicieusement, vous pouvez souvent réduire considérablement les dépenses globales de plomberie en plaçant les salles de bains, les cuisines ou les buanderies les unes à côté des autres afin qu’elles puissent partager des parties du système.

Plusieurs systèmes différents composent la plomberie d’une maison. L’eau douce est livrée à une maison par des tuyaux d’alimentation en eau à partir du service public ou d’un puits et est ensuite distribuée aux éviers, toilettes, laveuses, baignoires et appareils connexes. Le système de vidange-déchets-évent évacue les eaux usées et les déchets vers les égouts ou les fosses septiques. La plomberie au gaz naturel fournit ce carburant aux tables de cuisson au gaz, aux fournaises, aux chauffe-eau et aux sécheuses.

Système d’approvisionnement en eau

Le système d’approvisionnement en eau d’une maison achemine l’eau municipale de la rue vers votre maison, où elle se ramifie pour acheminer l’eau vers les robinets, les douches, les toilettes, les baignoires et les appareils tels que le chauffe-eau, le lave-vaisselle et la machine à laver.

L’équipement pour cette livraison et cette distribution est essentiellement un système de conduites d’eau, de raccords, de vannes de service et de robinets. Ces tuyaux et autres raccords sont généralement en plastique, en cuivre ou en fer galvanisé. Les tuyaux varient en diamètre de 1/2 pouce à 4 pouces ou plus.

Système de vidange-déchets-évent

Bien que ce ne soit pas l’une des parties les plus glamour d’une maison, le système de vidange-évacuation des déchets (DWV) est l’un des plus cruciaux. Le travail de la partie vidange-déchets du système est de transporter les eaux usées et les eaux usées des éviers, des baignoires, des douches, des toilettes et des appareils utilisant de l’eau tels que les lave-vaisselle et les machines à laver et de livrer ces déchets à la fosse septique ou à l’égout public.

Le système de ventilation – une partie de la plomberie généralement moins connue de la plupart des propriétaires – est relié à la tuyauterie d’évacuation des eaux usées et son travail consiste à ventiler les gaz d’égout afin qu’ils ne s’accumulent pas dans la maison. Le système de ventilation aide également les tuyaux de drainage à maintenir la bonne pression pour un bon drainage.

Les tuyaux du système DWV sont généralement hors de vue, cachés dans les murs, sous les planchers et dans le grenier. Mais quand le système cesse de faire correctement son travail, il n’est pas loin de l’esprit. Les drains bouchés sont parmi les problèmes les plus courants qui surviennent dans un système DWV.

Système de plomberie de cuisine

Si vous lisez cette section, il y a de fortes chances que 1) vous ayez des problèmes avec les tuyaux ou les drains de votre cuisine ou 2) vous envisagez (ou êtes en train de) un projet de rénovation de cuisine qui consiste à traiter les tuyaux dans le sol et les murs. Vous trouverez ici de l’aide pour ces deux types de problèmes, où nous examinons la planification, l’installation et l’entretien de la plomberie en mettant l’accent sur la cuisine.

La plupart des cuisines ont une installation de plomberie assez simple qui comprend des conduites d’alimentation en eau chaude et froide vers les robinets ; une conduite d’évacuation pour l’évier (ou les éviers); et, pour les cuisines avec une cuisinière à gaz, un tuyau d’alimentation en gaz. De nombreuses cuisines ont également des branchements pour un lave-vaisselle, un broyeur, une machine à glaçons et/ou de l’eau chaude instantanée, mais ceux-ci sont généralement reliés à la plomberie de l’évier.

Système de plomberie de salle de bain

Lavabos, douches, baignoires et toilettes – les salles de bains sont une question de plomberie. La plomberie d’une salle de bain doit gérer l’alimentation en eau et l’élimination des déchets de tous ces appareils de manière organisée, efficace et sans fuite.

Deux systèmes de plomberie sont nécessaires pour répondre aux besoins de plomberie d’une salle de bain : approvisionnement en eau et drain-waste-vent.

La plomberie d’approvisionnement en eau fournit de l’eau chaude et froide aux éviers, à la baignoire, aux toilettes et à la douche. Ce système provient de l’approvisionnement municipal ou d’une autre source d’eau douce, passe par le compteur et est livré à la maison. Au niveau du chauffe-eau, il se divise en deux lignes, l’une qui transporte l’eau froide et l’autre qui fournit l’eau chaude du chauffe-eau aux appareils qui en ont besoin.

Le système de vidange-déchets-évent collecte les eaux usées des appareils sanitaires et les déchets des toilettes et les achemine vers les égouts ou la fosse septique. Près de chacun des éviers, baignoires, douches et toilettes, des tuyaux de ventilation évacuent les gaz d’égout vers le haut et vers le toit et fournissent une pression d’air afin que les déchets puissent s’écouler librement.

