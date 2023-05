Systèmes de contrôle d’éclairage central

Le nec plus ultra des commandes multi-stations est un système d’éclairage central. Basés sur des systèmes d’éclairage commerciaux, il s’agit de commandes sophistiquées à microprocesseur. Fabriqués par plusieurs grands fabricants, ils vous permettent de surveiller et de contrôler de nombreux interrupteurs et gradateurs différents dans toute la maison à partir d’un panneau de commande central. En un coup d’œil, vous pouvez savoir quelles lumières sont allumées et, d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez allumer ou éteindre toutes les lumières.

Certains peuvent être configurés pour que vous puissiez contrôler n’importe quelle lumière à partir de n’importe quel interrupteur. La plupart sont destinés aux nouvelles maisons construites sur mesure – le câblage de la maison doit généralement être installé spécialement pour le système.

Certains modèles ont la même taille qu’un couvercle d’interrupteur d’éclairage normal mais fonctionnent avec plusieurs circuits différents. Les commandes à plusieurs stations peuvent être préréglées de sorte que, d’une simple pression, elles créent une atmosphère semblable à celle d’une bougie dans la salle à manger ; éclairage relaxant et tranquille dans le salon ; et un éclairage d’activité lumineux dans la cuisine.

Des commandes similaires peuvent être programmées pour gérer plusieurs circuits dans une pièce. Le Grafik Eye de Lutron, par exemple, commute ou atténue jusqu’à six zones d’éclairage différentes. Avec lui, vous pouvez prérégler les niveaux d’éclairage pour chaque zone en fonction d’activités telles que « Fête », « Lecture », « Confortable » et « Famille », puis appuyez simplement sur un bouton pour activer ces paramètres. Vous pouvez configurer des temps de fondu, créer des chemins de lumière et faire fonctionner le système avec une télécommande.

Certaines commandes centrales, telles que celles d’AMX, Honeywell, Plexus et Unity, sont le cerveau d’un système domotique complet. Ils gèrent le chauffage et l’air, les systèmes de sécurité, les systèmes audio et vidéo, et plus encore.